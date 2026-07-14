Au bout de 73 minutes, le match était déjà terminé pour Michael Olise. Il a trottiné, le regard baissé, vers la ligne de touche avant d'être remplacé. À ce moment-là, les Bleus avaient pourtant désespérément besoin de buts, d’idées, de dribbles et d’actions – tout ce qu’Olise avait incarné cette saison, tant au Bayern Munich qu’auparavant en sélection. Menés 0-2 à Arlington, les Français n’ont pas réussi à inverser la tendance jusqu’au coup de sifflet final.
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Une faute comme unique « temps fort » en demi-finale de la Coupe du monde : le rêve de Michael Olise de remporter le Ballon d’Or s’envole à Arlington
Avant le coup d’envoi, cette demi-finale était présentée comme un duel entre la formidable attaque française et la défense de fer espagnole, qui n’avait concédé qu’un seul but jusqu’alors. La Furia Roja a répondu aux attentes, tandis que l’Équipe tricolore a déçu sur toute la ligne. Si Olise, aligné aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dans un trio offensif pourtant prestigieux, n’est pas le seul en cause, il n’a jamais réussi à entrer dans le match. Mais cela tenait aussi à Olise, qui, comme son équipe, n’est jamais vraiment entré dans la rencontre. Jusqu’à ce que le duel soit pratiquement scellé par le but portant le score à 0-2, la France affichait un xG désastreux de 0,07.
Positionné initialement en numéro 10, il est revenu temporairement sur l’aile droite après l’ouverture du score, là même où il avait brillé au FC Bayern ces deux dernières années. Mais au milieu, il n’a pas pu s’imposer face à Rodri et Fabian Ruiz, tandis que, sur le côté, Marc Cucurella l’a neutralisé par son engagement et sa puissance physique. « Ils savent exactement comment les prendre à partie », a constaté l’ancien international allemand Mats Hummels sur MagentaTV à propos des Espagnols, qui ont dominé les artistes français, avant d’ajouter : « Ils se sont préparés à tout et ont vraiment tout, tout, tout pris à la France dans ce match. »
- AFP
Le tacle d'Olise était « tout près du carton rouge ».
Olise s'est illustré de la pire des manières : à la 14^e minute, il a sévèrement taclé Rodri à la cheville, provoquant une entorse pour l'Espagnol. « Il s'en est fallu de peu pour qu'il reçoive un carton rouge », a jugé Hummels au sujet de cette intervention. Loin de faire des étincelles, le Parisien a multiplié les tacles glissés, sans succès.
Après la mi-temps, la situation ne s’est pas améliorée pour les Bleus et leur star bavaroise, jusqu’au 0-2. Le manque d’inspiration régnait, les transitions étaient absentes, et Olise restait très discret. Avec une telle performance, le rêve du Ballon d’Or s’est probablement évanoui pour le joueur de 24 ans, pourtant régulièrement cité parmi les principaux candidats. Après l’élimination du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, son exclusion en quart de finale de la Coupe du monde a sans doute sonné le glas de ses espoirs de remporter le Ballon d’Or.
- Getty Images
Michael Olise a déçu lors du « grand match ».
« Quand on regarde les lauréats du Ballon d'Or, ce sont toujours les très grands matchs, les grands tournois qui font la différence », a récemment déclaré Harry Kane, coéquipier d'Olise au Bayern, qui fait lui aussi figure de favori pour le Ballon d'Or après une nouvelle saison exceptionnelle. L’Anglais a sans doute raison, ce qui n’augure rien de bon pour Olise. La demi-finale de la Coupe du monde était pourtant son match le plus important, mais il y a été pratiquement invisible.
« Olise est le meilleur du monde, loin devant tous les autres joueurs. S’il ne remporte pas le Ballon d’Or en fin d’année, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche dans le football », avait déclaré l’ancienne star française Willy Sagnol en début de mois dans le magazine Sport Bild. Il est désormais acquis qu’Olise rentrera bredouille : sa performance de mardi l’a confirmé. Il n’a tout simplement pas été à la hauteur de son statut supposé de « meilleur joueur du monde ». Les Espagnols ont imposé leur loi dans cette affiche ; les Bleus se contenteront désormais de la petite finale pour la troisième place, samedi.
Michael Olise lors de la demi-finale de la Coupe du monde contre l'Espagne :
73^e minute : 73 Tirs au but : 0 Passes décisives : 2 Touches de balle : 55 Taux de réussite des passes en % : 76 % Centres : 1 Dribbles : 2 Dribbles réussis : 0
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