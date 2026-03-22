« Une erreur monumentale » : Mikel Arteta critiqué pour son choix de composition après la défaite d'Arsenal face à Manchester City en finale de la Carabao Cup

La longue attente d'Arsenal pour remporter un titre se poursuit après un après-midi décevant à Wembley, mais les discussions d'après-match ont surtout porté sur les choix tactiques de Mikel Arteta. Bien que Raya soit le gardien titulaire indiscutable à l'Emirates, Arteta a choisi de conserver Kepa, qui avait disputé tous les tours précédents de la compétition cette saison.

Cette décision s'est avérée être un tournant, pour toutes les mauvaises raisons. À l'heure de jeu, un manque de concentration de l'ancien joueur de Chelsea a permis à O'Reilly d'ouvrir le score. La jeune star de Manchester City a doublé la mise à peine quatre minutes plus tard, laissant Arsenal avec une tâche trop difficile à accomplir et prolongeant sa disette de trophées au-delà de la barre des cinq ans.