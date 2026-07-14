« Une évidence » : Declan Rice apprend qu’il ne sera pas le prochain capitaine de l’Angleterre, tandis qu’une ancienne star des Three Lions désigne un autre successeur à Harry Kane

Invité de talkSPORT, Agbonlahor a balayé l’idée selon laquelle le milieu d’Arsenal, Rice, serait l’héritier désigné du brassard de capitaine. Si Thomas Tuchel a récemment fait de Rice son vice-capitaine, l’ancien attaquant affirme que la star du Real Madrid est le choix évident, lui qui a propulsé son pays en demi-finale grâce à ses six buts.

Agbonlahor a déclaré : « C'est lui le prochain capitaine de l'Angleterre. Ne nous méprenons pas : on parle beaucoup de Declan Rice, mais ce n'est pas lui. C'est Jude Bellingham qui sera le prochain capitaine de l'Angleterre après Harry Kane. Ça ne fait aucun doute. Il n'y a rien à ajouter. » Bellingham a marqué deux buts contre le Mexique et a assuré la victoire 2-1 face à la Norvège en quarts de finale, confirmant ainsi son rôle essentiel au sein de l'équipe.