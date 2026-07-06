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« Une femme méprisable et incompétente ! » : Kylian Mbappé répond au « racisme éhonté » d’une responsable politique paraguayenne, et la Fédération française de football annonce qu’elle va intenter une action en justice pour ces propos « criminels et répréhensibles »
Mbappé condamne un homme politique « méprisable »
Mbappé a réagi avec fermeté après avoir subi des insultes racistes à la suite de la victoire 1-0 de l'équipe de France face au Paraguay. La sénatrice Celeste Amarilla avait publié sur X des propos désobligeants remettant en cause son éducation et ses origines. Dans une déclaration musclée, le capitaine des Bleus a remis en question sa capacité à exercer son mandat et l'image qu'elle renvoie de son pays.
« Vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.
« Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a fait preuve de passion et d’honneur tout au long de la compétition. À cause de votre imprudence et de votre racisme éhonté, le monde entier a déjà oublié le parcours et l’effort historique accompli par vos joueurs lors de cette Coupe du monde, laissant la place à une femme incompétente qui donne la pire image possible de son pays.
Je ne laisserai jamais des personnes comme elle avoir la liberté de répandre leur haine et leur racisme à travers le monde. »
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Des insultes odieuses suscitent l’indignation mondiale
La polémique éclate après un match tendu entre le Paraguay et la France, au cours duquel les Paraguayens ont été critiqués pour leur style de jeu physique. Estimant que Mbappé a snobé le gardien adverse à la fin de la rencontre, la sénatrice Amarilla a lancé une violente diatribe : « Ce brut n’a même pas appris à écrire. Au lieu de lait maternel, il a tété des noix de coco et les êtres les plus instruits qu’il ait jamais entendus étaient des chimpanzés. »
Elle a ensuite envenimé ses propos en qualifiant la star française de « Camerounais colonisé, qui se fait passer pour un Français, rancunier, nouveau riche, arrogant et laid ». Elle a même regretté que l’équipe paraguayenne n’ait pas agressé physiquement le joueur sur le terrain, tout en admettant ne pas être fan de football.
La FFF engage une action en justice
La Fédération française de football (FFF) a immédiatement réagi pour défendre le capitaine de l’équipe de France, qualifiant ces propos de comportement criminel. Dans un communiqué officiel, l’instance dirigeante a clairement indiqué qu’elle porterait l’affaire devant la justice afin de veiller à ce que de tels propos ne restent pas impunis sur la scène internationale.
La FFF a confirmé qu’elle allait déposer une plainte auprès du parquet en vue de poursuites judiciaires, indiquant dans un communiqué : « Les propos racistes tenus par la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla à l’encontre de Kylian Mbappé sont tout à fait ignobles et inacceptables. Comment peut-on tenir de tels propos ? Ces propos sont criminels et répréhensibles. Ils doivent faire l’objet de poursuites ici comme ailleurs. La Fédération française de football dépose donc une plainte auprès du parquet en vue de poursuites judiciaires. »
« La Fédération apporte tout son soutien à son capitaine, à ses joueurs et, plus généralement, à toutes les victimes de tels propos haineux. Plus que jamais, la FFF entend lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Ces propos déshonorent ceux qui les tiennent et ceux qui les diffusent. Les joueurs de l’équipe de France représentent la France ; c’est notre pays qui est insulté. »
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Soutien institutionnel aux Bleus
Au-delà de la réponse juridique de la fédération, Mbappé a reçu un soutien important de la part des plus hautes instances du gouvernement français. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a publiquement apporté son soutien à l’attaquant, se joignant au président de la FFF, Philippe Diallo, pour condamner le caractère « répréhensible » des propos tenus par le sénateur à la suite du match de la Coupe du monde.
Alors que la procédure judiciaire s’engage, le camp français reste uni dans sa lutte contre la discrimination tout en se préparant pour les quarts de finale de la compétition, où les Bleus affronteront le Maroc.
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