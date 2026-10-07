Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FC Barcelona v Juventus: Group G - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduit par

« Une histoire qui durera toujours » : Cristiano Ronaldo rend un hommage émouvant à Lionel Messi après que la légende de l’Argentine a disputé son dernier match international

L. Messi
C. Ronaldo
Argentine
Bénin
Argentine vs Bénin
Matchs Amicaux
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Inter Miami CF
Major League Soccer

Cristiano Ronaldo a mis de côté des années de rivalité sportive pour rendre un hommage émouvant à Lionel Messi après la dernière apparition de l’Argentin avec sa sélection nationale. La superstar portugaise s’est exprimée sur les réseaux sociaux pour célébrer son rival de longue date, saluant l’empreinte indélébile laissée par Messi sur la scène internationale.

  • Ronaldo rend hommage à son plus grand rival

    Le rideau est enfin tombé sur l’extraordinaire carrière internationale de Messi, et le monde du football n’a pas tardé à lui rendre hommage. Parmi ceux qui ont mené les hommages figurait son plus grand rival individuel, Ronaldo, qui a partagé un message poignant sur les réseaux sociaux. Après que Messi a évoqué son parcours dans une publication Instagram pleine d’émotion à la suite de son match d’adieu, Ronaldo a répondu par des mots d’une profonde admiration qui ont trouvé un écho à travers le monde.

    Le message de Ronaldo était succinct, mais porteur d’un poids considérable, soulignant l’héritage que laisse Messi. Le capitaine portugais de 41 ans a écrit : « Leo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui durera pour toujours. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Une accolade. »

  • Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport

    Des adieux à la hauteur de l’icône argentine

    Le dernier tour de piste de Messi avec l’Argentine a été aussi clinique et influent que les supporters en ont l’habitude depuis les deux dernières décennies, l’attaquant légendaire ayant marqué et délivré des passes décisives pour Nicolas Otamendi et Nico Paz afin d’assurer une victoire 3-0 contre le Bénin.

    Cette victoire a servi de conclusion festive à une carrière internationale stupéfiante qui a vu Messi disputer 208 matches et inscrire 126 buts, atteignant le sommet absolu de ce sport en soulevant la Coupe du monde 2022, après avoir également atteint la finale en 2014 et 2026, ainsi que deux titres de Copa America en 2021 et 2024 et la Finalissima 2022.

  • Destins contrastés pour la superstar portugaise

    Alors que Messi a connu une fin de conte de fées avec sa sélection, Ronaldo traverse actuellement une période bien plus agitée avec le Portugal, après avoir quitté le rassemblement plus tôt cette semaine à la suite d’un match où il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la victoire 4-2 contre la Norvège, le 27 septembre.

    Les retombées se sont encore aggravées puisqu’il a ensuite accusé le sélectionneur Jorge Jesus d’avoir fait de fausses promesses concernant son implication lors de la plus récente série de matches de Ligue des nations de l’UEFA.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FIFA Ballon d'Or Gala 2014Getty Images Sport

    La fin d’une ère internationale légendaire

    Les statistiques qui sous-tendent la rivalité entre Messi et Ronaldo sont stupéfiantes et ont peu de chances d’être reproduites dans le football moderne. Entre 2008 et 2023, les deux hommes ont dominé le circuit des récompenses individuelles, remportant à eux deux 13 Ballons d’Or. Messi mène cette course particulière avec un record de huit sacres, tandis que Ronaldo a remporté le prestigieux trophée à cinq reprises, ce qui illustre l’écart immense qui les sépare du reste du monde du football.