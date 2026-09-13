Carrick était furieux après la courte défaite de son équipe face à Manchester City, ciblant particulièrement la logique utilisée pour accorder le but victorieux de Haaland. Le match, qui a vu City réduit à dix en première période, s’est joué sur un seul but ayant nécessité une longue intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage.

Alors que la décision initiale sur le terrain était un hors-jeu, le but a finalement été accordé, laissant le banc de Manchester United et les fidèles d’Old Trafford dans un état d’incrédulité face à l’interprétation des règles concernant l’interférence avec le jeu.

S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, un Carrick visiblement frustré ne s’est pas retenu dans son évaluation de l’arbitrage. Il a déclaré : « Perplexe, même pas perplexe, nous avons mis des choses en place pour aider les décisions des arbitres, des écrans, des arbitres dans un bureau quelque part. C’est plus inquiétant si c’est ça l’interprétation du football. »