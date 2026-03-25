D'une manière générale, la langue allemande a tendance à intégrer de plus en plus de mots anglais. Le mélange qui en résulte a même son propre nom : le « Denglish » (Jamal Musiala le parle d'ailleurs couramment). À cet égard, cela a été un changement tout à fait rafraîchissant lorsque Max Eberl a récemment, pour une fois, mêlé une autre langue à ses propos : le pseudo-latin.
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Une grande inquiétude agite le FC Bayern : Max Eberl et Vincent Kompany ne disent que la moitié de la vérité
Après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le directeur sportif du FC Bayern devait donner un aperçu de la fin de saison. Les chances face au Real Madrid sont-elles meilleures qu'il y a un an, lorsque les Munichois avaient échoué face à l'Inter Milan ?
Pour se prononcer définitivement, il doit « d'abord attendre la trêve internationale de mars », a souligné Eberl. La saison dernière, tout semblait bien parti au départ, avant que cette interruption ne devienne le « casus knacksus », le point de rupture pour les grandes ambitions munichoises. Dayot Upamecano (lésion du cartilage) et Alphonso Davies (rupture du ligament croisé et lésion du cartilage) se sont gravement blessés lors de matches avec leurs équipes nationales et ont manqué le reste de la saison.
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Max Eberl : « C'est ce qui nous a coûté la victoire contre l'Inter Milan »
« Cela nous a fait très, très mal à l'époque », a déclaré Eberl. « La dernière trêve internationale de mars nous a coûté la peau contre l'Inter Milan. » Si le titre de champion était désormais hors de portée des Munichois, ils ont toutefois échoué en Ligue des champions, affaiblis par les absences, s'inclinant 1-2 et 2-2 face au futur finaliste (ils avaient déjà été éliminés auparavant en Coupe d'Allemagne). À noter : la vague de blessures de l'époque a permis à Lennart Karl d'intégrer pour la première fois l'équipe professionnelle ; il a ensuite fait ses débuts lors de la Coupe du monde des clubs.
Il serait toutefois hasardeux d’attribuer la responsabilité de l’élimination en Ligue des champions uniquement aux sélections nationales. Car il faut aussi dire la vérité : outre Upamecano et Davies, plusieurs autres joueurs importants ont été indisponibles, tous touchés à Munich. Manuel Neuer (déchirure musculaire), Kingsley Coman (irritation au pied) et Aleksandar Pavlovic (mononucléose infectieuse) étaient déjà absents avant la tranche de matchs internationaux. Peu après, Jamal Musiala (rupture de faisceaux musculaires) et Hiroki Ito (fracture du métatarse) se sont blessés lors de matches avec le FC Bayern.
C'est pourquoi le retour en arrière de Vincent Kompany sur cette période surprend. Lors de la conférence de presse précédant la victoire 4-0 contre l'Union Berlin, on lui a demandé son avis sur la thèse du « Casus knacksus » avancée par Eberl. Kompany s'est souvenu comment, l'année dernière, avant la trêve internationale de mars, il avait « tapé dans la main » du directeur sportif Christoph Freund et s'était réjoui : « Super, tout le monde est en forme ! Maintenant, on peut faire une semaine de pause, puis ça va vraiment commencer ! » En réalité, à ce moment-là, trois joueurs importants, Neuer, Coman et Pavlovic, étaient déjà absents depuis des semaines.
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Upamecano et Davies se sont blessés dans des circonstances douteuses
Il va sans dire que les blessures d'Upamecano et de Davies ont encore aggravé les inquiétudes du Bayern, d'autant plus que les circonstances de leur survenue ont soulevé de nombreuses questions. Upamecano a disputé l'intégralité des 120 minutes du match retour des quarts de finale de la Ligue des nations contre la Croatie avec la France, avant qu'une lésion du cartilage ne lui soit diagnostiquée.
Davies souffrait déjà de problèmes musculaires avant son match avec le Canada. Après avoir été remplacé pour cause de blessure, il est rentré à Munich sans diagnostic précis, où une rupture du ligament croisé et une lésion du cartilage ont finalement été constatées. Le FC Bayern a même menacé publiquement de poursuivre la fédération canadienne en justice à cause de ces événements. Mais les esprits se sont rapidement apaisés par la suite. « Il s’est très vite avéré que le Canada n’avait rien à se reprocher », a récemment déclaré Franz Schiemer, l’ancien entraîneur adjoint du Canada, dans une interview accordée à SPOX.
Le Dr Christian Fink, qui a ensuite opéré Davies à Innsbruck, a lui aussi pris la défense des médecins canadiens dans une interview accordée à SPOX : « Dans la situation d’urgence qui suit immédiatement l’accident, les blessures ne sont souvent pas si faciles à diagnostiquer. En raison de la tension musculaire due à la douleur, l’instabilité ligamentaire n’est pas facile à évaluer dans l’immédiat. Je ne jetterais jamais la pierre à quelqu’un qui n’a pas diagnostiqué avec précision une rupture du ligament croisé dans la situation d’urgence. »
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FC Bayern : 16 joueurs sont en déplacement pour les matchs internationaux
Selon Kompany, la phase de matchs internationaux qui s'annonce présente « une grande différence par rapport à l'année dernière » : « À l'époque, il s'agissait de matchs officiels, alors qu'aujourd'hui, ce sont principalement des matchs amicaux. Et de nombreux sélectionneurs ont déjà décidé que les joueurs ne disputeraient probablement pas deux matchs. » Eberl a déclaré : « Nous sommes tous dans le même bateau en ce moment. J'espère que les sélectionneurs feront preuve d'un peu de considération. »
Les internationaux allemands Musiala et Pavlovic, blessés, n’ont pas été sélectionnés après consultation du sélectionneur national Julian Nagelsmann ; ils travaillent à Munich à leur retour. Kompany a souligné à ce sujet les « bonnes relations » qu’il entretient avec Nagelsmann. Au total, six joueurs munichois sont en déplacement avec l’équipe de la DFB, dont les deux débutants Jonas Urbig et Lennart Karl. À cela s’ajoutent dix internationaux étrangers.
Le sélectionneur anglais Thomas Tuchel a convoqué deux effectifs différents pour les deux prochains matchs internationaux. Harry Kane bénéficie ainsi de quelques jours de repos avant de rejoindre le groupe en fin de semaine et de disputer mardi prochain à Londres le deuxième match contre le Japon d’Itos.
Konrad Laimer (Autriche), Min-Jae Kim (Corée du Sud) et Tom Bischof (Allemagne, U21) sont également en déplacement pour des matchs en Europe. Josip Stanisic (Croatie), Luis Diaz (Colombie), Upamecano et Michael Olise (tous deux français) doivent quant à eux faire le long voyage vers les États-Unis, pays hôte de la Coupe du monde, pour disputer des matchs amicaux. Nicolas Jackson jouera une fois à domicile et une fois à l'extérieur avec le Sénégal. Un seul joueur professionnel du FC Bayern en forme n'a pas été convoqué par sa sélection nationale : le Portugais Raphael Guerreiro.
Calendrier : les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions) Dimanche 19 avril 17h30 FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)