Ruben Amorim a reconnu que sa première expérience dans le derby de la colère avait été tout à fait différente de ce qu'il imaginait, après avoir mené le Milan AC à une victoire 3-1 sur l'Inter, ce samedi soir, lors de la dixième journée du championnat d'Italie.

Mais, dans le même temps, il a mis en garde les supporters des Rossoneri contre l'idée que le chemin serait désormais pavé de victoires.

Ce succès offre à Amorim un puissant regain de confiance quelques jours après la lourde défaite concédée à domicile face à Bologne sur le score de 4-2, le Milan AC ayant réussi à proposer un début de match déroutant pour son rival, en prenant l'avantage de deux buts au cours des dix premières minutes.

Diego Moreira a été l'une des figures majeures de la rencontre, après avoir marqué sur coup franc et délivré deux passes décisives à Christian Pulisic et Adrien Rabiot, tandis qu'Alessandro Bastoni a réduit l'écart d'une tête sur un corner botté par Hakan Çalhanoğlu.