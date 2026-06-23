L’intervention musclée du milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister sur l’Autrichien Xaver Schlager, près de la ligne médiane, a lancé l’action menant au premier but de Messi lors de la victoire 2-0 de l’Argentine lundi en match de groupe de la Coupe du monde. Un tacle qui a alimenté les débats après le coup de sifflet final.
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« Une erreur manifeste de l'arbitre » : le but record de Lionel Messi en Coupe du monde n'aurait-il pas dû être validé ?
L’entraîneur de l’équipe d’Autriche, Ralf Rangnick, a estimé sur MagentaTV qu’il était « agaçant que le VAR n’ait pas eu le courage, comme pour le penalty, de dire à l’arbitre : “Sors et va vérifier l’action du 1-0” ». Son verdict est sans équivoque : « Faute évidente sur Xaver Schlager. »
Si l’arbitre Amin Mohamed Omar avait partagé ce constat, la réalisation argentine n’aurait pas été validée. Après une intervention de Mac Allister sur Rodrigo De Paul, jugée fautive par Rangnick, le ballon est parvenu à Messi. Ce dernier a décalé le jeu, avant de récupérer le cuir à la limite de la surface et de conclure avec son sang-froid habituel.
« Pour moi, c’est une faute », a renchéri Jürgen Klopp, en sa qualité d’expert sur MagentaTV, abondant dans le sens de Rangnick. Thomas Müller, autre consultant, a pour sa part souligné la ligne directrice de l’arbitre, qui a laissé le jeu se poursuivre sans trop intervenir : « Des tribunes, ça ressemblait à une faute. Sur un terrain neutre, je dirais que c’est une faute. Mais vu la manière dont l’arbitre laisse jouer et comme le ballon a été touché, il est difficile de revenir sur sa décision. »
Mac Allister est entré dans le duel par derrière : il a bien touché le ballon, mais il a surtout percuté l’Autrichien et l’a déséquilibré ; Schlager est resté au sol quelques instants après l’impact. « D’un point de vue factuel, c’est une situation sans issue », a analysé Patrick Ittrich, expert en arbitrage qui a mis un terme à sa carrière à l’issue de la saison dernière, sur MagentaTV. Il a compris pourquoi le VAR n’était pas intervenu : « Le ballon est touché, mais le corps l’est aussi. C’est une question de jugement de l’arbitre. S’il siffle, ça va. S’il ne siffle pas, c’est aussi acceptable. On pencherait plutôt pour une faute, mais il a laissé le jeu se poursuivre. »
- AFP
Le but record de Lionel Messi en Coupe du monde était-il irrégulier ? « Le VAR aurait dû l’annuler », estime-t-on.
Rangnick a surtout été exaspéré par l’intervention du VAR sur le penalty accordé tôt à l’Argentine – manqué par Messi. Selon lui, l’action aurait pu être laissée sans sanction tant l’arbitre Omar semblait maîtriser la rencontre. Schlager et Stefan Posch ont pris en tenaille l’attaquant argentin Lautaro Martinez : tandis que Schlager a également touché le ballon, Posch n’a touché que Martinez. Sur le terrain, Omar n’avait dans un premier temps pas sifflé de penalty, mais après avoir visionné les images, il a finalement désigné le point de penalty.
La légende des gardiens de Manchester United, Peter Schmeichel, avait cette action en tête lorsqu’il a critiqué l’arbitre après le premier but argentin : « Je ne pense pas que ce but aurait dû être validé. Souvenez-vous de la façon dont ils ont obtenu ce penalty », a-t-il analysé en direct sur FOX, avant d’ajouter au sujet de la semelle de Mac Allister sur Schlager : « Il y a un coup de pied par derrière. C’est un coup franc. […] Le VAR aurait dû annuler le but. C’est une erreur claire et manifeste de l’arbitre. Je suis donc un peu désolé pour l’Autriche. »
Le milieu autrichien Konrad Laimer, joueur du Bayern Munich, a pour sa part pointé du doigt la sévérité de l’arbitre à l’égard des champions du monde : « Je ne sais pas combien de fautes les Argentins ont commises, j’ai eu l’impression qu’il y en avait 700. Ils n’ont écopé que d’un seul carton jaune, à la 76^e minute (Facundo Medina). On se demande pourquoi les arbitres n’en sortent plus », a regretté Laimer sur MagentaTV, avant de conclure, résigné : « Je ne dois pas trop m’énerver, ça ne sert à rien de toute façon. »
- AFP
Lionel Messi et Kylian Mbappé sont en lice pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde.
L’ouverture du score de Messi à la 38^e minute revêtait une importance historique : l’attaquant de l’Inter Miami inscrivait ainsi son 17^e but en Coupe du monde, dépassant Miroslav Klose (16 buts) pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la compétition. En toute fin de match, il a ensuite doublé la mise pour porter son total à 18 buts en Coupe du monde.
L’une des grandes histoires de cette Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada est le duel entre Messi et Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. Après son doublé lors du match d’ouverture contre le Sénégal (3-1), la star française a également inscrit un doublé lors de la deuxième rencontre du groupe face à l’Irak (3-0), portant son total à 16 buts en Coupe du monde. Mbappé est pour l’instant à égalité avec Klose, mais il espère sans doute dépasser Messi d’ici la fin de l’épreuve.
Les Argentins, déjà qualifiés grâce à deux succès initiaux, affronteront la Jordanie lors de la dernière journée tandis que l’Autriche jouera dans la nuit de samedi à dimanche (heure allemande) un match décisif pour la deuxième place contre l’Algérie. Les deux sélections comptent actuellement trois points après avoir battu la Jordanie. Grâce à une meilleure différence de buts, un simple match nul suffirait à l’ÖFB pour terminer deuxième.
Lionel Messi prend seul les commandes : le top 5 des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du monde
Poste
Joueurs
Pays
Participations
Matchs
Buts
1
Lionel Messi
Argentine
6
28
18
2
Kylian Mbappé
France
3
16
16
3
Miroslav Klose
Allemagne
4
24
16
4
Ronaldo
Brésil
4
19
15
5
Gerd Müller
Allemagne
2
13
14