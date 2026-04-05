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« Une énergie nerveuse ! » - Theo Walcott impute la défaite d'Arsenal en FA Cup à Southampton à Mikel Arteta
Un rêve quadruple s'évanouit
Il y a quelques semaines à peine, Arsenal surfait sur la vague d’un quadruple historique potentiel, mais la campagne de Mikel Arteta a rapidement déraillé. Après la défaite amère en finale de la Carabao Cup face à Manchester City le mois dernier, les Gunners ont subi un nouveau coup dur. Au cours d'une quinzaine de jours particulièrement difficile, Arsenal a vu deux trophées majeurs lui échapper, le point culminant étant une défaite surprenante 2-1 en quarts de finale de la FA Cup face à une équipe de Championship. Pour aggraver encore les choses, Southampton a enfoncé le clou sur les réseaux sociaux en lançant une pique sur le quadruplé à un supporter d'Arsenal qui avait qualifié ce résultat de « victoire sur un coup de chance ».
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Walcott critique le comportement d'Arteta sur la touche
S'adressant à la BBC au lendemain de la défaite surprise à St Mary's, l'ancien attaquant d'Arsenal a directement pointé du doigt le comportement agité du staff technique, qu'il a désigné comme le principal facteur à l'origine de la prestation décousue de l'équipe.
Walcott a déclaré : « En observant Mikel depuis le bord du terrain, on retrouvait des éléments des années précédentes où cette énergie se répercutait sur l'équipe. C'était une énergie nerveuse, l'atmosphère était très tendue. Il n'y avait pas que Mikel, mais une grande partie du staff était parfois sur le terrain. C'était comme s'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de messages. Aligner la meilleure équipe possible était la bonne chose à faire ce soir. C'est facile à dire maintenant, mais on attendait une réaction après la finale de la Coupe, et ce n'était pas le cas ce soir, c'était pire. »
L'entraîneur des Gunners défend son effectif après cette élimination surprise
Malgré les critiques cinglantes des commentateurs et des anciens joueurs, l'Espagnol est resté inébranlable dans son soutien à son effectif. Arsenal a dominé la possession pendant de longues périodes, mais n'a pas su faire preuve de l'efficacité nécessaire pour venir à bout des Saints, ce qui a conduit à son deuxième élimination d'une compétition en à peine deux semaines. Arteta a insisté sur le fait qu'il ne critiquerait pas publiquement son équipe après une série de matchs exténuante sur plusieurs fronts.
Dans une réponse passionnée, Arteta a clairement affiché sa position en déclarant : « J'aime mes joueurs. Ce qu'ils ont accompli ces neuf derniers mois. Je ne vais pas les critiquer parce que nous avons perdu un match ici, alors qu'ils ont tout donné. Et vu la façon dont ils se donnent à fond. Certains d'entre eux n'auraient probablement même pas dû être là aujourd'hui. Je ne vais pas faire ça. Je vais les défendre plus que jamais. »
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Une saison sur le fil pour les Londoniens du Nord
Cette défaite a ravivé les craintes d’un effondrement en fin de saison, un scénario malheureusement familier lors des précédentes campagnes sous la houlette d’Arteta. Alors qu’il ne reste plus que la Premier League et la Ligue des champions à disputer, on s’inquiète de plus en plus de voir les Gunners risquer de terminer une sixième saison consécutive sans trophée s’ils ne parviennent pas à stabiliser rapidement leur niveau de jeu.
Walcott partage cette inquiétude générale et exhorte son ancien club à tourner la page du match contre Southampton avant que cela ne ruine toute leur saison. « Ils ne doivent pas laisser la saison leur échapper. Tout ce qu’ils ont construit cette saison, ils ne doivent pas laisser cela les affecter. Ils ont déjà connu cette situation et ils ne veulent pas la revivre », a-t-il conclu.