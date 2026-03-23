Une grande faiblesse au FC Barcelone : Hansi Flick va-t-il en profiter en Bundesliga ?

Selon le journal espagnol *Sport*, Alejandro Grimaldo, du Bayer Leverkusen, serait très apprécié par le directeur sportif Deco au FC Barcelone.
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Ce n'est pas la première fois que le nom de l'arrière gauche est évoqué en lien avec le leader du championnat espagnol. Bien que Grimaldo soit encore sous contrat avec la Werkself jusqu'en 2027, son contrat contiendrait une clause de départ qui ne s'appliquerait qu'aux clubs espagnols. Il pourrait donc retourner dans son pays d'origine pour un montant estimé à 20 millions d'euros, tandis que le FC Bayern Munich, qui serait également intéressé, devrait probablement payer davantage.
D'après les dernières informations, le Barça estime qu'il est urgent de renforcer son flanc gauche. Alejandro Balde est régulièrement en proie à des problèmes de blessures et Joao Cancelo, qui l'a remplacé lors des derniers matchs, n'a pas toujours su convaincre.
Cancelo était certes considéré comme la solution idéale par l'entraîneur Hansi Flick cet hiver, mais il n'est qu'en prêt de la part d'Al-Hilal. Son avenir à long terme reste incertain.
- Getty Images Sport
Grimaldo a été formé à La Masia
Grimaldo ayant récemment fait savoir qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat en Allemagne, le Barça espère, dans ces circonstances, pouvoir recruter le joueur de 30 ans pour seulement 15 millions d'euros. Compte tenu de son âge avancé dans le monde du football, les Catalans miseraient sur le fait de ne pas avoir à débourser une somme trop importante pour son salaire.
D'autant plus que Grimaldo lui-même a déclaré que son « objectif » était de jouer un jour pour le FC Barcelone. « J'ai grandi à La Masia. C'est le club où j'ai mûri en tant que joueur et en tant qu'homme. C'est le club pour lequel je voulais jouer dès mon enfance », avait-il déclaré il y a environ un an dans une interview accordée au journal catalanEl Periódico.
Né à Valence, il a passé huit ans dans le centre de formation du Barça, La Masia, avant de rejoindre le Benfica de Lisbonne à l’âge de 20 ans. Il y a joué de 2016 à 2023, et depuis, Grimaldo évolue à Leverkusen.
En 137 matches officiels, il a inscrit jusqu'à présent 28 buts et délivré 44 passes décisives pour la Werkself. Lors de la saison 2023/2024, où le club a réalisé le doublé, ce technicien de haut vol était un élément essentiel de l'équipe de l'entraîneur Xabi Alonso, alors au sommet de sa gloire.
Alejandro Grimaldo : ses statistiques pour la saison 2025/2026
Jeux 38 Minutes jouées 3 318 Buts 12 Passes décisives 11 Cartons jaunes 7 Cartons rouges -