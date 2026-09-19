Getty Images Sport
Traduit par
« Une grande leçon pour nous ! » - Mikel Arteta admet qu'Arsenal était « en dessous des standards » alors que les champions subissent une surprenante défaite 3-0 contre Brighton
Arsenal humilié sur la côte sud
L’aura d’invincibilité qui entourait l’équipe d’Arteta a volé en éclats à l’Amex Stadium, lorsque Brighton a livré une masterclass tactique pour démanteler les champions en titre. Après un début de saison parfait qui avait vu Arsenal enchaîner sept victoires de suite toutes compétitions confondues, le club du nord de Londres a affiché une fragilité inhabituelle face à une équipe des Seagulls adepte d’un pressing intense.
S’exprimant au micro de BBC Radio 5 Live Sports Report après le coup de sifflet final, un Arteta frustré s’est montré honnête au sujet des défaillances de son équipe. L’Espagnol a reconnu que son équipe n’avait pas su répondre à l’intensité requise à ce niveau, déclarant : « Brighton méritait de gagner le match. Nous n’avons pas bien fait les choses simples pendant de longues périodes, surtout en première période. Nous n’avons pas gagné assez de duels, ni suffisamment de deuxièmes ballons, et cela vous met en difficulté. Avec les erreurs que nous avons commises, et surtout avec les principes que nous n’avons pas appliqués face à une équipe qui veut vous presser. »
- Getty Images Sport
Les occasions manquées coûtent cher
Arsenal a eu une occasion en or de revenir dans le match juste avant la pause, lorsque le ballon est revenu sur Bukayo Saka dans la surface, mais l'international anglais n'a pas réussi à conclure après que la frappe initiale de Martin Odegaard a été déviée. L'importance de ce raté a été presque immédiatement amplifiée, Brighton en profitant quelques secondes plus tard lorsque Charalampos Kostoulas a eu beaucoup trop d'espace à l'entrée de la surface pour se retourner et doubler l'avantage des locaux.
Arteta a souligné ces moments précis comme des tournants qui ont empêché une remontée. L'entraîneur d'Arsenal a noté qu'un réalisme offensif est une condition préalable au succès dans l'élite, expliquant sa déception en déclarant : « So that puts us constantly under pressure and didn't get out of that in the way we normally do. So a lot of things to learn and take, but ultimately disappointed. »
Brighton s’envole pendant que les champions trébuchent
Tout espoir de révolte des visiteurs en seconde période s'est envolé 12 minutes après la reprise. Chema Andres s'est élevé plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête un corner de l'inusable Gross, inscrivant ainsi le 11e but de Brighton au terme d'une semaine remarquable, après des victoires contre Coventry City et Manchester United.
Les statistiques reflétaient la domination des hommes de Fabian Hurzeler, remontés à la troisième place du classement, à seulement deux points du sommet. Pour Arsenal, cette défaite signifie que le club reste deuxième à la différence de buts, mais avec un match de plus que Manchester City. Arteta a refusé de chercher des excuses, ajoutant : « Deux choses, d'abord il faut leur rendre hommage. Dans la manière dont ils ont joué et se sont investis dans chaque action. Nous avons été en dessous des standards qui sont exigés de nous, mais aussi en Premier League. »
- Getty Images Sport
Un avertissement pour Arteta
Les tentatives tardives de Kai Havertz et Matt O'Riley, à chaque extrémité du terrain, ont sollicité les gardiens, mais le mal était fait bien avant le coup de sifflet final. Ce résultat rappelle avec force la compétitivité de la division et met fin à la série de forme sensationnelle d'Arsenal.
L'entraîneur d'Arsenal a conclu son analyse en présentant cette défaite comme un obstacle nécessaire dans la quête de nouveaux trophées. Arteta a déclaré : « C'est une grande leçon pour nous. Si je dois décrire la manière dont l'équipe a joué et rivalisé au cours des six ou sept dernières semaines, cela a été exceptionnel, mais aujourd'hui a été une grande leçon. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles