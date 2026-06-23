« Une erreur manifeste de l'arbitre » : le but record de Lionel Messi en Coupe du monde n'aurait-il pas dû être validé ?

L’entraîneur de l’équipe d’Autriche, Ralf Rangnick, a estimé sur MagentaTV qu’il était « agaçant que le VAR n’ait pas eu le courage, comme pour le penalty, de dire à l’arbitre : “Sors et va vérifier l’action du 1-0” ». Son verdict est sans équivoque : « Faute évidente sur Xaver Schlager. »

Si l’arbitre Amin Mohamed Omar avait partagé ce constat, la réalisation argentine n’aurait pas été validée. Après une intervention de Mac Allister sur Rodrigo De Paul, jugée fautive par Rangnick, le ballon est parvenu à Messi. Ce dernier a décalé le jeu, avant de récupérer le cuir à la limite de la surface et de conclure avec son sang-froid habituel.

« Pour moi, c’est une faute », a renchéri Jürgen Klopp, en sa qualité d’expert sur MagentaTV, abondant dans le sens de Rangnick. Thomas Müller, autre consultant, a pour sa part souligné la ligne directrice de l’arbitre, qui a laissé le jeu se poursuivre sans trop intervenir : « Des tribunes, ça ressemblait à une faute. Sur un terrain neutre, je dirais que c’est une faute. Mais vu la manière dont l’arbitre laisse jouer et comme le ballon a été touché, il est difficile de revenir sur sa décision. »

Mac Allister est entré dans le duel par derrière : il a bien touché le ballon, mais il a surtout percuté l’Autrichien et l’a déséquilibré ; Schlager est resté au sol quelques instants après l’impact. « D’un point de vue factuel, c’est une situation sans issue », a analysé Patrick Ittrich, expert en arbitrage qui a mis un terme à sa carrière à l’issue de la saison dernière, sur MagentaTV. Il a compris pourquoi le VAR n’était pas intervenu : « Le ballon est touché, mais le corps l’est aussi. C’est une question de jugement de l’arbitre. S’il siffle, ça va. S’il ne siffle pas, c’est aussi acceptable. On pencherait plutôt pour une faute, mais il a laissé le jeu se poursuivre. »