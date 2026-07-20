Wayne Rooney avait raison, mais malheureusement Christoph Kramer aussi. En tant que consultant pour la BBC, la légende anglaise a jugé le spectacle grotesque de 27 minutes (!) présenté à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne, futur vainqueur, et l’Argentine. Sa scène préférée ? « Celle où ça s’est terminé. » Et d’ajouter : « J’apprécie beaucoup d’artistes, mais je pense que c’était nul. »
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Une « événementialisation » insupportable ! La FIFA a déjà détruit le football – et l'Allemagne ferait bien d'en tirer les leçons
Kramer, l'homologue de Rooney à la ZDF, a adopté une posture plus diplomatique. « Je pense que le football doit s'y habituer, même si c'est à contrecœur », a-t-il déclaré. « Le spectacle, ça va, mais pas le prix des billets. »
On pourrait toutefois secouer Kramer et lui rétorquer : non, un tel spectacle n’est pas acceptable – et il n’est pas question de s’habituer à ces excès d’une « événementialisation » effrénée du sport. Il ne s’agit pas d’une simple tendance inoffensive, mais de l’étape suivante d’une évolution qui mine le football pur depuis des années.
Reste que Kramer n’a pas tort : ces shows vont se multiplier à l’échelle mondiale. La spirale du gigantisme ne cesse de s’accélérer, chaque grand événement devant surpasser le précédent.
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Sous l’ère Gianni Infantino, la FIFA fait du football un véritable levier de monétisation maximale.
Sous la férule de son président autocratique Gianni Infantino, la FIFA vit depuis des années dans une bulle déconnectée de la réalité du terrain. Elle traite le football comme une simple marchandise à rentabiliser au maximum. Le président forge ses vérités au gré de ses intérêts, sans contre-pouvoir ni garde-fou visible.
Les cris d’alarme des supporters, qui estiment que l’argent, le commerce et le capitalisme détruisent le football, restent donc lettre morte, comme l’a illustré la Coupe du monde 2026.
On invente et on impose sans autre forme de procès des « pauses d’hydratation », qui ne sont rien d’autre que des créneaux publicitaires supplémentaires visant à maximiser les profits. Le match est ainsi artificiellement morcelé. Et lors de la finale, la fédération internationale enfreint tout simplement ses propres statuts, selon lesquels la durée de la mi-temps doit être de 15 minutes. Lorsque même ses propres règles font obstacle au divertissement, on les adapte en conséquence.
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La FIFA s'en prend de manière récurrente à l'intégrité même du football.
La finale de la Coupe du monde, dont les tarifs d’entrée exorbitants avaient déjà fait grincer des dents, a d’abord ressemblé à une comédie musicale sans âme, à un méga-concert suramplifié, avec, en prime, un play-back mal dissimulé et des émotions soigneusement mises en scène. Les chants retentissants des supporters argentins ont été réduits au silence par un régulateur de volume. L’acteur Tom Cruise, figure emblématique de la Scientologie, a lu un discours creux dont l’insignifiance évoquait un texte généré par une intelligence artificielle.
Conséquence directe : aucune véritable ferveur ni ambiance footballistique ne parviennent à émerger dans les tribunes. Manifestement, ce n’est pas l’objectif ; au contraire, il s’agit d’un choix délibéré. La rencontre elle-même et les supporters, qui lui donnent vie, sont ainsi relégués au second plan, réduits au rang de figurants d’une vaste fête marketing planétaire.
À quoi donc sert ce spectacle ? Les réactions, qu’elles proviennent des réseaux sociaux ou des sondages, sont sans équivoque : personne ne réclame davantage de « spectacularisation », des cérémonies plus longues, plus de stars ou encore plus d’interruptions. La FIFA ne défend pas l’intérêt du football ; elle agit, de manière systématique, à l’encontre de son essence.
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Les enseignements que l’Allemagne doit tirer de la finale de la Coupe du monde 2026
C’est précisément pourquoi il faut y regarder de très près, en Allemagne – mais aussi dans le reste de l’Europe. La Coupe du monde 2026 a montré à quoi ressemble le football lorsque les intérêts économiques ne connaissent plus aucune limite et qu’aucun mécanisme correctif efficace n’existe. Quand plus aucune voix dissidente ne s’élève, quand plus aucune protestation intransigeante ne se manifeste. Si, par exemple, la règle du 50+1 venait à être abolie en Allemagne et que de riches investisseurs s’installaient dans les clubs pour imposer leur vision du jeu, des dérives à la FIFA deviendraient alors très probablement monnaie courante dans le quotidien du football de club.
Il est donc impératif d’en tirer les enseignements qui s’imposent. La règle du 50+1 doit absolument être préservée : depuis des années, l’ensemble des groupes de supporters organisés défend cette position, et ce bien au-delà des frontières allemandes. Le combat des ultras contre ces dérives, souvent regardé avec défiance en raison des moyens employés, mérite d’être soutenu partout et en vaut la peine.
Devenir membre d’un club et pouvoir s’impliquer activement pour contrer les évolutions indésirables est un bien précieux. Cette participation n’est pas un anachronisme nostalgique, mais l’un des derniers remparts efficaces contre un football qui s’éloigne de plus en plus de ses racines.
Conscients de leur poids, les membres et les groupes de supporters ont déjà, par le passé, imposé des limites. Reste à préserver cette force collective pour que l’âme du football, déjà bien ébranlée, ne se vide pas davantage de son sens.
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