AFP
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« Une évidence » : Declan Rice apprend qu’il ne sera pas le prochain capitaine de l’Angleterre, tandis qu’une ancienne star des Three Lions désigne un autre successeur à Harry Kane
Agbonlahor soutient Bellingham pour le brassard de capitaine
Invité de talkSPORT, Agbonlahor a balayé l’idée selon laquelle le milieu d’Arsenal, Rice, serait l’héritier désigné du brassard de capitaine. Si Thomas Tuchel a récemment fait de Rice son vice-capitaine, l’ancien attaquant affirme que la star du Real Madrid est le choix évident, lui qui a propulsé son pays en demi-finale grâce à ses six buts.
Agbonlahor a déclaré : « C'est lui le prochain capitaine de l'Angleterre. Ne nous méprenons pas : on parle beaucoup de Declan Rice, mais ce n'est pas lui. C'est Jude Bellingham qui sera le prochain capitaine de l'Angleterre après Harry Kane. Ça ne fait aucun doute. Il n'y a rien à ajouter. » Bellingham a marqué deux buts contre le Mexique et a assuré la victoire 2-1 face à la Norvège en quarts de finale, confirmant ainsi son rôle essentiel au sein de l'équipe.
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Des comparaisons avec Zidane, la légende française
Agbonlahor a ensuite comparé le milieu de terrain à l’icône française Zinedine Zidane, qui a mené son pays à la victoire en Coupe du monde 1998.
Soulignant son influence considérable et son attitude posée, Agbonlahor a ajouté : « Il me fait penser à Zidane, par sa façon de jouer et tout ça. C'est lui qui porte cette équipe en ce moment. Je suis convaincu qu’il est d’un niveau mondial. Et quand on l’écoute en dehors du terrain, on perçoit le calme qu’il dégage. Je pense qu’il sera le prochain capitaine de l’Angleterre après Harry Kane. Il a été excellent et il porte véritablement cette équipe. »
Un ancien coéquipier lui prédit un avenir de leader
Harlee Dean, qui l’a déjà capitaine lors de sa saison de révélation à Birmingham City, partage cet avis. Selon lui, son autorité naturelle en fait le successeur désigné.
Il explique : « Il joue la tête haute, il ne se cache devant rien. Je ne pense même pas qu’il serait particulièrement obsédé par l’idée de devenir capitaine – même si c’est un immense honneur d’être capitaine de l’Angleterre. J’imagine qu’il se dit : “Si ça arrive, ça arrive. Si ça n’arrive pas, tant pis. » Cette attitude s’inscrit sans doute dans son plan de carrière, mais je suis convaincu qu’il restera le point de référence de l’équipe, quelle que soit l’issue. Il entraîne ses coéquipiers dans son sillage et élève le niveau de ceux qui l’entourent. À mon avis, d’ici deux ou trois ans, quand Harry Kane aura raccroché les crampons, le brassard reviendra naturellement à Jude. »
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Quelle sera la suite pour l'Angleterre et Bellingham ?
L'Angleterre affronte une tâche colossale en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Argentine. Bellingham, déjà auteur de six buts, entend bien alourdir son total et guider son pays vers le sacre suprême. Qu'il hérite ou non du brassard de Kane dans les prochains jours, ses performances en font déjà le cœur battant de cette génération.
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