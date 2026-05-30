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« Une émotion d'un autre genre » : Luis Enrique et Marquinhos savourent une victoire « méritée » en Ligue des champions après le succès du PSG face à Arsenal aux tirs au but
Enrique savoure une victoire méritée à Budapest
Luis Enrique n’a pas dissimulé sa fierté en voyant son équipe célébrer un doublé historique sous les yeux de supporters en délire. Bien que menés dès l’entame par Kai Havertz, le technicien espagnol a souligné la force mentale suffisante pour venir à bout d’une formation des Gunners tenace.
« Nous sommes encore plus forts que l'année dernière, car nous savions avant le match à quel point il serait difficile d'affronter Arsenal. Pour nous, en tant qu'équipe et en tant que ville, c'est incroyable de gagner, et je pense que c'est mérité au vu de l'ensemble de la saison. La finale a été très difficile. Mais c'est le moment de faire la fête avec nos supporters », a déclaré l'entraîneur du PSG àCanal+.
Sur le plan tactique, il a repositionné Vitinha plus haut après la pause pour finir par percer le bloc bas qui avait jusqu’alors frustré les champions de Ligue 1.
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Marquinhos et Neves reviennent sur un parcours riche en émotions
Le capitaine Marquinhos, tout juste double champion d’Europe avec le club, a souligné la métamorphose mentale requise pour demeurer au sommet. « Ce sont des émotions différentes, deux victoires d'affilée. Nous avons montré dès la première journée que nous voulions vraiment ce doublé. Le coach a raison : gagner deux fois est encore plus dur. Aujourd’hui, nous avions un groupe au complet et une vraie force mentale », a expliqué le Brésilien. Avant d’adresser un message plein d’humour aux supporters parisiens : « Merci à tous ceux qui sont à Paris ! Profitez-en bien, les gars, et ne mettez pas le bazar ! »
Le milieu de terrain Joao Neves, également comblé, est revenu sur son arrivée au club : « C’est le meilleur choix de ma vie, j’adore tout ! Cette saison était différente, plus physique, plus difficile ; nous devions défendre notre titre. Nous sommes entrés dans l’histoire du PSG et nous en sommes fiers. »
Déjà tourné vers de nouveaux succès, l’attaquant Désiré Doué abondait dans ce sens : « Le premier titre était exceptionnel, mais nous voulions absolument le deuxième. Et ce n’est pas fini ! Maintenant qu’on a le deuxième, on va continuer à travailler pour aller chercher le troisième ! »
Une séance de tirs au but a finalement tranché cette rencontre extrêmement disputée.
La rencontre, tendue et prudente, a vu Havertz faire taire rapidement les supporters du PSG. L’attaquant allemand a exploité une relance déviée pour battre Matvey Safonov, ouverture du score annonçant une solide démonstration défensive d’Arsenal. Dominateur avec 75 % de possession, le PSG a longtemps buté sur le bloc londonien jusqu’à ce que Khvicha Kvaratskhelia soit fauché par Cristhian Mosquera dans la surface. Ousmane Dembélé transformait la sentence avec sang-froid, renvoyant les deux équipes dans une prolongation angoissante.
Après 120 minutes d’un duel intense, la décision s’est jouée aux tirs au but. Si Nuno Mendes a vu sa tentative repoussée par David Raya, les échecs d’Eberechi Eze et de Gabriel Magalhaes se sont révélés coûteux pour les Londoniens. Le dernier tir de Gabriel, expédié haut dans la nuit budapestoise, a déclenché une explosion de joie sur le banc parisien, offrant au PSG sa deuxième Coupe d’Europe.
Le PSG instaure une nouvelle dynastie européenne
Cet exploit place le PSG dans un cercle très fermé, puisqu’il devient la seule équipe, hormis le Real Madrid, à avoir conservé le trophée depuis la création de la Ligue des champions moderne. Dans un communiqué officiel, le club a appelé ses supporters à célébrer avec responsabilité : « Le Paris Saint-Germain remporte une deuxième Ligue des champions consécutive et continue d’écrire sa légende avec tous ses supporters. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration soit à l’image de cette saison exceptionnelle : populaire, unie et exemplaire. »
Même le président français Emmanuel Macron a salué l’exploit : « Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui a fait rêver toute l’Europe. La France est fière. » Avec deux trophées en deux ans, la question est désormais de savoir si cette équipe pourra imiter les grands Madrilènes du passé et viser un troisième sacre consécutif la saison prochaine.