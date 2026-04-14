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ArbeloaGetty Images
Jonas Rütten

Traduit par

Une défaite amère face au FC Bayern : de mauvaises nouvelles pour le Real Madrid

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
A. Tchouameni
A. Arbeloa
R. Asencio
T. Courtois

Pour tenter de remonter au classement de la Ligue des champions face au Bayern Munich, le Real Madrid devra se passer non seulement d'Aurelien Tchouameni.

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Selon la feuille de match officielle, l’entraîneur Alvaro Arbeloa doit se passer du milieu suspendu pour accumulation de cartons jaunes, du gardien blessé Thibaut Courtois et du défenseur central Raul Asencio.

Selon The Athletic, le joueur de 23 ans souffre de problèmes gastriques et de vertiges, probablement dus à une gastro-entérite, ce qui l’empêche de voyager à Munich. Si cette absence est moins préjudiciable que celles de Tchouameni et de Courtois, elle réduit tout de même les options défensives du technicien madrilène.

  • Si le jeune espoir issu du centre de formation a parfois émergé comme titulaire en défense centrale au fil de la saison, Antonio Rüdiger et Dean Huijsen, deux internationaux, forment désormais le duo attitré en phase à élimination directe de la Ligue des champions.

    Arbeloa dispose toutefois d’une alternative crédible en cas d’urgence : Eder Militao. De retour après quatre mois d’arrêt suite à une déchirure musculaire, le Brésilien a immédiatement marqué contre RCD Mallorca avant d’entrer en jeu au Viertelfinale aller face au Bayern Munich.

    L’international brésilien a même ouvert son compteur but contre le RCD Majorque après son entrée en jeu, puis il a cédé sa place peu après l’heure de jeu lors de l’aller des quarts face au champion d’Allemagne. Lors du match nul 1-1 contre Gérone le week-end dernier, Militao était aligné d’entrée aux côtés d’Asencio, tandis que Huijsen et Rüdiger étaient préservés en vue du retour à Munich mercredi soir.

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  • Toni KroosGetty

    Le Real Madrid risque de conclure la saison sans aucun titre, dans un contexte de profond remaniement… et peut-être même avec le retour de Kroos ?

    À l’Allianz Arena, les Merengues doivent remonter la pente après leur défaite 1-2 lors du match aller. Pour Arbeloa, l’exercice n’a rien d’impossible. « S’il y a un club capable de gagner à Munich, c’est bien le Real Madrid », a déclaré l’entraîneur, dont le poste est menacé et qui a pris la relève de Xabi Alonso, limogé prématurément, en cours de saison. Il a ensuite livré son analyse personnelle du match aller disputé mardi dernier au Santiago Bernabéu.

    Selon lui, les Madrilènes auraient même dû l’emporter à l’aller : « Nous avons créé beaucoup d’occasions sans en concéder beaucoup. Nous voyageons donc en Allemagne avec la ferme intention de gagner, voire de tout donner sur le terrain. »

    Une élimination en quarts de finale pourrait toutefois entraîner son départ du banc madrilène. En Liga, le titre semble hors de portée, avec neuf points de retard sur le FC Barcelone et seulement sept journées restantes ; en Copa del Rey, les Merengues ont été éliminés dès leur premier match sous sa direction, battus par Albacete, formation de deuxième division. La défaite en finale de la Supercopa contre le Barça, peu après, avait déjà sonné le glas de l’ère Alonso. 

    Une élimination en quarts aurait donc des conséquences considérables, tant pour Arbeloa que pour le club et sa structure. Le credo défendu depuis des années par le président Florentino Pérez, selon lequel le Real n’a pas besoin de directeur sportif pour gérer l’effectif, pourrait être remis en cause en cas de nouvelle saison sans titre.

    Selon le journal AS, Toni Kroos pourrait être étroitement associé à la structure sportive du club le plus titré d’Espagne dès l’été. Le rôle exact du joueur de 36 ans reste à définir, mais la création d’un poste de directeur sportif n’est pas exclue.

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