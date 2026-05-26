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Une erreur de José Mourinho ? Pour Gus Poyet, légende de Chelsea, les Blues ont fait le bon choix en optant pour Xabi Alonso plutôt que le « Special One »
Une nouvelle ère s’ouvre sous la houlette d’Alonso.
Dans une interview accordée à The Action Network, Poyet a exprimé son enthousiasme concernant l’arrivée d’Alonso aux commandes de Stamford Bridge. Alonso arrive après un passage mouvementé au Real Madrid, où il a dirigé 34 matches, enregistrant 24 victoires, quatre nuls et six défaites avant son départ précipité. Cela faisait suite à son mandat historique au Bayer Leverkusen, au cours duquel il a remporté un titre de champion d’Allemagne, une coupe et une supercoupe, tout en signant 89 victoires en 140 matches. Malgré ces aléas, Poyet se montre confiant : « Je suis ravi de cet accord. Je suis vraiment, vraiment heureux que Xabi vienne là-bas, a-t-il déclaré. En tant que joueur, il comprenait le jeu d’une manière incroyable. Parfois, on devine quels joueurs peuvent devenir entraîneurs. »
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Le bon côté des choses quand l’Europe fait défaut
En manquant la qualification européenne en raison de leur 10^e place, Chelsea offre à son nouvel entraîneur un atout inattendu, estime Poyet. « Je vais dire quelque chose de terrible, et je n’ai pas peur de le dire : pour l’entraîneur, c’est mieux », a expliqué l’Uruguayen. « Pour Xabi Alonso, c’est mieux, car il dispose de plus de temps pour travailler durant la semaine. Quand on enchaîne les matchs toutes les semaines, on ne parvient pas à ancrer correctement son système. C’est exactement ce qu’il a fait à Leverkusen. L’équipe a besoin de temps, et celui que procure l’absence d’Europa entre les week-ends est inestimable. » Ce temps d’entraînement supplémentaire pourrait bien être le catalyseur dont le club avait besoin.
Il est temps de tourner la page de l’ère Mourinho.
L’arrivée d’Alonso met fin aux spéculations sur un troisième passage de José Mourinho, désormais sur le point de revenir au Real Madrid la saison prochaine. Si Mourinho a remporté trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue, une FA Cup et un Community Shield lors de ses passages légendaires à Chelsea, ses dernières années ont été plus irrégulières. Poyet estime que l’effectif actuel a dicté la nécessité de tourner la page. « J’adore José et je le considère comme une légende vivante de Chelsea. Mais le problème vient davantage des joueurs que de lui », analyse Poyet. « Avec Xabi Alonso, je pense qu’on a l’occasion de bâtir quelque chose de différent en s’appuyant sur les caractéristiques du groupe. »
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Le projet de rénovation de Stamford Bridge
Désormais, Alonso doit relever le défi colossal de transposer son modèle de Leverkusen en Premier League. Chelsea a placé sa confiance dans son nouvel entraîneur pour qu’il impose une identité tactique claire, à l’abri de la pression des compétitions européennes. Avec le retour de Mourinho en Espagne, tous les regards seront tournés vers Stamford Bridge pour voir si Alonso parviendra réellement à redynamiser le club londonien et à le faire remonter au classement cette saison.