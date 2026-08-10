Le club sportif de NEOM poursuit la construction de son identité au sein du football saoudien, en parallèle du projet de développement NEOM dans le nord-ouest du Royaume, alors que l'équipe compte désormais des noms de renom tels qu'Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma, et a déjà disputé une saison complète en championnat saoudien de première division.

NEOM dispute actuellement ses matchs au stade de la cité sportive du Roi Khaled à Tabuk, qui peut accueillir environ 12 000 spectateurs, en attendant l'achèvement de la construction de son futur stade au sein du projet NEOM.

Le club est lié au projet NEOM, qui voit le développement de plusieurs projets d'envergure dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, parmi lesquels « The Line », le projet urbain qui représente l'un des axes principaux de la vision d'avenir de la région.

Le football devrait avoir sa place dans cette vision, puisque les plans de l'Arabie saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034 incluent le projet du stade de NEOM, dont il est proposé qu'il puisse accueillir plus de 46 000 spectateurs, avant de devenir le stade du club de NEOM après le tournoi.

Lequotidien espagnol AS a publié lundi un article consacré au club saoudien, sous le titre « NEOM : un club de football pour une ville qui n'existe pas (encore) ».