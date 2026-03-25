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Une étude révèle que 75 % des Américains prévoient de suivre la Coupe du monde de la FIFA 2026
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Principales conclusions
Cette enquête, réalisée en mars par Full Circle Research, a été menée auprès de 2 000 adultes américains.
Voici les principaux résultats :
• Une nette majorité d’Américains est enthousiaste, 75 % d’entre eux prévoyant de suivre le tournoi de 2026 d’une manière ou d’une autre
• L'engagement intense est plus limité, puisque seuls 26 % déclarent avoir l'intention de regarder « beaucoup » de matchs
• Ce chiffre augmente considérablement chez les milléniaux, dont 37 % prévoient de suivre le tournoi de près
Le Sports Business Journal a mené cette étude en amont de sa conférence « Business of Soccer », qui débute mercredi.
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Autres conclusions importantes
En y regardant de plus près, les données montrent que ce sont les familles et les habitants des villes hôtes qui stimulent l'engouement — mais, comme souvent, le coût reste un obstacle majeur pour les supporters qui souhaitent se rendre sur place :
• L'engagement est le plus fort dans les marchés hôtes, 42 % des habitants de ces villes prévoyant de suivre assidûment les événements, contre 22 % dans les zones suburbaines et seulement 16 % dans les communautés rurales
• Les familles sont un moteur essentiel, puisque 43 % des personnes interrogées ayant des enfants de moins de 16 ans déclarent qu'elles regarderont « beaucoup » les matchs, contre 17 % de celles sans enfants
• L'engouement ne cesse de croître, 48 % des Américains se montrant plus intéressés qu'en 2022 — et le fait que l'Amérique du Nord accueille l'événement est cité comme un facteur clé
• L'envie d'assister aux matchs est bien réelle, 63 % des supporters intéressés étant au moins assez susceptibles de se rendre à un match
• Le coût apparaît comme le principal obstacle, 57 % des personnes interrogées citant le prix des billets comme une préoccupation, la plupart n'étant pas disposées à payer plus de 250 à 500 dollars par billet.
• Seul un tiers des personnes interrogées a évoqué la sécurité comme une préoccupation.
« Cela pourrait concerner davantage les fans aux revenus élevés et très actifs »
Après avoir analysé ces résultats, Jed Pearsall, président de Performance Research, estime qu'il existe un point commun.
« Ces résultats suggèrent que, si l'intérêt pour la participation est large, la fréquentation effective pourrait être davantage le fait des fans aux revenus élevés et très engagés, tandis que beaucoup d'autres opteraient pour des expériences de visionnage à domicile ou dans des lieux publics », a déclaré M. Pearsall.
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Et maintenant ?
La Coupe du monde de la FIFA débutera le 11 juin avec un match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.