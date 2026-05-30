« Une émotion d'un autre genre » : Luis Enrique et Marquinhos savourent une victoire « méritée » en Ligue des champions après le succès du PSG face à Arsenal aux tirs au but

Luis Enrique n’a pas dissimulé sa fierté en voyant son équipe célébrer un doublé historique sous les yeux de supporters en délire. Bien que menés dès l’entame par Kai Havertz, le technicien espagnol a souligné la force mentale suffisante pour venir à bout d’une formation des Gunners tenace.

« Nous sommes encore plus forts que l'année dernière, car nous savions avant le match à quel point il serait difficile d'affronter Arsenal. Pour nous, en tant qu'équipe et en tant que ville, c'est incroyable de gagner, et je pense que c'est mérité au vu de l'ensemble de la saison. La finale a été très difficile. Mais c'est le moment de faire la fête avec nos supporters », a déclaré l'entraîneur du PSG àCanal+.

Sur le plan tactique, il a repositionné Vitinha plus haut après la pause pour finir par percer le bloc bas qui avait jusqu’alors frustré les champions de Ligue 1.