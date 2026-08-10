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Al Nassr v Neom SC: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Une équipe qui attend une ville de rêve : Neom écrit une histoire saoudienne peu ordinaire

FEATURES
Neom SC vs Al-Fayha
Neom SC
Al-Fayha
Saudi Pro League
A. Lacazette
C. Galtier
S. Benrahma
Arabie saoudite
France
Algérie

Une histoire hors du commun : un pari sur l'avenir

Le club sportif de NEOM poursuit la construction de son identité au sein du football saoudien, en parallèle du projet de développement NEOM dans le nord-ouest du Royaume, alors que l'équipe compte désormais des noms de renom tels qu'Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma, et a déjà disputé une saison complète en championnat saoudien de première division.

NEOM dispute actuellement ses matchs au stade de la cité sportive du Roi Khaled à Tabuk, qui peut accueillir environ 12 000 spectateurs, en attendant l'achèvement de la construction de son futur stade au sein du projet NEOM.

Le club est lié au projet NEOM, qui voit le développement de plusieurs projets d'envergure dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, parmi lesquels « The Line », le projet urbain qui représente l'un des axes principaux de la vision d'avenir de la région.

Le football devrait avoir sa place dans cette vision, puisque les plans de l'Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034 incluent le projet du stade de NEOM, dont il est proposé qu'il puisse accueillir plus de 46 000 spectateurs, avant de devenir le stade du club de NEOM après le tournoi.

Lequotidien espagnol AS a publié lundi un article consacré au club saoudien, sous le titre « NEOM : un club de football pour une ville qui n'existe pas (encore) ».

  • Des Faucons à Neom

    Le journal espagnol a affirmé : « Le club possède une histoire qui précède son association au projet NEOM ; il a été fondé en 1965 et a été connu, au cours de différentes périodes, sous le nom de club Al-Sokour avant d'être renommé club sportif NEOM dans le cadre de l'investissement plus large dans le sport saoudien. »

    La transformation s'est également opérée au niveau de l'équipe, après l'accession de NEOM à la Saudi Pro League (Roshn) en 2025. Durant la période suivante, le club a recruté plusieurs joueurs connus, parmi lesquels Lacazette, en provenance de Lyon, et Saïd Benrahma, ancien joueur de West Ham, ainsi que Nathan Zézé, Luciano Rodríguez et le capitaine de la sélection saoudienne et ancien joueur d'Al-Hilal, Salman Al-Faraj.

    Le Français Christophe Galtier, qui a auparavant entraîné le Paris Saint-Germain, Lille et Nice, a par ailleurs pris en main la direction technique de l'équipe.

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    NEOM a terminé sa première saison en Saudi Pro League 2025-2026 à la huitième place sur 18 équipes, après avoir remporté 12 victoires en 34 matchs et engrangé 45 points.

    Lacazette a été le meilleur buteur de l'équipe avec 11 buts, devançant d'une réalisation Benrahma.

    Le club se fixe des objectifs plus ambitieux pour la prochaine étape, parallèlement à la poursuite des travaux sur les projets NEOM et au développement de l'infrastructure sportive qui y est liée.

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  • Stade futuriste

    Le stade de NEOM devrait faire partie du projet « The Line », avec un design conçu pour accueillir plus de 46 000 spectateurs, à une hauteur de plus de 1 150 pieds au-dessus du niveau du sol, selon la vision présentée dans le dossier de candidature à la Coupe du monde 2034.

    Alors que le développement du projet se poursuit, le club de NEOM reste dans une phase de transition, puisqu'il évolue actuellement sur des stades existants, tout en se préparant en parallèle à un avenir lié à de nouvelles infrastructures sportives dans le cadre du projet NEOM.

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    Le journal AS a conclu : « Cela crée l'une des relations les plus étranges entre une équipe de football et le lieu qu'elle représente. La plupart des clubs portent l'histoire de leur ville d'origine où qu'ils aillent. Or, le club de NEOM porte le nom d'une ville encore en construction. »

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