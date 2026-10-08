Interrogé sur le pronostic, Rose a exprimé sa frustration après avoir perdu l’un de ses joueurs les plus influents, Scott ayant subi cette blessure lors de la récente trêve internationale, au cours de laquelle l’Angleterre a disputé quatre matches de Ligue des nations de l’UEFA. « Je ne suis pas médecin », a déclaré Rose. « Blessure musculaire. Nous ferons une image dans quelques jours, mais nous le perdrons pendant quatre à cinq semaines. Je suis très déçu et c’est une grosse perte. » Le technicien allemand est resté diplomate concernant les circonstances de la blessure, ajoutant : « C’est décevant. Je ne veux blâmer personne. Nous sommes très heureux qu’il soit en équipe d’Angleterre. Il a bien joué. »

L’absence de Scott se fera fortement sentir au Vitality Stadium, où il s’est imposé comme un titulaire régulier dans le onze de départ. Il a disputé six des sept matches de Bournemouth toutes compétitions confondues jusqu’ici cette saison, avec un but et deux passes décisives.