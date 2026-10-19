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Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduit par

Une entente parfaite ! Barcola salue le jeu direct prôné par Iraola et promet de se montrer à la hauteur de la confiance de son entraîneur

Liverpool
B. Barcola
Ligue des Champions
Premier League

L’attaquant de Liverpool Bradley Barcola a salué le style de jeu direct de son entraîneur, Andoni Iraola, qu’il juge idéal pour ses qualités. Barcola a révélé qu’au moment de le convaincre de rejoindre le club, Iraola avait exigé de lui de la vitesse en attaque et de la discipline défensive.

  • Barcola s’épanouit dans le système de jeu direct d’Iraola

    L’ailier de Liverpool Bradley Barcola a salué l’entraîneur Andoni Iraola pour avoir mis en place un style de jeu qui exploite au mieux ses qualités naturelles. L’ancien attaquant du PSG s’est rapidement adapté au dispositif offensif à haute intensité de l’entraîneur basque à Anfield.

    La philosophie d’Iraola privilégie les transitions rapides, le jeu à grande vitesse sur les ailes et un pressing rigoureux sans ballon.

    Barcola a révélé que ses premiers échanges avec Iraola l’avaient convaincu que Liverpool était la destination idéale sur le plan tactique.

  • imago-sport-1084667759.jpgMark Pain

    Un ailier détaille les exigences d’Iraola en défense et en attaque

    Barcola a expliqué à Sky Sports les rôles et les responsabilités précis que lui a confiés l’entraîneur de Liverpool. « Quand je lui ai parlé avant mon arrivée, il était question de jouer sur les ailes et de faire ce que je sais faire, de jouer avec beaucoup de vitesse », a raconté Barcola.

    « Il sait que j’attaque beaucoup, mais aussi que je défends beaucoup. »

    « Il m’a dit que c’était ce dont il avait besoin de ma part à mon arrivée, donc les choses se passent très bien avec lui. »

  • Un Français désireux de justifier la confiance de son entraîneur

    Le joueur de 24 ans a exprimé sa pleine confiance dans les principes tactiques d’Iraola et promis de se montrer régulièrement décisif sur le terrain. « Je pense que mon style de jeu lui convient bien », a déclaré Barcola.

    « Il aime le jeu direct, et c’est aussi ce que je préfère. »

    « Ensuite, c’est à moi de faire la différence sur le terrain, et j’espère pouvoir être à la hauteur de la confiance qu’il m’accorde. »

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  • Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La philosophie d’Iraola axée sur le jeu sur les ailes propulse Liverpool

    L’intégration sans accroc de Barcola dans le dispositif tactique d’Iraola permet à Liverpool de représenter une menace considérable sur les ailes.

    L’entraîneur et le joueur partageant les mêmes attentes tactiques, l’ailier entend maintenir un niveau de performance élevé dans toutes les compétitions.

    Liverpool cherchera à tirer parti de la vitesse et de l’activité de Barcola pour poursuivre sa quête de titres.

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