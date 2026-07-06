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« Une dernière danse ? » Cristiano Ronaldo a sèchement coupé court aux spéculations sur sa retraite, mais la légende portugaise de 41 ans a tout de même fait une confidence sur sa participation à la Coupe du monde
L'avenir est entre les mains du capitaine
Ronaldo a affronté de front les questions sur la fin de sa carrière internationale. Lors d’une conférence de presse marquée par sa franchise, le capitaine portugais a affirmé que la décision de raccrocher les crampons lui appartenait seul, balayant les rumeurs extérieures qui réclament son retrait du onze de départ sous les ordres de Roberto Martínez.
Interrogé sur la manière dont il gère la possibilité d’être remplacé ou de perdre sa place, Ronaldo s’est montré catégorique : « C’est comme ça depuis que j’ai rejoint l’équipe nationale à 18 ans. Ça a toujours été comme ça, ça ne changera pas. Je donne toujours le meilleur de moi-même pour aider l’équipe nationale à atteindre ses objectifs. Que je joue ou non, j’aurai toujours un rôle important au sein de cette équipe nationale. Je partirai quand je l’aurai décidé, pas quand vous l’aurez décidé. Insister sur ce sujet est une perte de temps. Je ne souhaite pas focaliser l’attention là-dessus, car c’est secondaire. L’essentiel est que nous jouions bien et que nous croyions en notre qualification. »
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Les adieux définitifs aux Coupes du monde
Bien qu’il se montre réticent à évoquer sa retraite définitive, l’attaquant d’Al-Nassr a confirmé que ce tournoi marquait son adieu définitif à la principale compétition de la FIFA. Le vétéran, qui savoure son séjour en Amérique du Nord, a admis que l’aspect émotionnel de cette édition était sans pareil.
« Ce sera ma dernière Coupe du monde, oui. Je compte bien en profiter. J’espère que le match de demain ne sera pas mon dernier en Coupe du monde. » Interrogé sur l’édition en cours, l’attaquant a conclu : « Franchement, de toutes les Coupes du monde que j’ai disputées, celle-ci restera la plus marquante par la passion du public. Sur le plan émotionnel, c’est la meilleure. J’ai vraiment savouré cet aspect. »
À la conquête du trophée de la Coupe du monde
Ronaldo est venu en Amérique du Nord avec l’objectif de réaliser son rêve : soulever le trophée de la Coupe du monde pour la première fois. Quelle que soit l’issue du tournoi, l’attaquant chevronné a souligné que sa présence sur le terrain était uniquement motivée par le plaisir de la compétition et de représenter son pays.
« Je ne manque de rien dans la vie. Dieu a été très généreux avec moi et m’a donné tout ce que je n’aurais jamais espéré gagner, tant en équipe nationale qu’à titre personnel. Il s’agit donc de profiter de chaque instant. Je ne serai pas plus Cristiano si je remporte la Coupe du monde, et je ne serai pas moins Cristiano si je ne la remporte pas. Évidemment, nous sommes tous ici pleins d’espoir. Mais nous savons qu’il n’y aura qu’un seul vainqueur ; il ne peut y en avoir deux ou trois. Il s’agit donc de profiter de la vie et de ne pas penser à demain, de profiter de chaque jour. C’est ce que j’ai appris », a expliqué l’attaquant.
« L’une des choses que l’âge vous apporte, c’est la maturité et l’expérience, qui permettent de relativiser et d’adoucir bien des aspects. Car, évidemment, je ne suis pas aveugle ; j’ai vu les attaques incessantes dont je fais l’objet. Mais ce n’est pas nouveau. Je suis même reconnaissant, car cela me permet de vivre un nouveau chapitre de ma vie. »
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Ronaldo revient sur son héritage et sa passion
Depuis près de deux décennies, Ronaldo est une figure incontournable de la scène internationale, mais depuis le début des phases à élimination directe, la perspective d’une « dernière » participation à la Coupe du monde est devenue un sujet récurrent dans les tribunes de presse. Lorsqu’on lui a demandé s’il abordait le prochain match contre l’Espagne avec appréhension, Ronaldo a écarté toute idée de peur, préférant mettre l’accent sur l’épanouissement qu’il a tiré de sa carrière.
« Je vais être honnête : quoi qu’il arrive demain, Cristiano repartira la conscience tranquille. J’ai donné 100 % de moi-même. Dans la vie comme sur le terrain, j’ai tout donné. Cette passion, cette envie de jouer pendant tant d’années ne venaient pas d’une nécessité – je suis très heureux dans la vie –, mais de l’amour du football », a conclu Ronaldo.
« Quoi qu’il arrive, je serai heureux. Je ne peux pas me mettre la pression en me disant que je dois gagner. Ce sera ce que ce sera. Je vais profiter de chaque jour, de chaque match. Et je pense, contrairement à ce que beaucoup d’entre vous pensent, que je ne m’en sors pas si mal. J’ai marqué trois buts, d’autres en ont marqué davantage parce qu’ils sont très en forme, mais je ne m’en sors pas si mal. Je tournerai la page et verrai si je marque un but. »
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