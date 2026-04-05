S'adressant à la BBC au lendemain de la défaite surprise à St Mary's, l'ancien attaquant d'Arsenal a directement pointé du doigt le comportement agité du staff technique, qu'il a désigné comme le principal facteur à l'origine de la prestation décousue de l'équipe.

Walcott a déclaré : « En observant Mikel depuis le bord du terrain, on retrouvait des éléments des années précédentes où cette énergie se répercutait sur l'équipe. C'était une énergie nerveuse, l'atmosphère était très tendue. Il n'y avait pas que Mikel, mais une grande partie du staff était parfois sur le terrain. C'était comme s'il y avait trop de cuisiniers dans la cuisine, trop de messages. Aligner la meilleure équipe possible était la bonne chose à faire ce soir. C'est facile à dire maintenant, mais on attendait une réaction après la finale de la Coupe, et ce n'était pas le cas ce soir, c'était pire. »