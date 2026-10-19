L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a salué l’entraîneur Andoni Iraola pour avoir mis en place un style de jeu qui exploite au mieux ses qualités naturelles. L’ancien attaquant du PSG s’est rapidement adapté au dispositif offensif à haute intensité de l’entraîneur basque à Anfield.

La philosophie d’Iraola privilégie les transitions rapides, le jeu à grande vitesse sur les ailes et un pressing rigoureux sans ballon.

Barcola a révélé que ses premiers échanges avec Iraola l’avaient convaincu que Liverpool était la destination idéale sur le plan tactique.