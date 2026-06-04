Une discussion avec Vincent Kompany aurait fait pencher la balance. Le FC Bayern serait d’accord avec le joueur convoité : un premier transfert phare sur le point d’être conclu ?

Selon ces informations, des discussions extrêmement positives auraient eu lieu entre Brown et l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, et un contrat à long terme allant jusqu’en 2031 aurait déjà été négocié entre les parties.

Les Munichois seraient déjà en contact avec les responsables de l’Eintracht, mais aucun accord n’aurait encore été trouvé. Selon certaines informations, Francfort demanderait jusqu’à 60 millions d’euros pour le défenseur latéral gauche, une somme qui pourrait encore faire capoter le transfert.

Sous contrat avec l’Eintracht jusqu’en 2030, le joueur de 22 ans a récemment fait part de son bonheur en Allemagne : « Je me sens super bien à Francfort, aussi dans la ville, j’y ai des amis. Je m’y suis vraiment bien intégré, je m’y plais vraiment. »