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Ryan Tolmich

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« Une expérience qui ne vous quittera jamais » - Qu’est-ce que ça fait de remporter une Coupe du monde ? Jürgen Klinsmann, Kaká et Mario Götze revivent le plus grand triomphe du football

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Coupe du monde
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Espagne vs Argentine
Argentine

Les champions du monde Jürgen Klinsmann, Kaká, Mario Götze et Carles Puyol se confient à GOAL sur la pression, le soulagement et l’impact durable que représente le fait de soulever le trophée.

En expédiant son tir sous la lucarne pour offrir la Coupe du monde à l’Espagne, Ferran Torres a intégré un club très exclusif. Seuls trois autres joueurs encore en vie – Geoff Hurst, Andrés Iniesta et Mario Götze – ont inscrit un but en prolongation d’une finale mondiale. Un privilège qui procure une euphorie inouïe sur la plus grande scène du football.

« Il faut aussi parler à [Andrés] Iniesta », déclarait Götze à GOAL en riant, un mois avant que Torres n’inscrive son nom sur cette liste.

Douze ans plus tard, il ne se passe toujours pas un jour sans que Götze ne soit interrogé sur son moment de gloire lors de la Coupe du monde 2014. Il avait alors 22 ans. Ce soir-là, au Brésil, Götze est entré dans la légende en inscrivant le plus beau but de sa carrière. Ce soir-là, il offrait à son pays la Coupe du monde face à l’Argentine, la même sélection que Torres venait de faire plier sept minutes plus tôt, à la 113^e minute.

« Avec le recul, explique-t-il, ça fait déjà douze ans. Les souvenirs s’estompent un peu avec le temps. »

Au total, 497 joueurs ont déjà soulevé ce prestigieux trophée doré. Dimanche, un nouveau groupe de 26 stars espagnoles l’a brandi, s’ouvrant ainsi les portes de ce club historique. Des milliers d’autres y ont tenté leur chance en vain, tandis que des millions d’enfants ont commencé leur parcours avec un ballon en rêvant de lever la Coupe du monde au-dessus de leur tête. Peu savent ce que cela fait vraiment, et ceux qui le savent peinent à le décrire.

La Coupe du monde est bien plus qu’un simple trophée : symbole de réussite et d’espoir, elle unit les nations, incarne le succès et s’inscrit dans l’histoire. Elle transforme des vies, aussi bien sur la pelouse que devant les écrans. Chacun se souvient de l’endroit où il se trouvait lorsque son équipe a soulevé le trophée, et chaque joueur qui en a eu l’honneur garde en mémoire la sensation exacte du moment où le rêve est devenu réalité.

« Quand vous remportez réellement la Coupe du monde avec votre équipe, vous réalisez que c’est quelque chose qui vous accompagnera pour le reste de votre vie », confie à GOAL Jürgen Klinsmann, vainqueur de la Coupe du monde en 1990 avec l’Allemagne de l’Ouest. « Enfant, on passe son temps à taper dans le ballon en se rêvant vainqueur de la Coupe du monde, mais on ne peut pas imaginer ce que l’on ressentira le jour où l’on aura vraiment la chance de la soulever. »

Alors, que ressent-on à cet instant ? Voici, en quelques témoignages, comment la vie bascule quand on soulève le plus grand trophée du monde.

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    « C'est un talent inné, impossible à enseigner. »

    Pour le Brésil, remporter une Coupe du monde relève moins du rêve que d’une attente. L’histoire de la Seleção est jalonnée de générations d’or, et chaque nouvelle vague de talents ressent immédiatement le poids de celles qui l’ont précédée.

    C’est précisément ce que vécut Kaká lorsqu’il fit irruption sur la scène internationale en 2002. Âgé de seulement 20 ans, il était le plus jeune joueur brésilien de l’été en Corée du Sud et au Japon. Pourtant, le futur Ballon d’Or ne fut qu’un simple figurant, n’entrant en jeu que 18 minutes durant le parcours triomphal de la Seleção.

    « Il y avait Ronaldinho, Ronaldo “Fenômeno” et Rivaldo », raconte-t-il à GOAL. « Je les observais tous les jours. Je voulais les voir s’entraîner, jouer et se comporter. C’étaient mes professeurs. »

    Ces mentors ont mené le Brésil vers un nouveau sacre, conclu par une victoire sur l’Allemagne en finale et une cinquième étoile brodée sur le maillot. Kaká garde intacte la mémoire de cette liesse.

    « Incroyable. »

    Il se souvient aussi du parcours qui y a mené. Plus la Coupe du monde avance, plus la pression monte. À un certain moment, cette pression devient écrasante, même pour des étoiles montantes de 20 ans qui ne jouent pas.

    « C’est étrange, car c’est quelque chose qu’on ne peut pas entraîner », explique Kaka. « Je ne peux pas m’entraîner à jouer en Coupe du monde. Je peux me préparer du mieux possible : émotionnellement, physiquement, techniquement, etc., mais je ne peux pas m’entraîner à me retrouver dans un stade plein à craquer, face à l’Argentine, à la France ou à n’importe quelle autre équipe. On ne sait jamais comment on va gérer la situation. »

    Götze se souvient lui aussi de cette pression. Il l’a ressentie à l’approche de la finale 2014 entre l’Allemagne et l’Argentine. Il se souvient de ce qu’il a ressenti lorsqu’il a été fait entrer en jeu à la 88e minute de cette finale. Alors qu’il était lancé dans le match alors que les deux équipes cherchaient à marquer le but de la victoire, le sélectionneur Joachim Löw l’a regardé et lui a donné une consigne décisive : « Montre au monde entier que tu es meilleur que Messi et que tu peux faire basculer la Coupe du monde. »

    Götze a répondu en inscrivant le but de la victoire à la 113^e minute, l’un des plus célèbres de l’histoire du football. Au moment d’armer sa frappe, il n’a pas ressenti de joie, mais une pression immense. Puis, seulement, le soulagement.

    « On ne peut pas se préparer à ces moments-là », confie-t-il à GOAL. « Beaucoup de choses se passent à l’instinct dans ce genre de situations. Au final, ce qui compte, c’est de savoir si le défenseur est là ou si le gardien sort ; il y a donc tellement de facteurs qui entrent en jeu à ce moment-là. Tout se fait à l’instinct, puis on savoure l’instant. Au moment où l’on marque, on ne réfléchit pas. Le temps file, les coéquipiers vous sautent dessus, le bruit est assourdissant… difficile de réaliser.

    « Le coup de sifflet final ? C’était surtout un soulagement. La joie, c’était d’avoir marqué, mais il restait encore dix minutes à jouer. Et puis, il y a eu ce soulagement au coup de sifflet final. »

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  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    L’homme du moment

    La séquence mythique de Götze a été visionnée des milliers de fois : la percée d’André Schürrle, le centre en direction de la surface, le contrôle poitrine, puis la frappe qui a battu Sergio Romero. Une action d’une vie, le graal de tout footballeur.

    Depuis douze ans, Götze y repense souvent. Plus il y repense, plus il accepte que, pendant cet instant fugace, les dieux du football lui ont souri. À cet instant précis, des années d’entraînement se sont conjuguées à une chance exceptionnelle, lui permettant de saisir sa chance.

    Cette prise de conscience conduit à une évidence : remporter une Coupe du monde relève en partie du hasard et exige de savoir exploiter au mieux l’occasion quand elle se présente – si elle se présente.

    « J’étais entré en jeu », rappelle-t-il. « Si Messi avait marqué à la 90^e minute, l’Argentine aurait gagné 1-0, nous serions rentrés chez nous et l’histoire aurait été totalement différente. Il faut se demander : qu’est-ce qui aurait pu se passer ? On parle de ce but, de ce moment, mais s’il ne s’était pas produit, nous ne serions pas assis ici pour cette interview, tu vois ? Il suffit de comprendre que ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Je serais rentré chez moi très triste, avec une deuxième place après une seule minute jouée en finale. Aujourd’hui, nous sommes assis ici, douze ans plus tard, pour cette interview.

    « Je n’ai pas joué les demi-finales. Je n’ai pas joué les quarts de finale. On aurait pu être éliminés. Et puis j’ai eu ma chance en finale, et, au final, j’ai joué 30 minutes en finale, j’ai marqué, et on parle encore de ce but. »

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    Comprendre cette réussite

    Quatre ans avant le sacre de Götze et de l’Allemagne, l’Espagne avait savouré le sien. Ce qui rendait cet exploit unique, c’est qu’il s’agissait du premier de l’histoire de la Roja. La sélection ibérique demeure la seule nation à avoir remporté la Coupe du monde pour la première fois au XXIe siècle, et le dernier pays à avoir connu l’ivresse d’une première victoire dans cette compétition.

    Leur sacre a suivi un scénario familier : en finale face aux Pays-Bas en 2010, la Roja a frappé tardivement. La réalisation d’Andrés Iniesta valait bien plus qu’un but ; elle incarnait un aboutissement historique, pleinement mérité aux yeux de la nation.

    Ce succès couronnait des années d’ascension : victorieuse de l’Euro 2008, la sélection avait posé les bases d’une dynastie du « tiki-taka » couronnée par un second titre continental en 2012. Malgré tout, l’été 2010 demeurait le plus grand exploit du football espagnol jusqu’à dimanche dernier, lorsque la Roja a dominé l’Argentine pour soulever le trophée une deuxième fois.

    « Une Coupe du monde, c’est un rêve devenu réalité », confie à GOAL Carles Puyol, défenseur de cette équipe d’Espagne de 2010. « Et en plus de cela, la manière dont elle a été remportée, après avoir gagné un Championnat d’Europe. Je pense que c’est là que l’histoire du football espagnol a basculé, et devenir champions du monde est l’aboutissement ultime au niveau de l’équipe nationale. »

    Gotze se souvient du moment où il a vraiment pris conscience qu’il était champion du monde. Ce n’est pas arrivé lorsque son célèbre but décisif de dernière minute a trouvé le fond des filets. Ce n’était pas non plus lorsqu’il a brandi le trophée. Ce n’était même pas dans les vestiaires.

    Le véritable déclic s’est produit quelques jours plus tard, une fois rentrés à Berlin, quand lui et ses coéquipiers ont pris la mesure de leur exploit et de ce qu’ils avaient offert à leur pays.

    « Pour en saisir toute la portée, ce qui s’est passé à ce moment-là, et même le fait d’avoir marqué ce but, je pense qu’il faut plusieurs jours », explique-t-il. « On est pris par l’instant présent. On célèbre avec la famille et les amis, puis on rentre à Berlin. Il se passe tellement de choses durant les deux, trois ou quatre jours suivants. Ensuite, on part en vacances et on a le temps de se dire : “Bon, qu’est-ce qui vient de se passer ?” Même alors, il faut du temps, des semaines voire des mois, pour comprendre ce que cela représentait vraiment pour les gens, mais aussi pour nous et pour moi. »

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  • imago-sport-1008233154.jpgSportfoto Rudel

    La politique étrangère

    Lorsque Klinsmann et l’Allemagne de l’Ouest ont été sacrés champions du monde en 1990, leur retour d’Italie a revêtu une dimension presque surréaliste.

    L’Allemagne, alors en pleine marche vers la réunification, les attendait : quelques mois après la chute du mur de Berlin, le pays se retrouvait émotionnellement, même si l’unification officielle n’interviendrait qu’en octobre. Klinsmann et ses coéquipiers avaient perçu ce changement tout au long de la compétition.

    « En 1990, notre équipe incarnait à elle seule cette nouvelle Allemagne », explique-t-il.

    Klinsmann se souvient que des milliers de supporters est-allemands avaient fait le déplacement en Italie, faisant clairement comprendre aux joueurs que leur parcours représentait bien plus qu’une simple histoire de football.

    « Nous étions sur le terrain, mais on comprenait tout au long du tournoi que cela dépassait largement notre propre personne », explique-t-il. « C’est quelque chose de vraiment difficile à saisir, car c’est immense. »

    Sur le plan personnel, Klinsmann confie que ce moment revêt une résonance particulière : son père a fui l’Allemagne de l’Est après la Seconde Guerre mondiale pour rejoindre l’Ouest et y fonder une famille, tandis qu’une grande partie de ses proches est restée à l’Est. Une expérience vécue par des milliers de foyers allemands.

    « Tout à coup, sept mois avant la Coupe du monde, l’Allemagne est à nouveau réunifiée », explique-t-il. « Pour nous, vivre cette situation était déjà très, très intense sur le plan émotionnel. »

    Le contexte politique s’invita aussi sur le terrain. L’affrontement en demi-finale entre l’Argentine et l’Angleterre, encore marqué par le contentieux des îles Malouines, en fut la preuve éclatante et ajouta une dimension supplémentaire à une rencontre déjà majeure.

    Pour Klinsmann et ses coéquipiers, l’enjeu était de représenter l’Allemagne de l’Ouest en pleine période de bouleversements nationaux. Après leur victoire en finale, ils ont réalisé que leur performance résonnait bien au-delà des stades. Entre 500 000 et un million de supporters se sont rassemblés à Francfort pour les accueillir à leur retour. La réunification officielle interviendra en octobre, mais le triomphe en Coupe du monde est déjà devenu un symbole puissant de la réunification du pays.

    « Nous avons vécu ce moment avec une équipe nationale pleine de talent, un leader incroyable, Lothar Matthäus, et un entraîneur exceptionnel, Franz Beckenbauer », explique Klinsmann. « Nous étions au cœur de ce projet. Nous avons traversé cette période en la considérant sous de nombreux angles différents. Nous l’avons perçue et ressentie de manières diverses, ce qui a rendu cette expérience tout simplement inoubliable.

    Et, cerise sur le gâteau, remporter le tournoi ? C’était remettre l’Allemagne sur la carte du football mondial tout en lui redonnant le sourire. »

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    « Ce n'est pas la norme »

    Kaká a pris part à trois Coupes du monde. Depuis sa victoire initiale, il reconnaît avoir été un peu naïf : il imaginait que le succès de 2002 se répéterait inéluctablement. Il se trompait lourdement.

    En 2006 comme en 2010, la Seleção est tombée en quarts de finale. Ces déceptions ont renforcé le lien qui unit l’ancien milieu de terrain à l’année 2002. Ce n’est qu’après ces revers qu’il a pris conscience de l’exploit accompli avec ses coéquipiers.

    « Oui, on s’attendait à gagner à nouveau en 2006 et en 2010 », explique-t-il, « mais ce qui était vraiment important pour moi, c’était de comprendre à quel point il est difficile de participer à une Coupe du monde, de remporter une Coupe du monde. J’y suis allé en 2002, à 20 ans. Dans ma tête, c’était vraiment facile : il suffisait d’y aller et de remporter la Coupe du monde.

    « Chaque année, je me rendais compte à quel point il est difficile de disputer une Coupe du monde et de la remporter, et à quel point c’est un exploit majeur de pouvoir compter une Coupe du monde parmi mes succès. »

    Sur le plan individuel, Kaká a ensuite brillé en remportant la Serie A, la Liga, la Ligue des champions et un Ballon d’Or. Pour Götze, en revanche, ce but en finale, inscrit à 22 ans, restera l’apogée d’une carrière ponctuée de 66 sélections, dont seulement 25 après 2014. Son apogée est intervenue très tôt, mais, objectivement, quel autre moment aurait pu être meilleur ?

    « J’ai vécu ce moment, j’ai vécu cette expérience, mais, bien sûr, après coup, il faut prendre du recul », explique-t-il, « et je pense que cela a pris du temps. J’étais très jeune, j’avais 22 ans, je venais de jouer avec le Bayern et j’avais déjà remporté de nombreux trophées, dont la Coupe du monde. C’est le niveau auquel on se trouve après cinq ans de football professionnel. Il est presque impossible de le maintenir pendant les 10 à 15 années suivantes.

    Pour un jeune joueur, accepter d’avoir atteint le sommet aussi tôt est une réalité difficile à intégrer, et c’est le défi que Götze a dû relever.

    « J’ai mis du temps à l’intégrer, mais cela m’a beaucoup apporté », reconnaît-il. « J’ai tiré des enseignements de ce sommet atteint au Brésil, tout en réalisant que ce n’était pas la norme. On ne peut pas marquer tous les quatre ans en finale de Coupe du monde. »

  • Jurgen Klinsmann World Cup 1990Getty

    « Un atout qui ne te quittera jamais »

    La réalité est claire : il n’est pas indispensable de gagner la Coupe du monde tous les quatre ans ; une seule victoire suffit pour transformer votre existence. Dès que vous soulevez ce trophée, votre vie bascule à jamais. Cet exploit vous accompagne partout, et personne ne pourra jamais vous l’enlever.

    « On parcourt le monde et on croise des gens qui disent : “J’étais là quand tu as remporté la Coupe du monde” », raconte Klinsmann. « Ils me disent : “Je faisais ça quand tu as remporté la Coupe du monde en 90”, et ça me fait toujours le même effet : “Bon sang, c’est quoi ce truc ?” Quand je me rends en Asie, en Afrique ou en Amérique du Sud, c’est toujours présent dans l’esprit des fans de foot. Ils se souviennent où ils étaient, ce qu’ils faisaient à ce moment-là. »

    Avec le temps, préserver ce souvenir s’avère plus ardu. Après une Coupe du monde, les équipes se dissoudent : les joueurs regagnent leurs clubs et, dès la prochaine trêve internationale, le groupe est déjà différent. Les retrouvailles deviennent rares, la vie de footballeur de haut niveau ne laissant que peu de marges.

    D’où l’importance des petits moments de partage, souligne Götze : ces brèves retrouvailles donnent lieu à des réflexions spontanées et à de longs éclats de rire.

    « Je pense que c’est ce qui reste le plus gravé dans la mémoire au final », dit-il. « Au final, ce sont les relations qui comptent, tu vois ? C’est créer des souvenirs. Quand j’y repense aujourd’hui, c’était surtout le stage, les joueurs qui étaient là, la dynamique, l’alchimie, et ça a beaucoup aidé.

    « Chacun suit son chemin. Certains continuent de jouer, d’autres ont raccroché les crampons, d’autres encore s’expatrient, mais le sentiment reste positif. Ce moment vous unit. Il est très difficile de rassembler tout le monde, c’est évident, mais ce qui compte avant tout, c’est le lien que chacun entretient avec ce tournoi, ce moment unique, ces relations et les souvenirs que l’on a construits ensemble. »

    Au bout du compte, ce sont ces souvenirs et ces liens qui demeurent. Le trophée finit toujours par revenir à une nouvelle équipe. Tous les quatre ans, un autre groupe de joueurs vit ses propres émotions dans un contexte différent. Le football, lui, continue d’avancer.

    Mais pas les gens. Gagner une Coupe du monde redéfinit votre vie d’une manière qui ne s’efface jamais vraiment.

    « On prend conscience que c’est quelque chose qui ne vous quittera jamais », explique Klinsmann. « Après coup, après quelques jours de fête, on part en vacances puis on reprend le travail avec son club, mais on comprend la dynamique. On a accompli avec son équipe quelque chose qui restera à jamais. »


    Tom Hindle a contribué à la rédaction de cet article.