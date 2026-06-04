Selon Sky, le club allemand le plus titré et le joueur de l’Eintracht Francfort, comptant quatre sélections en équipe nationale, seraient parvenus à un accord pour un transfert lors du prochain mercato.
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Une discussion avec Vincent Kompany aurait fait pencher la balance. Le FC Bayern serait d’accord avec le joueur convoité : un premier transfert phare sur le point d’être conclu ?
Selon ces informations, des discussions extrêmement positives auraient eu lieu entre Brown et l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, et un contrat à long terme allant jusqu’en 2031 aurait déjà été négocié entre les parties.
Les Munichois seraient déjà en contact avec les responsables de l’Eintracht, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé. Selon certaines informations, Francfort demanderait jusqu’à 60 millions d’euros pour le défenseur latéral gauche, une somme qui pourrait encore faire capoter le transfert.
Sous contrat avec l’Eintracht jusqu’en 2030, le joueur de 22 ans a récemment fait part de son bonheur en Allemagne : « Je me sens super bien à Francfort, aussi dans la ville, j’y ai des amis. Je m’y suis vraiment bien intégré, je m’y plais vraiment. »
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Le Bayern chercherait-il un remplaçant à Alphonso Davies ?
Le Bayern Munich s’active pour recruter un nouvel arrière gauche. Raphaël Guerreiro a officiellement quitté le club après l’expiration de son contrat, tandis que Hiroki Ito pourrait également partir, selon des rumeurs persistantes.
L’avenir d’Alphonso Davies à Munich reste par ailleurs incertain : malgré une prolongation jusqu’en 2030 signée en février 2025, le Canadien divise en raison de ses problèmes physiques récurrents et de son salaire très élevé.
Selon la presse, le club bavarois envisagerait de céder le Canadien en cas d’offre satisfaisante. Si tel était le cas, un successeur devrait être recruté, et Brown figurerait parmi les candidats.
Âgé de 22 ans, Brown se concentre pour l’instant sur la Coupe du monde avec la Nationalmannschaft. Il figure parmi les 26 sélectionnés par Julian Nagelsmann pour la compétition qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet, et pourrait même y endosser un rôle plus important que prévu. Récemment, il a pris l’avantage sur David Raum, pourtant titulaire habituel, et a été aligné d’entrée lors du match amical contre la Finlande. Nagelsmann pourrait ainsi décider, en fonction de l’adversaire, de l’identité du titulaire à gauche de la défense pendant le tournoi.