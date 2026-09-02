Middle East Images
Traduit par
« Une équipe plus forte avec Vlahovic ! » : comment Besiktas a inscrit six buts face à Corumspor avant le derby
Besiktas s’impose avec autorité
Besiktas s'est imposé 6-2 face à Corumspor au terme d'une performance offensive explosive à domicile, et amplement méritée. Besiktas a mis la pression d'entrée et a ouvert le score après neuf minutes grâce à une tête à bout portant de Vaclav Cerny.
Dusan Vlahovic a ouvert son compteur avec un penalty à la 43e minute pour doubler l'avantage avant la pause. Même si Corumspor a réduit l'écart en début de seconde période grâce à Muhamed Diomande, Vlahovic a répondu avec deux buts rapides pour signer un triplé dès ses débuts en l'espace de dix minutes.
De nouvelles réalisations d'Ilhan Fakili et de Michael Murillo ont définitivement mis le match hors de portée. Ermin Mahmic a inscrit un deuxième but tardif pour les visiteurs à la 77e minute, mais cela n'a guère changé l'issue de la rencontre.
- Anadolu Agency
L’entraîneur salue le réalisme devant le but
Le match a basculé sur le doublé rapide de Vlahovic en seconde période, ce qui a porté son total à trois buts pour ses débuts et permis à Beşiktaş de prendre le large à 4-1. Son réalisme dans la surface a offert la base idéale au club hôte pour creuser l’écart.
S’exprimant après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Beşiktaş a fait part de sa satisfaction quant à l’efficacité de son équipe et à sa prestation d’ensemble.
« Ce soir, nous voulions montrer à tout le monde ce dont nous sommes réellement capables, et je suis heureux que mes joueurs ne m’aient pas déçu, a déclaré l’entraîneur. Nous avons fait du très bon travail, surtout en termes de finition. Nous n’en sommes qu’à la troisième semaine du championnat et nous travaillons très dur ; nous continuerons à nous améliorer. »
Impact de la recrue phare
L'adaptation immédiate de Vlahovic a apporté une nouvelle dimension à la ligne d'attaque de Besiktas. L'entraîneur a souligné à quel point la présence de l'attaquant élève l'ensemble du groupe alors qu'il prend de l'élan en ce début de campagne nationale.
« Nous sommes devenus une équipe plus forte avec l'arrivée de Dusan Vlahovic », a ajouté l'entraîneur. « Il continuera à livrer de grandes performances et à marquer de beaux buts, comme il l'a fait ce soir. »
Avec six buts inscrits lors d'un seul match de championnat, Besiktas a démontré la profondeur offensive nécessaire pour se lancer dans une véritable course au titre.
- Getty Images Sport
Focus sur le derby à venir
Après trois semaines de compétition, Besiktas cherchera à peaufiner son exécution tactique à mesure que le calendrier s’intensifie. La prestation prolifique de l’effectif offre un élan idéal avant son prochain grand test.
L’attention se porte désormais directement sur un déplacement essentiel face au grand rival Fenerbahce.
« Le derby contre Fenerbahce est un match crucial pour tout le monde, a conclu l’entraîneur. Nous visons aussi à prendre des points dans ce match, et nous ferons de notre mieux. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles