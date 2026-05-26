L’arrivée d’Alonso met fin aux spéculations sur un troisième passage de José Mourinho, désormais sur le point de revenir au Real Madrid la saison prochaine. Si Mourinho a remporté trois titres de Premier League, trois Coupes de la Ligue, une FA Cup et un Community Shield lors de ses passages légendaires à Chelsea, ses dernières années ont été plus irrégulières. Poyet estime que l’effectif actuel a dicté la nécessité de tourner la page. « J’adore José et je le considère comme une légende vivante de Chelsea. Mais le problème vient davantage des joueurs que de lui », analyse Poyet. « Avec Xabi Alonso, je pense qu’on a l’occasion de bâtir quelque chose de différent en s’appuyant sur les caractéristiques du groupe. »