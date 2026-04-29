La situation de Fernandez à Londres se complique. Le milieu de terrain a récemment été écarté de l’effectif de Chelsea pour deux matches par l’ancien entraîneur Liam Rosenior, après des déclarations évoquant un possible transfert futur au Real Madrid. Des cadors européens comme le Paris Saint-Germain surveillent également de près son dossier, et les Blues pourraient bientôt devoir prendre une décision délicate concernant l’Argentin. Manchester United avait fortement courtisé l’ancien joueur du Benfica lors de sa fulgurante Coupe du monde 2022 au Qatar. S’il a finalement opté pour Stamford Bridge, la quête incessante de talents d’élite des Red Devils pourrait les pousser à relancer ce dossier, d’autant qu’ils cherchent des milieux capables de dicter le tempo et de maîtriser la possession en Premier League.