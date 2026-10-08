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« Une grosse perte ! » - Marco Rose confirme le gros coup dur lié à la blessure d'Alex Scott alors que Thomas Tuchel présente ses excuses après ce contretemps en sélection anglaise
La star du milieu de terrain absente pendant un mois
Interrogé sur le pronostic, Rose a exprimé sa frustration après avoir perdu l’un de ses joueurs les plus influents, Scott ayant subi cette blessure lors de la récente trêve internationale, au cours de laquelle l’Angleterre a disputé quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA. « Je ne suis pas médecin », a déclaré Rose. « Blessure musculaire. Nous ferons une image dans quelques jours, mais nous le perdrons pendant quatre à cinq semaines. Je suis très déçu et c’est une grosse perte. » Le technicien allemand est resté diplomate concernant les circonstances de la blessure, ajoutant : « C’est décevant. Je ne veux blâmer personne. Nous sommes très heureux qu’il soit en équipe d’Angleterre. Il a bien joué. »
L’absence de Scott se fera fortement sentir au Vitality Stadium, où il s’est imposé comme un titulaire régulier dans le onze de départ. Il a disputé six des sept matches de Bournemouth toutes compétitions confondues jusqu’ici cette saison, avec un but et deux passes décisives.
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Tuchel présente ses excuses au manager de Bournemouth
La blessure a également suscité une réaction du sélectionneur de l’Angleterre, Thomas Tuchel, qui a révélé que le problème médical avait été un choc pour toutes les personnes concernées. Malgré ce souci sous-jacent, Scott a réussi à jouer 70 minutes lors de la large victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie. Tuchel a insisté sur le fait que le staff de la sélection n’avait connaissance d’aucune gêne physique du joueur avant ou pendant le match, affirmant que la sécurité des joueurs reste toujours la priorité de la FA.
« Il n’y avait aucune inquiétude avant le match, ni de la part du joueur, ni de la part du département médical », a déclaré Tuchel. « Pour nous, la santé des joueurs passe toujours en premier, cela ne changera jamais. Nous n’avons pris absolument aucun risque. Nous sommes extrêmement tristes et déçus que cela soit arrivé. Je peux comprendre la déception du club, mais je n’ai personnellement pas été en contact avec le club. Je suis en contact avec le joueur et je suis bien sûr désolé pour Marco, pour mon collègue qui perd un buteur. »
Bournemouth en quête d’un déclic sur la scène nationale
La perte de Scott survient à un moment délicat pour Bournemouth, qui reste l’une des trois seules équipes de Premier League à ne pas encore avoir remporté le moindre match cette saison. L’équipe de Rose a fait trois matches nuls et subi deux défaites lors de ses cinq premières rencontres de championnat, la plus récente s’étant soldée par une défaite 1-0 à domicile contre Liverpool. Plus inquiétant encore pour Bournemouth, le club a mené à un moment donné dans chacun de ses quatre autres matches, avant de laisser filer son avantage et de se contenter d’un match nul ou d’une défaite.
Malgré ses difficultés sur la scène nationale, l’équipe a montré par moments de belles qualités, notamment dans sa campagne européenne. Les hommes de Rose sont parvenus à décrocher une victoire 2-1 encourageante sur le terrain de la Real Sociedad en Ligue Europa, preuve qu’ils peuvent rivaliser à un haut niveau.
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Les matches à venir mettent à l’épreuve la profondeur d’effectif de Bournemouth
Rose doit désormais trouver le moyen de négocier une série de matches compliquée sans le moteur de son milieu de terrain, à commencer samedi, lorsque son équipe retrouvera la Premier League face à Chelsea au Vitality Stadium.
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