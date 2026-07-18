« Il n'y a pas de coupable unique », a déclaré Wagner au magazine *kicker*, lorsqu'on lui a demandé qui était le principal responsable de cette élimination humiliante en seizièmes de finale face au Paraguay.
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Une différence décisive par rapport à l'Euro à domicile ? Sandro Wagner prend la défense de Julian Nagelsmann – et critique les stars de la DFB
Wagner, qui a été l’adjoint de l’équipe d’Allemagne de 2023 à 2025 sous les ordres de l’ex-sélectionneur, estime que Nagelsmann est trop souvent pointé du doigt par les observateurs. « Il y a eu tellement de critiques, surtout à l’encontre de Julian. Moins à l’encontre des joueurs, je trouve. Cela a quelque peu changé ; avant, les critiques visaient davantage les joueurs. » Toutefois, « de nombreux facteurs » auraient contribué à cette nouvelle débâcle. C’est pourquoi la question doit être abordée « des deux côtés », tant du côté de l’entraîneur que de celui des joueurs.
« A-t-on offert aux joueurs un cadre dans lequel ils se sentent à l’aise ? Au sein du système, dans leur environnement, afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes ? », interroge Wagner, s’adressant d’abord à Nagelsmann. Puis il ajoute : « Pour faire la différence lors d’une Coupe du monde, il faut des joueurs qui repoussent leurs limites. Des joueurs qui sont vraiment au top. Et cela implique tout simplement que le joueur lui-même atteigne ce niveau. Nous n’avions pas assez de joueurs au top. Il est donc trop facile, à mes yeux, de mettre tout sur le dos de l’entraîneur et de son staff. »
Il regrette aussi le contraste avec l’Euro à domicile, où il était sur le banc aux côtés de Nagelsmann et où la Mannschaft avait été éliminée de façon cruelle par l’Espagne en quarts de finale. « À l’époque, nous avions beaucoup de joueurs au sommet de leur forme, et ce que je trouve bien plus déterminant : nous avions une très bonne dynamique avec les supporters. Cette année, l’ambiance ne semblait pas aussi harmonieuse, l’enthousiasme n’était pas à 100 % », a-t-il expliqué.
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Wagner a également été au cœur des débats : des critiques ont été adressées à Nagelsmann et à son staff technique.
Après les contre-performances de l’équipe d’Allemagne en Amérique du Nord, Nagelsmann et son staff technique ont essuyé de vives critiques ces dernières semaines. Selon plusieurs sources, le départ de Wagner au FC Augsbourg à l’été 2025 – qu’il avait dû quitter au bout de quelques mois seulement – aurait privé le groupe de son principal lien avec les joueurs. L’ancien adjoint était réputé pour traduire avec clarté les consignes tactiques du sélectionneur. Benjamin Hübner a pris la relève, puis, peu avant la Coupe du monde, Alfred Schreuder a renforcé l’encadrement. Ce dernier, autre compagnon de route de Nagelsmann issu de son passage à Hoffenheim, a valu au sélectionneur l’accusation de « bulle de confort » selon le magazine Der Spiegel.
Jürgen Klopp est désormais présenté comme le successeur désigné de Nagelsmann. Selon plusieurs sources, les négociations entre la DFB, Red Bull (l’employeur actuel de Klopp) et le sélectionneur pressenti seraient dans la dernière ligne droite. Mardi, les dirigeants de la fédération, Bernd Neuendorf et Hans-Joachim Watzke, auraient obtenu la percée espérée lors d’une réunion avec des représentants du RB.
Allemagne : bilan de l'équipe nationale allemande après la Coupe du monde 2014
Concours Tour Adversaire lors de l'élimination Euro 2016 Demi-finale France (0-2) Coupe du monde 2018 Phase de groupes Corée du Sud (0-2) Euro 2021 Huitièmes de finale Angleterre (0-2) Coupe du monde 2022 Phase de groupes Costa Rica (4-2, éliminé à la différence de buts) Euro 2024 Quarts de finale Espagne (1-2 après prolongation) Coupe du monde 2026 Seizièmes de finale Paraguay (3-4 aux tirs au but)
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