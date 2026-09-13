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« Une explication stupéfiante ! » - Michael Carrick FULMINE contre la décision de la VAR après le but controversé de Manchester City contre Manchester United
Carrick fulmine après la polémique du derby
Carrick était furieux après la courte défaite de son équipe face à Manchester City, ciblant particulièrement la logique utilisée pour accorder le but victorieux de Haaland. Le match, qui a vu City réduit à dix en première période, s’est joué sur un seul but ayant nécessité une longue intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Alors que la décision initiale sur le terrain était un hors-jeu, le but a finalement été accordé, laissant le banc de Manchester United et les fidèles d’Old Trafford dans un état d’incrédulité face à l’interprétation des règles concernant l’interférence avec le jeu.
S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, un Carrick visiblement frustré ne s’est pas retenu dans son évaluation de l’arbitrage. Il a déclaré : « Perplexe, même pas perplexe, nous avons mis des choses en place pour aider les décisions des arbitres, des écrans, des arbitres dans un bureau quelque part. C’est plus inquiétant si c’est ça l’interprétation du football. »
Le débat sur le hors-jeu d'Enzo Fernandez
Le cœur de la controverse concernait le milieu argentin Fernandez, qui semblait être en position de hors-jeu au moment où le centre-tir de Josko Gvardiol a été adressé dans la surface. Même si Fernandez n’a pas touché le ballon, son mouvement a été important : il s’est jeté pour tenter une tête plongeante, directement dans la ligne de vision du défenseur de United Lisandro Martinez.
United a fait valoir que Martinez avait été influencé par le mouvement de Fernandez, ce qui a potentiellement poussé le défenseur à hésiter avant que le ballon n’arrive sur Haaland au second poteau pour conclure.
Malgré ces protestations, l’équipe du VAR dirigée par Matt Donohue a estimé que les actions de Fernandez ne constituaient pas une infraction au règlement. L’explication officielle indiquait que, comme il n’avait pas touché le ballon et n’avait pas physiquement gêné le gardien ni empêché clairement un défenseur de jouer le ballon, le but était valable.
Carrick fustige l’explication « stupéfiante » de la VAR
Carrick n’est toutefois pas resté convaincu, ajoutant ensuite dans ses commentaires d’après-match qu’il s’agissait d’une explication stupéfiante pour une situation qui semblait clairement avoir eu un impact sur la phase défensive du jeu de ses joueurs. « Si c’est désormais cette interprétation du fait de ne pas interférer avec le jeu, alors c’est vraiment inquiétant pour moi. C’est une explication stupéfiante », a expliqué Carrick.
Il a ajouté : « La décision ne va pas changer la saison, mais elle a eu un impact majeur sur le match. Cette décision n’était pas de notre fait aujourd’hui. C’est à nous de créer et de marquer après ça. Nous avons eu des moments. Bien sûr, c’est à nous de le faire, mais de grands moments dans des matches comme celui-là ont un impact majeur.
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Carrick prend ses responsabilités
Loin de la controverse entourant les décisions arbitrales, l'entraîneur de Manchester United n'a pas hésité à assumer la responsabilité de la défaite de son équipe dans le derby, admettant que son équipe n'avait pas su se créer suffisamment d'occasions malgré la réduction de Manchester City à 10. Il a déclaré : « Nous avons bien fait beaucoup de choses. On avait l'impression que nous montions bien en puissance dans le match, et nous semblions dangereux. Nous retiendrons les points positifs du match d'aujourd'hui et nous irons de l'avant, mais nous ne passerons pas à autre chose à la légère.
Il a conclu : « Nous aurions pu créer davantage. C'est une réponse pour nous, mais nous aurions pu. C'est seulement notre deuxième défaite depuis que je suis en poste, mais nous sommes une bonne équipe et nous allons renouer avec la victoire. »
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