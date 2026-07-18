Wagner, qui a été l’adjoint de l’équipe d’Allemagne de 2023 à 2025 sous les ordres de l’ex-sélectionneur, estime que Nagelsmann est trop souvent pointé du doigt par les observateurs. « Il y a eu tellement de critiques, surtout à l’encontre de Julian. Moins à l’encontre des joueurs, je trouve. Cela a quelque peu changé ; avant, les critiques visaient davantage les joueurs. » Toutefois, « de nombreux facteurs » auraient contribué à cette nouvelle débâcle. C’est pourquoi la question doit être abordée « des deux côtés », tant du côté de l’entraîneur que de celui des joueurs.

« A-t-on offert aux joueurs un cadre dans lequel ils se sentent à l’aise ? Au sein du système, dans leur environnement, afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes ? », interroge Wagner, s’adressant d’abord à Nagelsmann. Puis il ajoute : « Pour faire la différence lors d’une Coupe du monde, il faut des joueurs qui repoussent leurs limites. Des joueurs qui sont vraiment au top. Et cela implique tout simplement que le joueur lui-même atteigne ce niveau. Nous n’avions pas assez de joueurs au top. Il est donc trop facile, à mes yeux, de mettre tout sur le dos de l’entraîneur et de son staff. »

Il regrette aussi le contraste avec l’Euro à domicile, où il était sur le banc aux côtés de Nagelsmann et où la Mannschaft avait été éliminée de façon cruelle par l’Espagne en quarts de finale. « À l’époque, nous avions beaucoup de joueurs au sommet de leur forme, et ce que je trouve bien plus déterminant : nous avions une très bonne dynamique avec les supporters. Cette année, l’ambiance ne semblait pas aussi harmonieuse, l’enthousiasme n’était pas à 100 % », a-t-il expliqué.