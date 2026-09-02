« Une équipe plus forte avec Vlahovic ! » : comment Besiktas a inscrit six buts face à Corumspor avant le derby

Besiktas s'est imposé 6-2 face à Corumspor au terme d'une performance offensive explosive à domicile, et amplement méritée. Besiktas a mis la pression d'entrée et a ouvert le score après neuf minutes grâce à une tête à bout portant de Vaclav Cerny.

Dusan Vlahovic a ouvert son compteur avec un penalty à la 43e minute pour doubler l'avantage avant la pause. Même si Corumspor a réduit l'écart en début de seconde période grâce à Muhamed Diomande, Vlahovic a répondu avec deux buts rapides pour signer un triplé dès ses débuts en l'espace de dix minutes.

De nouvelles réalisations d'Ilhan Fakili et de Michael Murillo ont définitivement mis le match hors de portée. Ermin Mahmic a inscrit un deuxième but tardif pour les visiteurs à la 77e minute, mais cela n'a guère changé l'issue de la rencontre.