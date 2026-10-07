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« Une honte absolue ! » : Wayne Rooney qualifie son ancien partenaire d’attaque à Man Utd de « pire joueur à l’entraînement » qu’il ait jamais vu de sa carrière
Un duo légendaire d’Old Trafford
Tevez est arrivé à Manchester en 2007 après avoir aidé West Ham à éviter la relégation de Premier League. L’Argentin s’est rapidement imposé comme l’un des chouchous des supporters, s’intégrant parfaitement à l’équipe de Sir Alex Ferguson. Il est devenu un élément clé d’un redoutable quatuor offensif composé de Rooney, Cristiano Ronaldo et Dimitar Berbatov.
Durant son passage de deux ans, Tevez a aidé Manchester United à remporter six trophées, dont deux titres de champion consécutifs et la Ligue des champions 2008. Son héritage a finalement été compliqué par un transfert controversé chez le rival honni, Manchester City.
- Getty Images Sport
« Le pire entraîneur de ma vie »
S’exprimant dans le podcast Stick to United aux côtés de Berbatov, Rooney a livré une évaluation sans détour des habitudes de son ancien coéquipier en coulisses. L’ancien capitaine de l’Angleterre a reconnu que leurs approches de l’entraînement différaient énormément.
« Nous étions tous des profils de joueurs différents, a expliqué Rooney. Par exemple, si vous regardiez Tevez à l’entraînement, c’était une honte absolue. C’était le pire joueur à l’entraînement que j’aie jamais vu de ma vie ! Mais en tant que coéquipier ou entraîneur, on l’acceptait parce qu’il allait ensuite sur le terrain et y mettait toute son énergie, ce qui était formidable. »
Rooney a également éclairé leur relation en dehors du terrain. Malgré la barrière de la langue, les deux hommes trouvaient des moyens d’échanger pendant leurs trajets communs, même s’ils se disputaient une place dans le onze de départ.
« Il y avait de la concurrence entre nous tous pour jouer, a ajouté Rooney. Berbatov était assez calme, Tevez ne parlait pas vraiment beaucoup anglais. C’était intéressant, en fait, j’allais chercher Tevez chez lui et parfois nous allions à l’aéroport pour les matches de Ligue des champions parce que c’était tout près, mais d’une manière ou d’une autre, nous arrivions à avoir une conversation. C’était bizarre !
« J’avais probablement la meilleure relation avec Cristiano parmi ces trois attaquants, en termes de plaisanteries et de ce genre de choses. Mais quand vous êtes sur le terrain, vous devez reconnaître avec qui vous jouez, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles. »
La quête d'une amélioration constante
Les grands clubs doivent constamment évoluer pour conserver leur domination, une philosophie que Ferguson maîtrisait parfaitement. Rooney a souligné qu'United ne se reposait jamais sur ses lauriers, en prenant comme exemple majeur le recrutement de Berbatov en 2008, alors que le club était déjà en position de force.
« Là où en était United à l'époque avec Sir Alex Ferguson, nous venions de remporter la Premier League, nous avions gagné la Ligue des champions, puis nous sommes allés le signer [Berbatov] pour améliorer ce que nous avions déjà et ce que nous avions accompli, a détaillé Rooney. C'est comme ça que les équipes qui ont du succès continuent d'en avoir. On l'a vu maintenant avec Arsenal cette année, ils ont remporté la Premier League puis sont allés recruter des joueurs de qualité pour améliorer ce qu'ils avaient.
« C'était la position dans laquelle se trouvait United, mais pour nous, en tant que joueurs, ça aurait été étrange de ne pas faire ça. On se serait demandé : “Qui signe-t-on ? Pourquoi ne signe-t-on personne ?”, parce que c'est ce qui te pousse sans cesse. C'est pour ça que des joueurs peuvent durer aussi longtemps à ce niveau dans ce club : Ryan Giggs, Paul Scholes... Ils ont vu des joueurs arriver et partir, et d'autres censés prendre leur place. Mais ça te donne cette motivation pour te dire : “On a signé Berbatov maintenant... on a quatre attaquants incroyables”, donc il fallait être à son meilleur niveau. »
- BSR Agency
Retour sur un âge d’or
Rooney comme Tevez ont depuis longtemps raccroché les crampons, se tournant vers le métier d’entraîneur après leurs illustres carrières de joueurs. Si leurs trajectoires ont divergé depuis cette époque riche en trophées, les récits de leur période commune continuent de souligner l’environnement impitoyable et d’élite qui a défini le règne de Ferguson.
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