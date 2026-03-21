Pour Thierry Henry, légende de l'attaque française, le FC Barcelone est un sérieux candidat à la victoire en Ligue des champions cette saison. La victoire 7-2 contre Newcastle United lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions en milieu de semaine a profondément impressionné le joueur de 48 ans, qui est convaincu que ses adversaires partagent ce sentiment.
Traduit par
« Une équipe incroyable » : Thierry Henry a désormais un nouveau favori en Ligue des champions
Sur CBS Sports, Henry s'est extasié sur « une soirée qui restera dans les annales ». Il a déclaré : « Félicitations, Barcelone. L'Europe commence à sentir le danger. Quand une équipe est dans une telle dynamique, rien n'est acquis. Ce n'était pas seulement un triomphe, c'était un véritable séisme mondial. »
Ce qui a particulièrement impressionné Henry, c'est la façon dont le Barça a géré la seconde mi-temps après avoir mené 3-2 à la pause. « Quelle deuxième mi-temps ! », s'est exclamé l'ancien attaquant des Blaugrana : « C'était une métamorphose totale, l'équipe a joué avec une toute autre personnalité. C'était le vrai Barcelone. Quand ils le veulent, ils peuvent tout faire. C'est une équipe incroyable. »
Face à la tornade offensive menée par Lamine Yamal, Robert Lewandowski et leurs coéquipiers, Henry s’est même senti rappelé la légendaire Dream Team de Johan Cruyff du début des années 1990 et a eu de la compassion pour l’adversaire Newcastle : « Newcastle s’est effondré face à ce rouleau compresseur offensif. Quand Barcelone joue comme ça, c’est presque impossible à arrêter. »
- Getty Images Sport
Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid en Ligue des champions
Les éloges d'Henry sont tout à fait remarquables, car il a critiqué à plusieurs reprises le style de jeu de Barcelone cette saison et estimait encore à l'automne que, compte tenu de cette philosophie risquée et des faiblesses défensives, le grand coup ne serait une nouvelle fois pas possible. « On ne peut pas jouer avec une ligne aussi haute en Ligue des champions, je suis désolé », avait-il déclaré après la défaite 1-2 à domicile contre le PSG, tenant du titre, lors de la phase de groupe.
Barcelone attend de remporter la Ligue des champions depuis sa victoire en finale à Berlin en 2015 contre la Juventus. La saison dernière, l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick s'était inclinée en demi-finale face à l'Inter Milan (3-3, 3-4 après prolongation) après deux matchs passionnants.
Le Barça affrontera ensuite son rival de LaLiga, l'Atlético de Madrid. Si les Blaugrana franchissent cet obstacle en quarts de finale, ils affronteront en demi-finale le vainqueur du duel entre Arsenal et le Sporting CP.
Les rencontres des quarts de finale de la Ligue des champions
Real Madrid FC Bayern PSG FC Liverpool FC Barcelone Atlético de Madrid Sporting CP FC Arsenal