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« Une histoire qui durera toujours » : Cristiano Ronaldo rend un hommage émouvant à Lionel Messi après que la légende de l’Argentine a disputé son dernier match international
Ronaldo rend hommage à son plus grand rival
Le rideau est enfin tombé sur l’extraordinaire carrière internationale de Messi, et le monde du football n’a pas tardé à lui rendre hommage. Parmi ceux qui ont mené les hommages figurait son plus grand rival individuel, Ronaldo, qui a partagé un message poignant sur les réseaux sociaux. Après que Messi a évoqué son parcours dans une publication Instagram pleine d’émotion à la suite de son match d’adieu, Ronaldo a répondu par des mots d’une profonde admiration qui ont trouvé un écho à travers le monde.
Le message de Ronaldo était succinct, mais porteur d’un poids considérable, soulignant l’héritage que laisse Messi. Le capitaine portugais de 41 ans a écrit : « Leo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui durera pour toujours. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Une accolade. »
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Des adieux à la hauteur de l’icône argentine
Le dernier tour de piste de Messi avec l’Argentine a été aussi clinique et influent que les supporters en ont l’habitude depuis les deux dernières décennies, l’attaquant légendaire ayant marqué et délivré des passes décisives pour Nicolas Otamendi et Nico Paz afin d’assurer une victoire 3-0 contre le Bénin.
Cette victoire a servi de conclusion festive à une carrière internationale stupéfiante qui a vu Messi disputer 208 matches et inscrire 126 buts, atteignant le sommet absolu de ce sport en soulevant la Coupe du monde 2022, après avoir également atteint la finale en 2014 et 2026, ainsi que deux titres de Copa America en 2021 et 2024 et la Finalissima 2022.
Destins contrastés pour la superstar portugaise
Alors que Messi a connu une fin de conte de fées avec sa sélection, Ronaldo traverse actuellement une période bien plus agitée avec le Portugal, après avoir quitté le rassemblement plus tôt cette semaine à la suite d’un match où il est resté sur le banc sans entrer en jeu lors de la victoire 4-2 contre la Norvège, le 27 septembre.
Les retombées se sont encore aggravées puisqu’il a ensuite accusé le sélectionneur Jorge Jesus d’avoir fait de fausses promesses concernant son implication lors de la plus récente série de matches de Ligue des nations de l’UEFA.
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La fin d’une ère internationale légendaire
Les statistiques qui sous-tendent la rivalité entre Messi et Ronaldo sont stupéfiantes et ont peu de chances d’être reproduites dans le football moderne. Entre 2008 et 2023, les deux hommes ont dominé le circuit des récompenses individuelles, remportant à eux deux 13 Ballons d’Or. Messi mène cette course particulière avec un record de huit sacres, tandis que Ronaldo a remporté le prestigieux trophée à cinq reprises, ce qui illustre l’écart immense qui les sépare du reste du monde du football.
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