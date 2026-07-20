Kramer, l'homologue de Rooney à la ZDF, a adopté une posture plus diplomatique. « Je pense que le football doit s'y habituer, même si c'est à contrecœur », a-t-il déclaré. « Le spectacle, ça va, mais pas le prix des billets. »

On pourrait toutefois secouer Kramer et lui rétorquer : non, un tel spectacle n’est pas acceptable – et il n’est pas question de s’habituer à ces excès d’une « événementialisation » effrénée du sport. Il ne s’agit pas d’une simple tendance inoffensive, mais de l’étape suivante d’une évolution qui mine le football pur depuis des années.

Reste que Kramer n’a pas tort : ces shows vont se multiplier à l’échelle mondiale. La spirale du gigantisme ne cesse de s’accélérer, chaque grand événement devant surpasser le précédent.