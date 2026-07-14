Avant le coup d’envoi, cette demi-finale était présentée comme un duel entre la formidable attaque française et la défense de fer espagnole, qui n’avait concédé qu’un seul but jusqu’alors. La Furia Roja a répondu aux attentes, tandis que l’Équipe tricolore a déçu sur toute la ligne. Si Olise, aligné aux côtés de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola dans un trio offensif pourtant prestigieux, n’est pas le seul en cause, il n’a jamais réussi à entrer dans le match. Mais cela tenait aussi à Olise, qui, comme son équipe, n’est jamais vraiment entré dans la rencontre. Jusqu’à ce que le duel soit pratiquement scellé par le but portant le score à 0-2, la France affichait un xG désastreux de 0,07.

Positionné initialement en numéro 10, il est revenu temporairement sur l’aile droite après l’ouverture du score, là même où il avait brillé au FC Bayern ces deux dernières années. Mais au milieu, il n’a pas pu s’imposer face à Rodri et Fabian Ruiz, tandis que, sur le côté, Marc Cucurella l’a neutralisé par son engagement et sa puissance physique. « Ils savent exactement comment les prendre à partie », a constaté l’ancien international allemand Mats Hummels sur MagentaTV à propos des Espagnols, qui ont dominé les artistes français, avant d’ajouter : « Ils se sont préparés à tout et ont vraiment tout, tout, tout pris à la France dans ce match. »