Le rideau est enfin tombé sur l’extraordinaire carrière internationale de Messi, et le monde du football n’a pas tardé à lui rendre hommage. Parmi ceux qui ont mené les hommages figurait son plus grand rival individuel, Ronaldo, qui a partagé un message poignant sur les réseaux sociaux. Après que Messi a évoqué son parcours dans une publication Instagram pleine d’émotion à la suite de son match d’adieu, Ronaldo a répondu par des mots d’une profonde admiration qui ont trouvé un écho à travers le monde.

Le message de Ronaldo était succinct, mais porteur d’un poids considérable, soulignant l’héritage que laisse Messi. Le capitaine portugais de 41 ans a écrit : « Leo, tant d’années à défendre ton pays et une histoire qui durera pour toujours. Tout mon respect pour ce que tu as accompli avec l’Argentine. Une accolade. »