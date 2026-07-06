Mbappé a réagi avec fermeté après avoir subi des insultes racistes à la suite de la victoire 1-0 de l'équipe de France face au Paraguay. La sénatrice Celeste Amarilla avait publié sur X des propos désobligeants remettant en cause son éducation et ses origines. Dans une déclaration musclée, le capitaine des Bleus a remis en question sa capacité à exercer son mandat et l'image qu'elle renvoie de son pays.

« Vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

« Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long de la compétition. À cause de votre imprudence et de votre racisme éhonté, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique accompli par vos joueurs lors de cette Coupe du monde, laissant la place à une femme incompétente qui donne la pire image possible de son pays.

Je ne laisserai jamais des personnes comme elle avoir la liberté de répandre leur haine et leur racisme à travers le monde. »