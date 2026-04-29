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« Une évidence ! » - Manchester United est invité à se lancer dans un transfert sensationnel d'Enzo Fernández alors que des doutes planent sur l'avenir du milieu de terrain à Chelsea
L’avenir de Fernandez reste incertain.
La situation de Fernandez à Londres se complique. Le milieu de terrain a récemment été écarté de l’effectif de Chelsea pour deux matches par l’ancien entraîneur Liam Rosenior, après des déclarations évoquant un possible transfert futur au Real Madrid. Des cadors européens comme le Paris Saint-Germain surveillent également de près son dossier, et les Blues pourraient bientôt devoir prendre une décision délicate concernant l’Argentin. Manchester United avait fortement courtisé l’ancien joueur du Benfica lors de sa fulgurante Coupe du monde 2022 au Qatar. S’il a finalement opté pour Stamford Bridge, la quête incessante de talents d’élite des Red Devils pourrait les pousser à relancer ce dossier, d’autant qu’ils cherchent des milieux capables de dicter le tempo et de maîtriser la possession en Premier League.
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Saha valide le recrutement de Fernandez à Old Trafford
Interrogé par Betinia, Saha a exprimé son admiration pour le champion du monde, affirmant : « Je ne pense pas qu'Enzo Fernández ait le même style que Bruno Fernandes, mais il pourrait tout de même s'intégrer dans ce milieu de terrain. Il fait preuve de sang-froid balle au pied, d'intelligence et d'une capacité à ouvrir le jeu. Même s’il n’est pas un milieu défensif pur comme Caicedo, il fait preuve d’agressivité et de qualité technique. Si le joueur est disponible, Manchester United aurait tout intérêt à étudier cette option. »
Un remaniement du milieu de terrain est prévu à Manchester United
Cette recommandation intervient alors que Manchester United s’apprête à procéder à un vaste remaniement au milieu de terrain. Le milieu de terrain chevronné Casemiro quittera Old Trafford en fin de saison, tandis que Manuel Ugarte serait également sur le départ. Un départ de ces deux joueurs créerait un vide considérable que Fernández pourrait être amené à combler.
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Autres cibles figurant sur la short-list de Manchester United
Si Saha plaide pour l’arrivée de la star de Chelsea, Manchester United garde toutes ses options ouvertes et surveille plusieurs autres profils. Adam Wharton (Crystal Palace) et Carlos Baleba (Brighton) figureraient sur la short-list des Red Devils, tout comme Elliot Anderson (Nottingham Forest) et le capitaine de Newcastle, Bruno Guimarães, alors que le club cherche à renforcer son milieu de terrain. Les Red Devils pourraient recruter jusqu’à deux nouveaux milieux avant la clôture du mercato estival, voire davantage en cas de départs supplémentaires.