S’exprimant dans le podcast Stick to United aux côtés de Berbatov, Rooney a livré une évaluation sans détour des habitudes de son ancien coéquipier en coulisses. L’ancien capitaine de l’Angleterre a reconnu que leurs approches de l’entraînement différaient énormément.

« Nous étions tous des profils de joueurs différents, a expliqué Rooney. Par exemple, si vous regardiez Tevez à l’entraînement, c’était une honte absolue. C’était le pire joueur à l’entraînement que j’aie jamais vu de ma vie ! Mais en tant que coéquipier ou entraîneur, on l’acceptait parce qu’il allait ensuite sur le terrain et y mettait toute son énergie, ce qui était formidable. »

Rooney a également éclairé leur relation en dehors du terrain. Malgré la barrière de la langue, les deux hommes trouvaient des moyens d’échanger pendant leurs trajets communs, même s’ils se disputaient une place dans le onze de départ.

« Il y avait de la concurrence entre nous tous pour jouer, a ajouté Rooney. Berbatov était assez calme, Tevez ne parlait pas vraiment beaucoup anglais. C’était intéressant, en fait, j’allais chercher Tevez chez lui et parfois nous allions à l’aéroport pour les matches de Ligue des champions parce que c’était tout près, mais d’une manière ou d’une autre, nous arrivions à avoir une conversation. C’était bizarre !

« J’avais probablement la meilleure relation avec Cristiano parmi ces trois attaquants, en termes de plaisanteries et de ce genre de choses. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous devez reconnaître avec qui vous jouez, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. »



