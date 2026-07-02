« Une grave erreur » : le sélectionneur belge explique comment son équipe a exploité la principale faiblesse du Sénégal, tandis que Romelu Lukaku et ses coéquipiers ont réussi un retour spectaculaire en fin de match pour remporter leur rencontre de Coupe du monde

Interrogé par la RTBF après la rencontre, Garcia a expliqué pourquoi, selon lui, la Belgique avait pu renverser un déficit de 2-0. L’ancien sélectionneur a surtout analysé l’approche tactique du Sénégal une fois l’écart creusé, même si l’une de ses phrases a ensuite suscité de vives réactions.

« Nous connaissons ces équipes ; elles perdent leur maîtrise tactique en fin de match », a expliqué Garcia. « À 2-0, nous savions qu'elles feraient tout pour protéger leur but, ce qui, à mon avis, est une grave erreur. Rappelez-moi, quand nous menons 2-0, de ne pas faire ça ! Car quand on encaisse un but comme ils l'ont fait à 2-1, le match bascule complètement, et nous pouvons égaliser. »

Interrogé lors de sa conférence de presse d’après-match, il a d’abord nié avoir tenu ces propos avant de les préciser.

« Non, non, je n’ai pas dit ça. Vous interprétez mal mes propos. Le Sénégal méritait de se qualifier autant que nous », a-t-il expliqué, selon Maxifoot. « J’ai dit que lorsqu’on mène au score, et c’est le cas pour toutes les équipes du monde, on a tendance à se replier pour essayer de protéger son but. Nous, nous avons poussé vers l’avant, et eux, ils se sont repliés. Et je pense que si nous n’avions pas marqué le deuxième but, nous ne serions jamais revenus au score. »