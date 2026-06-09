« Une énorme surprise » : Arsenal LICENCIE un membre clé de son staff quelques jours seulement après sa défaite en finale de la Ligue des champions

Le service médical d’Arsenal a été sous les projecteurs en fin de saison, plusieurs blessures ayant perturbé l’effectif. Pour expliquer les longues absences de joueurs clés comme Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Jurrien Timber et Kai Havertz, de nombreuses voix internes ont analysé les causes possibles.

Le staff a passé au crible l’intensité des séances, la sélection des joueurs, la rotation de l’effectif et la qualité des soins afin d’expliquer ces pépins physiques. La philosophie d’entraînement intransigeante et à haute intensité de Mikel Arteta a certes mené au sacre, mais des contretemps imprévisibles, à l’image de la fracture du pied de Mikel Merino en janvier – avant son retour lors de la dernière journée – ont compliqué la tâche du service médical.