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Une fraction de seconde a tout changé ! Pourquoi le penalty de Kylian Mbappé contre le Betis n’a pas été retiré malgré l’entrée de Marc Bartra dans la surface avant la frappe
L’incident controversé sur penalty à La Cartuja
Les derniers instants du choc entre le Real Madrid et le Real Betis ont été marqués par une énorme tension lorsqu’Alejandro Jose Hernandez Hernandez a désigné le point de penalty à la 93e minute. Après une faute sur Vinicius Junior, Mbappe s’est présenté avec l’occasion d’arracher un point pour l’équipe de Jose Mourinho. Cependant, la superstar française a vu sa tentative repoussée par Alvaro Valles, qui a conclu une performance individuelle magnifique.
Juste après cet arrêt, des questions ont été soulevées aussi bien par le banc madrilène que par les supporters, puisque Marc Bartra semblait être entré dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit frappé.
Selon Mundo Deportivo, les ralentis ont confirmé que Bartra était bien le premier joueur à pénétrer dans le périmètre de la surface, et c’est lui qui a finalement dégagé le ballon en corner après le premier arrêt de Valles. Selon les lois standard de la FIFA, si un joueur défenseur empiète et que le penalty n’est pas marqué, le tir doit être retiré si ce joueur influence ensuite l’action. Toutefois, un détail technique lié à la position des pieds de Bartra au moment exact de l’impact s’est avéré être le facteur décisif dans l’examen du VAR.
- AFP
Pourquoi les règles ont favorisé Marc Bartra
La raison principale pour laquelle le penalty n’a pas été retiré tient à un détail physiologique d’une fraction de seconde. Alors que Bartra s’était projeté vers l’avant pour anticiper un éventuel rebond, ses pieds n’avaient pas encore touché la pelouse à l’intérieur de la surface de réparation au moment précis où Mbappe a touché le ballon.
En substance, le défenseur expérimenté était en suspension, penché dans la surface mais sans encore être au sol à l’intérieur de celle-ci. Cette distinction est cruciale dans l’interprétation moderne des règles, car l’empiètement est généralement jugé au point de contact avec la surface de jeu plutôt qu’à l’inclinaison du corps d’un joueur.
En se montrant « malin » et en synchronisant parfaitement son saut, Bartra est parvenu à obtenir un avantage territorial important sans enfreindre techniquement les Lois du jeu. Cela lui a permis d’être le premier à atteindre le ballon repoussé après que Valles a détourné la frappe, empêchant Mbappe d’avoir une seconde chance.
Le Real Madrid frustré par les décisions de la VAR
Ce scénario autour du penalty n’a pas été le seul moment où l’assistance vidéo à l’arbitrage a joué un rôle majeur dans le match. Plus tôt dans la soirée, les visiteurs pensaient avoir trouvé le moyen de revenir dans la partie grâce à l’entrant Carlos Espi.
Le jeune attaquant, qui avait remplacé Federico Valverde, a produit un moment de magie seulement cinq minutes après son entrée en jeu. Cependant, la vidéo a annulé un superbe but inscrit par Espi pour un hors-jeu très limite en amont de l’action, ce qui a encore accentué la frustration des hommes de Mourinho.
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Fin de la série de victoires pour Mourinho
Cette défaite a marqué un net coup d’arrêt dans la dynamique d’un Real Madrid qui avait jusque-là semblé redoutable. Le match à La Cartuja a vu le Real Madrid dominer de longues séquences de possession, sans pour autant parvenir à se montrer clinique dans le dernier tiers du terrain.
Ce résultat représente la première défaite officielle de la saison pour le Real Madrid, mettant fin à une série de trois victoires consécutives en Liga. Le timing est particulièrement malvenu alors que le club prépare le début de sa campagne de Ligue des champions mardi prochain. Les choix tactiques de Mourinho, notamment l’exclusion surprise de Bernardo Silva du onze de départ pour le deuxième match de suite, seront probablement examinés de très près par la presse espagnole dans les prochains jours, alors que l’équipe cherche à rebondir après ce revers.
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