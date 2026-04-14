Une défaite amère face au FC Bayern : de mauvaises nouvelles pour le Real Madrid

À l’Allianz Arena, les Merengues doivent remonter la pente après leur défaite 1-2 lors du match aller. Pour Arbeloa, l’exercice n’a rien d’impossible. « S’il y a un club capable de gagner à Munich, c’est bien le Real Madrid », a déclaré l’entraîneur, dont le poste est menacé et qui a pris la relève de Xabi Alonso, limogé prématurément, en cours de saison. Il a ensuite livré son analyse personnelle du match aller disputé mardi dernier au Santiago Bernabéu.

Selon lui, les Madrilènes auraient même dû l’emporter à l’aller : « Nous avons créé beaucoup d’occasions sans en concéder beaucoup. Nous voyageons donc en Allemagne avec la ferme intention de gagner, voire de tout donner sur le terrain. »

Une élimination en quarts de finale pourrait toutefois entraîner son départ du banc madrilène. En Liga, le titre semble hors de portée, avec neuf points de retard sur le FC Barcelone et seulement sept journées restantes ; en Copa del Rey, les Merengues ont été éliminés dès leur premier match sous sa direction, battus par Albacete, formation de deuxième division. La défaite en finale de la Supercopa contre le Barça, peu après, avait déjà sonné le glas de l’ère Alonso.

Une élimination en quarts aurait donc des conséquences considérables, tant pour Arbeloa que pour le club et sa structure. Le credo défendu depuis des années par le président Florentino Pérez, selon lequel le Real n’a pas besoin de directeur sportif pour gérer l’effectif, pourrait être remis en cause en cas de nouvelle saison sans titre.

Selon le journal AS, Toni Kroos pourrait être étroitement associé à la structure sportive du club le plus titré d’Espagne dès l’été. Le rôle exact du joueur de 36 ans reste à définir, mais la création d’un poste de directeur sportif n’est pas exclue.