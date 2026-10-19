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Une entente parfaite ! Barcola salue le jeu direct prôné par Iraola et promet de se montrer à la hauteur de la confiance de son entraîneur
Barcola s’épanouit dans le système de jeu direct d’Iraola
L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a salué l’entraîneur Andoni Iraola pour avoir mis en place un style de jeu qui exploite au mieux ses qualités naturelles. L’ancien attaquant du PSG s’est rapidement adapté au dispositif offensif à haute intensité de l’entraîneur basque à Anfield.
La philosophie d’Iraola privilégie les transitions rapides, le jeu à grande vitesse sur les ailes et un pressing rigoureux sans ballon.
Barcola a révélé que ses premiers échanges avec Iraola l’avaient convaincu que Liverpool était la destination idéale sur le plan tactique.
- Mark Pain
Un ailier détaille les exigences d’Iraola en défense et en attaque
Barcola a expliqué à Sky Sports les rôles et les responsabilités précis que lui a confiés l’entraîneur de Liverpool. « Quand je lui ai parlé avant mon arrivée, il était question de jouer sur les ailes et de faire ce que je sais faire, de jouer avec beaucoup de vitesse », a raconté Barcola.
« Il sait que j’attaque beaucoup, mais aussi que je défends beaucoup. »
« Il m’a dit que c’était ce dont il avait besoin de ma part à mon arrivée, donc les choses se passent très bien avec lui. »
Un Français désireux de justifier la confiance de son entraîneur
Le joueur de 24 ans a exprimé sa pleine confiance dans les principes tactiques d’Iraola et promis de se montrer régulièrement décisif sur le terrain. « Je pense que mon style de jeu lui convient bien », a déclaré Barcola.
« Il aime le jeu direct, et c’est aussi ce que je préfère. »
« Ensuite, c’est à moi de faire la différence sur le terrain, et j’espère pouvoir être à la hauteur de la confiance qu’il m’accorde. »
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La philosophie d’Iraola axée sur le jeu sur les ailes propulse Liverpool
L’intégration sans accroc de Barcola dans le dispositif tactique d’Iraola permet à Liverpool de représenter une menace considérable sur les ailes.
L’entraîneur et le joueur partageant les mêmes attentes tactiques, l’ailier entend maintenir un niveau de performance élevé dans toutes les compétitions.
Liverpool cherchera à tirer parti de la vitesse et de l’activité de Barcola pour poursuivre sa quête de titres.
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