« Une grande leçon pour nous ! » - Mikel Arteta admet qu'Arsenal était « en dessous des standards » alors que les champions subissent une surprenante défaite 3-0 contre Brighton

L’aura d’invincibilité qui entourait l’équipe d’Arteta a volé en éclats à l’Amex Stadium, lorsque Brighton a livré une masterclass tactique pour démanteler les champions en titre. Après un début de saison parfait qui avait vu Arsenal enchaîner sept victoires de suite toutes compétitions confondues, le club du nord de Londres a affiché une fragilité inhabituelle face à une équipe des Seagulls adepte d’un pressing intense.

S’exprimant au micro de BBC Radio 5 Live Sports Report après le coup de sifflet final, un Arteta frustré s’est montré honnête au sujet des défaillances de son équipe. L’Espagnol a reconnu que son équipe n’avait pas su répondre à l’intensité requise à ce niveau, déclarant : « Brighton méritait de gagner le match. Nous n’avons pas bien fait les choses simples pendant de longues périodes, surtout en première période. Nous n’avons pas gagné assez de duels, ni suffisamment de deuxièmes ballons, et cela vous met en difficulté. Avec les erreurs que nous avons commises, et surtout avec les principes que nous n’avons pas appliqués face à une équipe qui veut vous presser. »