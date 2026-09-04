Les derniers instants du choc entre le Real Madrid et le Real Betis ont été marqués par une énorme tension lorsqu’Alejandro Jose Hernandez Hernandez a désigné le point de penalty à la 93e minute. Après une faute sur Vinicius Junior, Mbappe s’est présenté avec l’occasion d’arracher un point pour l’équipe de Jose Mourinho. Cependant, la superstar française a vu sa tentative repoussée par Alvaro Valles, qui a conclu une performance individuelle magnifique.

Juste après cet arrêt, des questions ont été soulevées aussi bien par le banc madrilène que par les supporters, puisque Marc Bartra semblait être entré dans la surface de réparation avant que le ballon ne soit frappé.

Selon Mundo Deportivo, les ralentis ont confirmé que Bartra était bien le premier joueur à pénétrer dans le périmètre de la surface, et c’est lui qui a finalement dégagé le ballon en corner après le premier arrêt de Valles. Selon les lois standard de la FIFA, si un joueur défenseur empiète et que le penalty n’est pas marqué, le tir doit être retiré si ce joueur influence ensuite l’action. Toutefois, un détail technique lié à la position des pieds de Bartra au moment exact de l’impact s’est avéré être le facteur décisif dans l’examen du VAR.



