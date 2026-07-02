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« Une grave erreur » : le sélectionneur belge explique comment son équipe a exploité la principale faiblesse du Sénégal, tandis que Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont réussi un retour spectaculaire en fin de match pour remporter leur rencontre de Coupe du monde
La Belgique réussit un retournement de situation historique en fin de match
La Belgique a signé l’un des retours les plus spectaculaires de l’histoire de la Coupe du monde en renversant un déficit de deux buts en fin de match lors de son affrontement contre le Sénégal en 32e de finale. Menés 2-0 alors que la rencontre touchait à sa fin, les Diables Rouges ont riposté pour forcer les prolongations avant de s’imposer 3-2 et de décrocher leur place en huitièmes de finale.
Après la rencontre, Garcia a pointé du doigt la décision sénégalaise de préserver son avantage comme le tournant du match. Son analyse initiale a immédiatement suscité l’attention, ses propos ouvrant un débat sur leur interprétation.
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Garcia apporte des précisions sur ses propos controversés
Interrogé par la RTBF après la rencontre, Garcia a expliqué pourquoi, selon lui, la Belgique avait pu renverser un déficit de 2-0. L’ancien sélectionneur a surtout analysé l’approche tactique du Sénégal une fois l’écart creusé, même si l’une de ses phrases a ensuite suscité de vives réactions.
« Nous connaissons ces équipes ; elles perdent leur maîtrise tactique en fin de match », a expliqué Garcia. « À 2-0, nous savions qu'elles feraient tout pour protéger leur but, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Rappelez-moi, quand nous menons 2-0, de ne pas faire ça ! Car quand on encaisse un but comme ils l'ont fait à 2-1, le match bascule complètement, et nous pouvons égaliser. »
Interrogé lors de sa conférence de presse d’après-match, il a d’abord nié avoir tenu ces propos avant de les préciser.
« Non, non, je n’ai pas dit ça. Vous interprétez mal mes propos. Le Sénégal méritait de se qualifier autant que nous », a-t-il expliqué, selon Maxifoot. « J’ai dit que lorsqu’on mène au score, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à se replier pour essayer de protéger son but. Nous, nous avons poussé vers l’avant, et eux, ils se sont repliés. Et je pense que si nous n’avions pas marqué le deuxième but, nous ne serions jamais revenus au score. »
Garcia affirme que la dynamique a été décisive dans cette rencontre.
Garcia a affirmé que le premier but de la Belgique avait complètement changé la dynamique de la rencontre et a insisté sur le fait que son analyse s’appliquait à n’importe quelle équipe cherchant à défendre son avance, et non pas spécifiquement au Sénégal.
Il a également salué la performance du Sénégal, déclarant : « Quand nous avons marqué le but du 2-1, le match a changé d’âme, comme on dit en français. Après cela, pendant les prolongations, c’était comme un combat de boxe, avec deux équipes qui échangeaient des coups. Au final, je pense que le penalty était justifié. Je tiens à dire que le Sénégal méritait autant que nous de se qualifier, mais je suis heureux que ce soit nous qui l’ayons emporté, car nous sommes revenus de très loin. »
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La Belgique tourne désormais son attention vers les huitièmes de finale.
La Belgique affrontera désormais les États-Unis en huitièmes de finale après avoir maintenu ses chances dans cette Coupe du monde de manière spectaculaire. L'équipe de Garcia espère tirer parti de la confiance acquise grâce à ce retour en force.