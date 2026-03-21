« Une équipe incroyable » : Thierry Henry a désormais un nouveau favori en Ligue des champions

Sur CBS Sports, Henry s'est extasié sur « une soirée qui restera dans les annales ». Il a déclaré : « Félicitations, Barcelone. L'Europe commence à sentir le danger. Quand une équipe est dans une telle dynamique, rien n'est acquis. Ce n'était pas seulement un triomphe, c'était un véritable séisme mondial. »

Ce qui a particulièrement impressionné Henry, c'est la façon dont le Barça a géré la seconde mi-temps après avoir mené 3-2 à la pause. « Quelle deuxième mi-temps ! », s'est exclamé l'ancien attaquant des Blaugrana : « C'était une métamorphose totale, l'équipe a joué avec une toute autre personnalité. C'était le vrai Barcelone. Quand ils le veulent, ils peuvent tout faire. C'est une équipe incroyable. »

Face à la tornade offensive menée par Lamine Yamal, Robert Lewandowski et leurs coéquipiers, Henry s’est même senti rappelé la légendaire Dream Team de Johan Cruyff du début des années 1990 et a eu de la compassion pour l’adversaire Newcastle : « Newcastle s’est effondré face à ce rouleau compresseur offensif. Quand Barcelone joue comme ça, c’est presque impossible à arrêter. »