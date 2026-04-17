De retour après une longue convalescence, Prömel s’est d’abord distingué à Hoffenheim en début de saison par des performances solides en tant que remplaçant. Depuis l’automne, il est devenu un titulaire régulier et joue un rôle clé dans la bonne saison du TSG, actuellement sixième du classement. Récemment, Maximilian Beier, lui aussi absent de la sélection allemande pour les matchs internationaux de mars, a confié à la FAZ que son coéquipier au BVB, Waldemar Anton, et Prömel « restent dans l’ombre et ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent ».

Prömel n’a été sélectionné qu’une seule fois en équipe nationale A allemande : en novembre 2023, Nagelsmann l’avait convoqué a posteriori lors de son deuxième mandat à la tête de la DFB. Les deux matchs amicaux contre la Turquie (2-3) et l’Autriche (0-2) s’étaient soldés par des défaites, mais le milieu de terrain n’avait pas été aligné.

Outre cette longue période sans convocation, une sélection de Prömel pour la Coupe du monde serait surprenante. Nagelsmann a en effet indiqué ne pas vouloir procéder à de grands changements dans le groupe appelé à affronter la Suisse (4-3) et le Ghana (2-1) fin mars, en vue du Mondial cet été.