« Une dernière danse ? » Cristiano Ronaldo a sèchement coupé court aux spéculations sur sa retraite, mais la légende portugaise de 41 ans a tout de même fait une confidence sur sa participation à la Coupe du monde

Ronaldo est venu en Amérique du Nord avec l’objectif de réaliser son rêve : soulever le trophée de la Coupe du monde pour la première fois. Quelle que soit l’issue du tournoi, l’attaquant chevronné a souligné que sa présence sur le terrain était uniquement motivée par le plaisir de la compétition et de représenter son pays.

« Je ne manque de rien dans la vie. Dieu a été très généreux avec moi et m’a donné tout ce que je n’aurais jamais espéré gagner, tant en équipe nationale qu’à titre personnel. Il s’agit donc de profiter de chaque instant. Je ne serai pas plus Cristiano si je remporte la Coupe du monde, et je ne serai pas moins Cristiano si je ne la remporte pas. Évidemment, nous sommes tous ici pleins d’espoir. Mais nous savons qu’il n’y aura qu’un seul vainqueur ; il ne peut y en avoir deux ou trois. Il s’agit donc de profiter de la vie et de ne pas penser à demain, de profiter de chaque jour. C’est ce que j’ai appris », a expliqué l’attaquant.

« L’une des choses que l’âge vous apporte, c’est la maturité et l’expérience, qui permettent de relativiser et d’adoucir bien des aspects. Car, évidemment, je ne suis pas aveugle ; j’ai vu les attaques incessantes dont je fais l’objet. Mais ce n’est pas nouveau. Je suis même reconnaissant, car cela me permet de vivre un nouveau chapitre de ma vie. »