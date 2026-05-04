« Une énorme déception » : Calum McFarlane fulmine après la performance « inacceptable » de Chelsea, alors que Nottingham Forest écrase les Blues à Stamford Bridge

Les Blues ont encaissé un but dès la 98e seconde à Stamford Bridge, sur une tête de Taiwo Awoniyi, donnant le ton d’un après-midi à oublier pour les hôtes. La situation s’est dégradée à la 15e minute lorsque Igor Jesus a transformé un penalty pour doubler l’avance des visiteurs. En conférence de presse d’après-match, McFarlane, visiblement frustré, n’a pas mâché ses mots au sujet du manque de concentration de son équipe en début de rencontre.

« Les 15 premières minutes étaient inacceptables. La manière dont nous avons encaissé ces deux buts nous a mis en grande difficulté et nous a imposé une tâche titanesque », a analysé l’entraîneur. « C’est un jeu impitoyable, le niveau est très élevé. Nous ne pouvons pas aborder les matchs de Premier League de la sorte. Nous nous entraînerons demain, nous analyserons la rencontre pour en comprendre les raisons et nous veillerons à élever notre niveau de performance face à Liverpool dans cinq jours. »