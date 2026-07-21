En expédiant son tir sous la lucarne pour offrir la Coupe du monde à l’Espagne, Ferran Torres a intégré un club très exclusif. Seuls trois autres joueurs encore en vie – Geoff Hurst, Andrés Iniesta et Mario Götze – ont inscrit un but en prolongation d’une finale mondiale. Un privilège qui procure une euphorie inouïe sur la plus grande scène du football.

« Il faut aussi parler à [Andrés] Iniesta », déclarait Götze à GOAL en riant, un mois avant que Torres n’inscrive son nom sur cette liste.

Douze ans plus tard, il ne se passe toujours pas un jour sans que Götze ne soit interrogé sur son moment de gloire lors de la Coupe du monde 2014. Il avait alors 22 ans. Ce soir-là, au Brésil, Götze est entré dans la légende en inscrivant le plus beau but de sa carrière. Ce soir-là, il offrait à son pays la Coupe du monde face à l’Argentine, la même sélection que Torres venait de faire plier sept minutes plus tôt, à la 113^e minute.

« Avec le recul, explique-t-il, ça fait déjà douze ans. Les souvenirs s’estompent un peu avec le temps. »

Au total, 497 joueurs ont déjà soulevé ce prestigieux trophée doré. Dimanche, un nouveau groupe de 26 stars espagnoles l’a brandi, s’ouvrant ainsi les portes de ce club historique. Des milliers d’autres y ont tenté leur chance en vain, tandis que des millions d’enfants ont commencé leur parcours avec un ballon en rêvant de lever la Coupe du monde au-dessus de leur tête. Peu savent ce que cela fait vraiment, et ceux qui le savent peinent à le décrire.

La Coupe du monde est bien plus qu’un simple trophée : symbole de réussite et d’espoir, elle unit les nations, incarne le succès et s’inscrit dans l’histoire. Elle transforme des vies, aussi bien sur la pelouse que devant les écrans. Chacun se souvient de l’endroit où il se trouvait lorsque son équipe a soulevé le trophée, et chaque joueur qui en a eu l’honneur garde en mémoire la sensation exacte du moment où le rêve est devenu réalité.

« Quand vous remportez réellement la Coupe du monde avec votre équipe, vous réalisez que c’est quelque chose qui vous accompagnera pour le reste de votre vie », confie à GOAL Jürgen Klinsmann, vainqueur de la Coupe du monde en 1990 avec l’Allemagne de l’Ouest. « Enfant, on passe son temps à taper dans le ballon en se rêvant vainqueur de la Coupe du monde, mais on ne peut pas imaginer ce que l’on ressentira le jour où l’on aura vraiment la chance de la soulever. »

Alors, que ressent-on à cet instant ? Voici, en quelques témoignages, comment la vie bascule quand on soulève le plus grand trophée du monde.