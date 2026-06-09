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« Une énorme surprise » : Arsenal LICENCIE un membre clé de son staff quelques jours seulement après sa défaite en finale de la Ligue des champions
Les Gunners se séparent de leur médecin-chef
Le directeur général Richard Garlick a convoqué une réunion de dernière minute lundi dernier et a notifié au joueur de 51 ans son départ immédiat. D’après les informations du Telegraph, cette décision a pris le personnel du club par surprise, alors que celui-ci venait tout juste de solliciter le kinésithérapeute espagnol Joaquin Acedo pour analyser son bilan préoccupant en matière de blessures. Malgré une saison marathon de 63 matchs couronnée par un premier titre de champion depuis 22 ans, la direction a choisi d’agir promptement dès la conclusion de la campagne européenne.
Son départ surprend en interne
Le processus officiel ayant conduit à cette décision manque encore de clarté, et l’annonce du départ soudain du président de l’Association médicale de la Fédération anglaise de football a choqué ses collègues. Comme le précise l’article initial, cette nouvelle est tombée comme un véritable coup de tonnerre pour Iqbal et l’ensemble du personnel médical. Ce départ brutal est d’autant plus surprenant que le médecin totalise huit années au sein de Crystal Palace et a précédemment occupé des fonctions au sein des équipes premières de Liverpool et de Tottenham Hotspur.
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Après cette victoire historique, le débat sur la charge de travail des joueurs s’intensifie.
Le service médical d’Arsenal a été sous les projecteurs en fin de saison, plusieurs blessures ayant perturbé l’effectif. Pour expliquer les longues absences de joueurs clés comme Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber et Kai Havertz, de nombreuses voix internes ont analysé les causes possibles.
Le staff a passé au crible l’intensité des séances, la sélection des joueurs, la rotation de l’effectif et la qualité des soins afin d’expliquer ces pépins physiques. La philosophie d’entraînement intransigeante et à haute intensité de Mikel Arteta a certes mené au sacre, mais des contretemps imprévisibles, à l’image de la fracture du pied de Mikel Merino en janvier – avant son retour lors de la dernière journée – ont compliqué la tâche du service médical.
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Arteta procède à une réorganisation avant la pré-saison
Le club londonien doit accélérer sa quête d’un successeur de haut niveau avant la reprise de l’entraînement estival par l’équipe première. Pour Arteta, réorganiser efficacement son staff est désormais crucial afin de préserver la fraîcheur physique de ses joueurs, qui s’apprêtent à défendre leur titre face à des rivaux redoutables. Cette refonte des backrooms doit être finalisée rapidement, avant le coup d’envoi officiel de la saison 2026-2027 de Premier League, le 22 août.