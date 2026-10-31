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AC Milan v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

Une fin digne du cinéma l'inquiète : Amorim met en garde l'AC Milan malgré la chute de l'Inter

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
R. Amorim
Italie
Portugal

Un message réaliste

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Ruben Amorim a reconnu que sa première expérience dans le derby de la colère avait été tout à fait différente de ce qu'il imaginait, après avoir mené le Milan AC à une victoire 3-1 sur l'Inter, ce samedi soir, lors de la dixième journée du championnat d'Italie.

Mais, dans le même temps, il a mis en garde les supporters des Rossoneri contre l'idée que le chemin serait désormais pavé de victoires.

Ce succès offre à Amorim un puissant regain de confiance quelques jours après la lourde défaite concédée à domicile face à Bologne sur le score de 4-2, le Milan AC ayant réussi à proposer un début de match déroutant pour son rival, en prenant l'avantage de deux buts au cours des dix premières minutes.

Diego Moreira a été l'une des figures majeures de la rencontre, après avoir marqué sur coup franc et délivré deux passes décisives à Christian Pulisic et Adrien Rabiot, tandis qu'Alessandro Bastoni a réduit l'écart d'une tête sur un corner botté par Hakan Çalhanoğlu.

  • Amorim dévoile le secret de la supériorité sur l'Inter

    Amorim a déclaré à la chaîne DAZN : « J'étais satisfait de beaucoup de choses. Nous avons très bien entamé le match, et ils sont extrêmement forts dans le jeu aérien, mais nous avons changé notre manière d'aborder la rencontre, et je pense que nous progressons par rapport à d'autres matches. »

    Il a ajouté : « En seconde période, nous avons conservé le ballon, et nous avons été très bons dans cet exercice, et Luka Modric nous a beaucoup aidés. Ce n'était pas un match extraordinaire, mais c'était une soirée extraordinaire pour nos supporters, et il était important de gagner après ce qui s'est passé mercredi afin de pouvoir aller de l'avant. » L'entraîneur portugais a souligné l'impact du retour de certains éléments absents lors de la confrontation face à Bologne, déclarant : « C'était un match et une approche totalement différents. J'ai senti que l'équipe était en colère après le résultat précédent, mais nous devons être honnêtes, Gila, Moreira et Rabiot ont fait une grande différence, non seulement par leur qualité, mais aussi par leurs caractéristiques et notre façon de travailler à l'entraînement. »

    Vidéo : grossière erreur d'arbitrage lors du derby entre le Milan AC et l'Inter

  • Un derby différent de toutes les autres expériences

    Amorim a décrit l'ambiance de San Siro lors du premier derby qu'il y disputait comme une expérience exceptionnelle, déclarant : « L'ambiance est stupéfiante, et la passion est totalement différente de n'importe quel derby que j'ai vécu auparavant. »

    Il a poursuivi : « Je suis très heureux pour les joueurs, et les supporters ont gagné davantage de confiance dans le projet. »

    Mais l'ancien entraîneur de Manchester United a insisté sur la nécessité d'aborder cette victoire avec réalisme, ajoutant : « Nous vivrons de belles soirées comme celle-ci, et nous traverserons aussi de mauvais moments comme lors du match contre Bologne. Cela fait partie du processus. »

    Il a expliqué : « Il est impossible de tout changer en un seul jour. Je suis très heureux et très fier de mes joueurs, mais je pense déjà au prochain match. »

    À lire aussi : après avoir visé Karl, Ballack contre-attaque face au Bayern Munich

  • La fin du film Top Gun : la mort de l'ailier !

    Amorim a également commenté l'ambition du propriétaire du club, Gerry Cardinale, de disputer le titre de Serie A, affirmant que l'objectif final est de reconquérir le Scudetto.

    Il a déclaré : « Nous deviendrons une très bonne équipe, mais cela prendra du temps. L'objectif, comme l'a dit M. Cardinale, est toujours de remporter le Scudetto, mais il faut être honnêtes, il sera très difficile de gagner le titre dès la première année. »

    Il a conclu sur un ton ironique, en référence au film Top Gun, le préféré de Cardinale : « Nous nous battrons à chaque match, et notre objectif à Milanello est de renouer avec la victoire du Scudetto. C'est un film formidable, mais dans la première partie l'homme qui l'accompagnait est mort, alors je vais essayer de me concentrer davantage sur la deuxième partie. »

    À lire aussi : Vidéo : venu d'une autre époque, Milan ravive le souvenir du derby de 1949

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