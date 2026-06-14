Une douche froide et une série exceptionnelle : que deviennent les prévisions tant commentées de Julian Nagelsmann concernant l’équipe nationale allemande ?

Grâce à des victoires parfois enthousiasmantes en Ligue des Nations contre les Pays-Bas, la Hongrie et la Bosnie-Herzégovine, l’euphorie s’est d’abord emparée du quotidien de l’équipe nationale, pourtant souvent laborieux. En mars 2025, l’Allemagne a éliminé l’Italie, son bête noir, en quarts de finale, et s’est qualifiée pour le Final Four, qu’elle a eu l’honneur d’accueillir.

Après les impressions positives de l’année précédente, le tournoi a été présenté comme un mini-Euro à domicile, mais l’ambiance n’a pas été aussi positive qu’en 2024. L’Allemagne s’est logiquement inclinée face au Portugal puis à la France et a terminé le tournoi à la quatrième et dernière place. Il est alors apparu clairement à quel point l’équipe de la DFB était loin du niveau mondial.

Ce premier revers est suivi, en septembre 2025, d’un second, bien plus grave : une défaite humiliante 0-2 en Slovaquie lors du premier match des qualifications pour la Coupe du monde. D’un coup, l’objectif n’était plus de conquérir un titre en Amérique du Nord, mais de savoir si l’Allemagne se qualifierait tout simplement. Après ce revers, la cote de popularité de Nagelsmann auprès des supporters, des experts et d’Uli Hoeneß a chuté.