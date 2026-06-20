Une explication peu convaincante… L’arbitre de la rencontre entre le Maroc et l’Écosse sort enfin de son silence au sujet du penalty accordé aux Écossais

Le match Maroc-Écosse, remporté 1-0 par les Lions de l’Atlas en Coupe du monde, a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

John McGinn a réclamé un penalty après avoir été fauché dans la surface des Lions de l’Atlas, mais l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashov n’a pas bronché.

Stephen McGinn, le frère du milieu de terrain écossais, a ensuite dévoilé les explications fournies par l’arbitre.

Selon la BBC, Stephen a révélé dans l’émission « Sportsound » sur BBC Radio Scotland que l’arbitre avait justifié sa décision en affirmant que le ballon était en train de sortir des limites du terrain au moment de l’intervention du Marocain Naïl El Ainaoui.

Stephen a aussitôt réagi avec indignation : « Depuis quand le fait que le ballon sorte du terrain justifie-t-il de ne pas siffler une faute dans la surface de réparation ? Cette justification est totalement illogique. »

Il a ajouté : « Sur le moment, j’ai cru à un penalty, et après avoir revu les images, j’ai été à 100 % convaincu de sa légitimité. »