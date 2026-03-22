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« Une erreur monumentale » : Mikel Arteta critiqué pour son choix de composition après la défaite d'Arsenal face à Manchester City en finale de la Carabao Cup
Le pari d'Arteta en matière de sélection se retourne contre lui
La longue attente d'Arsenal pour remporter un titre se poursuit après un après-midi décevant à Wembley, mais les discussions d'après-match ont surtout porté sur les choix tactiques de Mikel Arteta. Bien que Raya soit le gardien titulaire indiscutable à l'Emirates, Arteta a choisi de conserver Kepa, qui avait disputé tous les tours précédents de la compétition cette saison.
Cette décision s'est avérée être un tournant, pour toutes les mauvaises raisons. À l'heure de jeu, un manque de concentration de l'ancien joueur de Chelsea a permis à O'Reilly d'ouvrir le score. La jeune star de Manchester City a doublé la mise à peine quatre minutes plus tard, laissant Arsenal avec une tâche trop difficile à accomplir et prolongeant sa disette de trophées au-delà de la barre des cinq ans.
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Arteta accusé d'avoir commis une « erreur monumentale »
Jamie Redknapp s'est montré cinglant dans son évaluation de la direction, qualifiant la décision de laisser Raya sur le banc d'« erreur monumentale » lors de son analyse d'après-match. Le commentateur a fait valoir que l'affect n'aurait jamais dû jouer un rôle dans un match d'une telle importance, d'autant plus qu'Arsenal a désespérément besoin de remporter un trophée majeur.
S'exprimant sur Sky Sports, Redknapp a déclaré : « Je sais que les gens invoqueront l'affect parce qu'il a joué lors des tours précédents, mais Kepa n'est pas aussi bon que Raya – c'est pour ça qu'il est votre numéro 2. Alors pourquoi, lors d'une finale majeure, alors que vous essayez de franchir la ligne d'arrivée et que vous n'avez pas remporté de trophée depuis si longtemps, décidez-vous de le faire jouer ? Il faut assumer la responsabilité de ce choix ; c'est une erreur monumentale. Je ne dis pas que c'est un mauvais gardien, mais il n'est pas aussi bon que Raya et cela s'est retourné contre vous de manière spectaculaire. On pourrait rétorquer que [James] Trafford n'est pas non plus votre numéro 1, mais il a réalisé trois arrêts décisifs et n'a ensuite pratiquement pas été mis à l'épreuve. »
Richards fait écho aux inquiétudes concernant la sélection
Ce sentiment était partagé par son collègue Micah Richards, qui a souligné que l'écart technique entre les deux gardiens d'Arsenal était trop important pour être ignoré lors d'une finale. Bien que Manchester City ait également aligné un gardien remplaçant en la personne de James Trafford, Richards a fait remarquer que la situation était différente compte tenu de l'effectif étoffé de City et du niveau de performance de Trafford ce jour-là.
Richards a ajouté : « Je pense que tu as raison. Quand tu as posé la question sur les gardiens au début, Trafford avait été recruté comme numéro 1, il était prêt – c’est juste que Donnarumma est arrivé sur le marché. La différence entre Raya et Kepa est tellement grande que, dans un match important, on se dit : “Il faut choisir Raya”. Écoutez, on pourra en parler après [le match], mais au final, on en parle parce que [le choix de Kepa plutôt que de Raya] a coûté la victoire à Arsenal. »
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La disette de titres d'Arsenal se poursuit
Cette défaite est difficile à avaler pour les Gunners, qui espéraient que la finale de la Carabao Cup servirait de tremplin pour terminer la saison en beauté. Au lieu de cela, la question est désormais de savoir si la fidélité d’Arteta envers ses remplaçants lors des compétitions de coupe nuit à la capacité du club à remporter ces trophées.
Alors que City célèbre un nouveau titre national, Arsenal doit désormais se ressaisir pour la suite de la saison de Premier League. Cependant, les questions entourant le refus d'Arteta d'aligner son onze de départ le plus fort en finale risquent de perdurer alors que le club cherche à remporter son premier titre majeur depuis 2020.
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