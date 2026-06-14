5 juillet 2024, Neckarstadion de Stuttgart. D’une tête tardive en prolongation, Mikel Merino vient d’éteindre brutalement les espoirs de l’Allemagne, hôte de cet Euro, éliminée en quart de finale par l’Espagne. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann réagit aussitôt : « C’est dur de devoir attendre deux ans avant de devenir champion du monde. » Puis, avec un sourire, il a ajouté : « Cette déclaration vous plaît, vous en avez tous les yeux qui s'écarquillent, c'est dingue ! »
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Une douche froide et une série exceptionnelle : que deviennent les prévisions tant commentées de Julian Nagelsmann concernant l’équipe nationale allemande ?
Malgré la déception, il a rapidement tourné son regard vers l’avenir avec cette phrase, souvent citée depuis. À l’époque, cette déclaration de guerre avait été bien accueillie par la plupart des supporters et des experts. Elle ne paraissait même pas audacieuse au vu des impressions laissées par le tournoi précédent.
Nommé à la tête de la Mannschaft à l’automne 2023 après le passage moins réussi de Hansi Flick, il avait immédiatement relancé l’enthousiasme, le plus fort depuis l’Euro 2016. Après trois compétitions majeures manquées consécutivement, l’équipe et ses supporters avaient retrouvé un second souffle lors du Championnat d’Europe à domicile. L’élimination dramatique face à l’Espagne, futur championne d’Europe, avait touché l’âme du football national et fait naître l’espoir d’un avenir radieux.
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Équipe d’Allemagne : les deux facteurs qui ont plombé l’ambiance en 2025
Grâce à des victoires parfois enthousiasmantes en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, l’euphorie s’est d’abord emparée du quotidien de l’équipe nationale, pourtant souvent laborieux. En mars 2025, l’Allemagne a éliminé l’Italie, son bête noir, en quarts de finale, et s’est qualifiée pour le Final Four, qu’elle a eu l’honneur d’accueillir.
Après les impressions positives de l’année précédente, le tournoi a été présenté comme un mini-Euro à domicile, mais l’ambiance n’a pas été aussi positive qu’en 2024. L’Allemagne s’est logiquement inclinée face au Portugal puis à la France et a terminé le tournoi à la quatrième et dernière place. Il est alors apparu clairement à quel point l’équipe de la DFB était loin du niveau mondial.
Ce premier revers est suivi, en septembre 2025, d’un second, bien plus grave : une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie lors du premier match des qualifications pour la Coupe du monde. D’un coup, l’objectif n’était plus de conquérir un titre en Amérique du Nord, mais de savoir si l’Allemagne se qualifierait tout simplement. Après ce revers, la cote de popularité de Nagelsmann auprès des supporters, des experts et d’Uli Hoeneß a chuté.
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Les déclarations et décisions controversées de Julian Nagelsmann
Son attitude toujours aussi affirmée face aux médias était désormais perçue non plus comme rafraîchissante, mais comme narcissique. Plusieurs de ses déclarations, parfois discutables voire inexactes – sur le temps de jeu d’Aleksandar Pavlovic, la puissance de tête de Leon Goretzka ou le positionnement idéal de Felix Nmecha – ont surpris. Il a également promis à Joshua Kimmich une place au milieu de terrain avant de revenir sur sa décision après seulement deux matchs.
Ses critiques détaillées, formulées dans une interview retentissante accordée au magazine Kicker en mars, ont ouvert des débats inutiles. Puis, l’attention s’est rapidement focalisée sur le retour de Manuel Neuer, âgé de 40 ans, que toutes les parties concernées avaient pourtant démenti à plusieurs reprises. Sur le plan sportif, le choix se défend malgré les interrogations sur l’état de santé du joueur, mais la communication et la façon dont le gardien intérimaire Oliver Baumann a été écarté ont été maladroites. De même, l’intervention terne de Nagelsmann dans l’émission « Aktuelles Sportstudio » de la ZDF, juste avant l’annonce de la liste, n’a pas dissipé les doutes.
Enfin, lorsque l’espoir Lennart Karl, blessé durant la préparation, a dû déclarer forfait, le sélectionneur, à la stupéfaction générale, n’a pas fait appel de l’attaquant tout aussi prometteur Said El Mala, mais a préféré recruter un nouveau milieu de terrain, Assan Ouedraogo. Depuis, Nagelsmann est resté enfermé dans une posture défensive.
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L'Allemagne a entamé sa Coupe du monde par une série impressionnante de neuf victoires consécutives.
Passée sous les radars, éclipsée par les polémiques autour du groupe, une donnée retient l’attention : depuis la défaite 0-2 contre la Slovaquie en septembre, l’Allemagne a enchaîné neuf victoires en neuf matchs. Jamais l’équipe de la DFB n’avait abordé une Coupe du monde avec une telle série. La qualification a été validée avec autorité, et les quatre matchs amicaux disputés cette année ont également été remportés. Reste que la convaincance n’a pas toujours été au rendez-vous, et que les adversaires, de niveau international moyen, n’ont pas tous constitué des tests probants.
Après l’Euro 2024, des cadres expérimentés comme Toni Kroos et Ilkay Gündogan ont tiré leur révérence. Pour les remplacer, Nagelsmann a testé plusieurs nouveaux venus ces deux dernières années, dont Nathaniel Brown, dont la titularisation actuelle surprend quelque peu. Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic et Felix Nmecha, le nouveau duo de milieux défensifs, se sont imposés comme titulaires.
Le noyau dur reste néanmoins intact : pour le match d’ouverture contre Curaçao dimanche à 19 h, six joueurs déjà titulaires contre l’Espagne devraient être alignés d’entrée. Outre le revenant Neuer et le capitaine Kimmich, on retrouvera Jonathan Tah, Leroy Sané, Jamal Musiala et Kai Havertz, tandis que Florian Wirtz, alors remplaçant, complétera le groupe. Lors de la Coupe du monde à venir, beaucoup dépendra de la capacité de Musiala et Wirtz, deux génies souvent très humains ces derniers temps, à retrouver leur meilleur niveau.
Selon les cotes des bookmakers, la Mannschaft est considérée comme un simple outsider.
Dans l’ensemble, l’annonce de Nagelsmann concernant le titre semble désormais plus irréaliste qu’elle ne l’était juste après l’élimination de l’Euro face à l’Espagne. « Je n’ai pas l’impression que nous faisons partie des grands favoris. Il faut être honnête », a récemment déclaré Leon Goretzka, absent du groupe pour 2024. « Néanmoins, il est bien sûr tout à fait justifié que l’on attende beaucoup de nous en tant que nation de football. »
Chez les bookmakers, l’Allemagne n’est qu’un outsider pour le titre : la cote pour une victoire est de 1 contre 15. L’Espagne est donc considérée comme la grande favorite, devant l’équipe de la DFB, la France (adversaire potentiel en huitièmes), l’Angleterre, le Portugal, le Brésil et l’Argentine.
Il n’empêche que les Allemands pourraient rapidement lancer une dynamique positive. Souvenons-nous : en 2018 et 2022, la Mannschaft avait subi une pression immédiate après des revers initiaux face au Mexique puis au Japon. Cette fois, elle entame la compétition contre Curaçao, que les bookmakers présentent comme l’équipe la plus faible de la compétition.
L’équipe allemande avait déjà démontré, lors de l’Euro à domicile, ce qu’un succès inaugural pouvait apporter : un 5-1 enthousiasmant contre l’Écosse. Souvenons-nous aussi de la Coupe du monde 2002, lorsque la Mannschaft, après un retentissant 8-0 face à l’Arabie saoudite, avait surpris en atteignant la finale.