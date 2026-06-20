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Scotland v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Une explication peu convaincante… L’arbitre de la rencontre entre le Maroc et l’Écosse sort enfin de son silence au sujet du penalty accordé aux Écossais

Écosse vs Maroc
Écosse
Maroc
Coupe du monde
J. McGinn
I. Diop
Écosse
Maroc

Le match Maroc-Écosse, remporté 1-0 par les Lions de l’Atlas en Coupe du monde, a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

John McGinn a réclamé un penalty après avoir été fauché dans la surface des Lions de l’Atlas, mais l’arbitre ouzbek Ilgiz Tantashov n’a pas bronché.

Stephen McGinn, le frère du milieu de terrain écossais, a ensuite dévoilé les explications fournies par l’arbitre.

Selon la BBC, Stephen a révélé dans l’émission « Sportsound » sur BBC Radio Scotland que l’arbitre avait justifié sa décision en affirmant que le ballon était en train de sortir des limites du terrain au moment de l’intervention du Marocain Naïl El Ainaoui.

Stephen a aussitôt réagi avec indignation : « Depuis quand le fait que le ballon sorte du terrain justifie-t-il de ne pas siffler une faute dans la surface de réparation ? Cette justification est totalement illogique. »

Il a ajouté : « Sur le moment, j’ai cru à un penalty, et après avoir revu les images, j’ai été à 100 % convaincu de sa légitimité. »

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Demande d'expulsion du défenseur marocain Issa Diop

    Lors de la rencontre, Scott McTominay a lui aussi réclamé un penalty pour l’Écosse après un contact avec Al-Aynawi, mais les experts s’accordent pour affirmer que la situation de McGinn était plus flagrante.

    L’ancienne star écossaise et actuel entraîneur de Kilmarnock, Neil McCann, a approuvé cette analyse en déclarant : « Dans le cas de McTominay, la première réaction donne l’impression qu’il a tenté de simuler pour obtenir une faute, tandis que dans le cas de McGinn, c’était un penalty justifié. »

    Il a ajouté : « McGinn est malin et a tenté de protéger son ballon en positionnant son corps de manière à amortir le contact. Même si la faute n’était pas violente, le contact était suffisant pour le faire tomber. »

    La polémique ne s’est pas limitée aux penalties : les observateurs ont également réclamé l’expulsion du défenseur marocain Issa Diop, coupable d’une intervention sur l’attaquant Che Adams qui l’a privé d’une occasion manifeste de marquer, alors qu’il était dernier défenseur.

    Neil McCann a ajouté : « C’est un carton rouge évident ; Diop n’a pas joué le ballon, il a fait tomber l’attaquant, et il n’y avait aucun autre défenseur pour intervenir. Je n’arrive pas à croire que la salle VAR n’ait pas demandé à l’arbitre de revoir l’action. »

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