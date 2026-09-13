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« Une explication ahurissante ! » - Michael Carrick S'EN PREND à la décision de la VAR après le but controversé de Manchester City contre Manchester United
Carrick fulmine après la controverse du derby
Carrick était furieux après la courte défaite de son équipe face à Manchester City, visant tout particulièrement la logique utilisée pour accorder le but victorieux de Haaland. Le match, qui a vu City réduit à dix en première période, s’est joué sur un seul but ayant nécessité une longue intervention de l’assistance vidéo à l’arbitrage.
Alors que la décision initiale sur le terrain était un hors-jeu, le but a finalement été accordé, laissant le banc de Manchester United et les fidèles d’Old Trafford dans un état d’incrédulité face à l’interprétation des règles concernant l’interférence avec le jeu.
S’exprimant auprès de Sky Sports après le coup de sifflet final, un Carrick visiblement frustré n’a pas mâché ses mots dans son évaluation de l’arbitrage. Il a déclaré : « Confus, même pas confus, nous avons mis des choses en place pour aider les décisions des arbitres, des écrans, des arbitres dans un bureau quelque part. Ce qui est plus inquiétant, c’est si c’est ça l’interprétation du football. »
Le débat sur le hors-jeu d'Enzo Fernandez
Le cœur de la controverse concernait le milieu de terrain argentin Fernandez, qui semblait se trouver en position de hors-jeu au moment où le centre-tir de Josko Gvardiol a été adressé dans la surface. Bien que Fernandez n’ait pas touché le ballon, son mouvement a eu son importance : il s’est jeté pour tenter une tête plongeante, directement dans la ligne de vision du défenseur de United Lisandro Martinez.
United a fait valoir que Martinez avait été influencé par le mouvement de Fernandez, ce qui a potentiellement poussé le défenseur à hésiter avant que le ballon n’arrive sur Haaland au second poteau pour conclure.
Malgré ces protestations, l’équipe de la VAR menée par Matt Donohue a estimé que les actions de Fernandez ne constituaient pas une infraction au règlement. L’explication officielle suggérait que, comme il n’avait pas touché le ballon et n’avait pas physiquement gêné le gardien ou empêché clairement un défenseur de jouer le ballon, le but était valable.
Carrick fustige les explications « stupéfiantes » de la VAR
Carrick n’est pas resté convaincu, ajoutant ensuite dans ses commentaires d’après-match qu’il s’agit d’une explication stupéfiante pour une situation qui semblait clairement avoir eu un impact sur la phase défensive du match pour ses joueurs. « Si c’est désormais l’interprétation du fait de ne pas interférer dans le jeu, c’est vraiment inquiétant pour moi. C’est une explication stupéfiante », a expliqué Carrick.
Il a ajouté : « La décision ne va pas changer la saison, mais elle a eu un impact majeur sur le match. Cette décision n’était pas de notre fait aujourd’hui. C’est à nous de nous créer des occasions et de marquer après cela. Nous avons eu des moments. Bien sûr, c’est à nous de le faire, mais les grands moments dans des matches comme celui-là ont un impact considérable.
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Carrick prend ses responsabilités
Loin de la controverse entourant les décisions arbitrales, l'entraîneur de Manchester United n'a pas hésité à assumer la responsabilité de la défaite de son équipe dans le derby, admettant que son équipe n'avait pas créé assez d'occasions malgré la réduction de Manchester City à 10. Il a déclaré : « Nous avons bien fait beaucoup de choses. On avait l'impression que nous prenions bien le contrôle du match, et nous semblions dangereux. Nous retiendrons le positif de ce match aujourd'hui et nous irons de l'avant, mais nous ne passons pas à autre chose à la légère.
Il a conclu : « Nous aurions pu créer davantage. C'est une réponse pour nous, mais nous aurions pu le faire. C'est maintenant notre deuxième défaite depuis ma prise de fonction, mais nous sommes une bonne équipe et nous allons renouer avec la victoire. »
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