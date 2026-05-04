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« Une énorme déception » : Calum McFarlane fulmine après la performance « inacceptable » de Chelsea, alors que Nottingham Forest écrase les Blues à Stamford Bridge
McFarlane fustige un début de saison « inacceptable »
Les Blues ont encaissé un but dès la 98e seconde à Stamford Bridge, sur une tête de Taiwo Awoniyi, donnant le ton d’un après-midi à oublier pour les hôtes. La situation s’est dégradée à la 15e minute lorsque Igor Jesus a transformé un penalty pour doubler l’avance des visiteurs. En conférence de presse d’après-match, McFarlane, visiblement frustré, n’a pas mâché ses mots au sujet du manque de concentration de son équipe en début de rencontre.
« Les 15 premières minutes étaient inacceptables. La manière dont nous avons encaissé ces deux buts nous a mis en grande difficulté et nous a imposé une tâche titanesque », a analysé l’entraîneur. « C’est un jeu impitoyable, le niveau est très élevé. Nous ne pouvons pas aborder les matchs de Premier League de la sorte. Nous nous entraînerons demain, nous analyserons la rencontre pour en comprendre les raisons et nous veillerons à élever notre niveau de performance face à Liverpool dans cinq jours. »
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Les performances décevantes de l’équipe ont mis le manager dans une colère noire.
Malgré huit changements dans son onze de départ, Forest a contrarié Chelsea, qui a concédé une sixième défaite consécutive en championnat. McFarlane a admis que cette performance était loin de la solidité défensive affichée précédemment contre des adversaires de haut niveau.
« C’est extrêmement décevant – nous savons que nous valons bien mieux que ce que nous avons montré aujourd’hui. Je ne pense pas que nous ayons jamais atteint notre niveau, c’est donc très décevant », a-t-il déclaré à la BBC sur MOTD.
Revenant sur la rencontre au micro de Sky Sports, il a ajouté : « Un résultat et une performance très décevants. Nos quinze premières minutes n’ont pas été à la hauteur et cela a fixé le ton. Je peine encore à expliquer pourquoi nous avons si mal tourné ; je devrai revoir le match pour comprendre ce contraste flagrant avec notre performance défensive contre Leeds. »
Les moments clés sourient aux Blues.
Chelsea a disposé de plusieurs opportunités pour revenir dans la rencontre, notamment lorsque Matz Sels a repoussé le penalty de Cole Palmer après une longue interruption en première période, le jeune Jesse Derry ayant dû être évacué sur civière suite à un violent choc de têtes avec Zach Abbott. Enzo Fernández a ensuite frappé le poteau, les Blues restant trop impuissants devant le but, avant que Awoniyi ne porte le score à 3-0 à la 52^e minute.
« Enzo Fernández a frappé le poteau et Cole Palmer a manqué son penalty ; quand on vit un début de match aussi compliqué, il faut que ces actions tournent en notre faveur, mais ce n’a pas été le cas », a analysé McFarlane.
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Pedro inscrit un but de consolation en toute fin de match.
Après avoir vu un but refusé pour hors-jeu, Joao Pedro a finalement inscrit son nom au tableau d'affichage grâce à un coup de pied retourné en fin de match. Ce fut le seul point positif d'une rencontre autrement désastreuse pour le club londonien, qui enchaîne désormais six défaites consécutives en championnat.
« Une finition superbe ; il avait également été moins chanceux sur le but refusé pour hors-jeu, donc c’est mérité pour lui, mais cela n’change pas grand-chose pour l’instant », a analysé McFarlane. « Je l’ai déjà dit : nous devons simplement élever notre niveau de performance et nous préparer pour le match suivant dans cinq jours. »
Les Blues défieront Liverpool samedi prochain.