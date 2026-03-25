Une grande inquiétude agite le FC Bayern : Max Eberl et Vincent Kompany ne disent que la moitié de la vérité

« Cela nous a fait très, très mal à l'époque », a déclaré Eberl. « La dernière trêve internationale de mars nous a coûté la peau contre l'Inter Milan. » Si le titre de champion était désormais hors de portée des Munichois, ils ont toutefois échoué en Ligue des champions, affaiblis par les absences, s'inclinant 1-2 et 2-2 face au futur finaliste (ils avaient déjà été éliminés auparavant en Coupe d'Allemagne). À noter : la vague de blessures de l'époque a permis à Lennart Karl d'intégrer pour la première fois l'équipe professionnelle ; il a ensuite fait ses débuts lors de la Coupe du monde des clubs.

Il serait toutefois hasardeux d’attribuer la responsabilité de l’élimination en Ligue des champions uniquement aux sélections nationales. Car il faut aussi dire la vérité : outre Upamecano et Davies, plusieurs autres joueurs importants ont été indisponibles, tous touchés à Munich. Manuel Neuer (déchirure musculaire), Kingsley Coman (irritation au pied) et Aleksandar Pavlovic (mononucléose infectieuse) étaient déjà absents avant la tranche de matchs internationaux. Peu après, Jamal Musiala (rupture de faisceaux musculaires) et Hiroki Ito (fracture du métatarse) se sont blessés lors de matches avec le FC Bayern.

C'est pourquoi le retour en arrière de Vincent Kompany sur cette période surprend. Lors de la conférence de presse précédant la victoire 4-0 contre l'Union Berlin, on lui a demandé son avis sur la thèse du « Casus knacksus » avancée par Eberl. Kompany s'est souvenu comment, l'année dernière, avant la trêve internationale de mars, il avait « tapé dans la main » du directeur sportif Christoph Freund et s'était réjoui : « Super, tout le monde est en forme ! Maintenant, on peut faire une semaine de pause, puis ça va vraiment commencer ! » En réalité, à ce moment-là, trois joueurs importants, Neuer, Coman et Pavlovic, étaient déjà absents depuis des semaines.