En y regardant de plus près, les données montrent que ce sont les familles et les habitants des villes hôtes qui stimulent l'engouement — mais, comme souvent, le coût reste un obstacle majeur pour les supporters qui souhaitent se rendre sur place :

• L'engagement est le plus fort dans les marchés hôtes, 42 % des habitants de ces villes prévoyant de suivre assidûment les événements, contre 22 % dans les zones suburbaines et seulement 16 % dans les communautés rurales

• Les familles sont un moteur essentiel, puisque 43 % des personnes interrogées ayant des enfants de moins de 16 ans déclarent qu'elles regarderont « beaucoup » les matchs, contre 17 % de celles sans enfants

• L'engouement ne cesse de croître, 48 % des Américains se montrant plus intéressés qu'en 2022 — et le fait que l'Amérique du Nord accueille l'événement est cité comme un facteur clé

• L'envie d'assister aux matchs est bien réelle, 63 % des supporters intéressés étant au moins assez susceptibles de se rendre à un match

• Le coût apparaît comme le principal obstacle, 57 % des personnes interrogées citant le prix des billets comme une préoccupation, la plupart n'étant pas disposées à payer plus de 250 à 500 dollars par billet.

• Seul un tiers des personnes interrogées a évoqué la sécurité comme une préoccupation.