Le milieu de terrain central a confirmé à Bild avoir récemment échangé avec le sélectionneur national Julian Nagelsmann.
Traduit par
Une grosse surprise pourrait agiter la sélection allemande pour la Coupe du monde. Une star de la Bundesliga admet avoir été en contact avec Julian Nagelsmann
« Je connais Julian depuis très longtemps – il était déjà mon entraîneur chez les jeunes à Hoffenheim. Même lorsque j’étais gravement blessé au genou (Prömel a manqué la quasi-totalité de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé, ndlr), il m’a contacté. Avant les sélections de mars, il m’a de nouveau contacté », a confié Prömel.
Il m’a alors signifié que je ne serais pas retenu pour les matches de fin mars, tout en prenant le temps d’échanger avec moi. Cela confirme qu’il me suit toujours de près. Je ne nourris pas d’illusions démesurées pour l’été : le sélectionneur ne devrait pas révolutionner son groupe après la première liste. Mais s’il a encore besoin de moi, quel que soit le rôle, je veux être là. Intégrer le groupe pour la Coupe du monde serait un immense rêve », conclut Prömel.
- Getty Images
Équipe d’Allemagne : Grischa Prömel parviendra-t-il à décrocher sa place pour la Coupe du monde ?
De retour après une longue convalescence, Prömel s’est d’abord distingué à Hoffenheim en début de saison par des performances solides en tant que remplaçant. Depuis l’automne, il est devenu un titulaire régulier et joue un rôle clé dans la bonne saison du TSG, actuellement sixième du classement. Récemment, Maximilian Beier, lui aussi absent de la sélection allemande pour les matchs internationaux de mars, a confié à la FAZ que son coéquipier au BVB, Waldemar Anton, et Prömel « restent dans l’ombre et ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent ».
Prömel n’a été sélectionné qu’une seule fois en équipe nationale A allemande : en novembre 2023, Nagelsmann l’avait convoqué a posteriori lors de son deuxième mandat à la tête de la DFB. Les deux matchs amicaux contre la Turquie (2-3) et l’Autriche (0-2) s’étaient soldés par des défaites, mais le milieu de terrain n’avait pas été aligné.
Outre cette longue période sans convocation, une sélection de Prömel pour la Coupe du monde serait surprenante. Nagelsmann a en effet indiqué ne pas vouloir procéder à de grands changements dans le groupe appelé à affronter la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) fin mars, en vue du Mondial cet été.
Grischa Prömel a été sacré champion sous les ordres de Julian Nagelsmann.
Pourtant, Prömel conserve des chances d’être sélectionné. Felix Nmecha, milieu de terrain alors certain de figurer dans l’équipe allemande pour la Coupe du monde, s’est déchiré un ligament latéral du genou fin mars et est actuellement indisponible. Récemment, il restait incertain que le joueur du Borussia Dortmund soit rétabli à temps pour le tournoi. En outre, le sélectionneur avait appelé Anton Stach (Leeds United) en mars, un autre milieu de terrain que Prömel pourrait encore remplacer pour la phase finale de la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Pour y parvenir, le milieu de terrain de Hoffenheim, qui devrait rejoindre le VfB Stuttgart libre cet été, devra maintenir un haut niveau de performance lors de la phase finale de la saison. Son excellente relation avec Nagelsmann, qui l’avait entraîné chez les U19 de Hoffenheim, pourrait jouer en sa faveur. En 2014, les deux hommes avaient d’ailleurs été sacrés champions d’Allemagne U19.
- Getty Images
Grischa Prömel sera-t-il du voyage pour la Coupe du monde ? Les chiffres de sa saison
Jeux
30
buts
8 passes décisifs.
Passes décisives
2 cartons jaunes
Cartons jaunes
4