Ces dernières années, Debast s’est imposé comme un pilier de la sélection belge au poste de défenseur central. Peu avant le coup d’envoi de la Coupe du monde, le joueur de 22 ans s’est toutefois blessé au muscle fléchisseur de la jambe lors d’un match avec le Sporting Lisbonne. Conscient de son importance pour le groupe et optimiste quant à sa récupération durant la compétition, le sélectionneur Rudi Garcia a décidé de le retenir dans le groupe pour le Mondial, malgré cette lésion.
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Une déclaration explosive a été publiée ! La polémique autour du défenseur belge s'intensifie à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre l'Espagne
Debast a manqué les quatre premiers matchs. Fin juin, il a toutefois repris l’entraînement avec le groupe et a bien été présent lors des huitièmes de finale contre les États-Unis (4-1). En Belgique, cet retour avait suscité l’espoir de le voir à l’œuvre lors du quart de finale face à l’Espagne, vendredi soir à 21 heures. Mais, fait rare, son club a opposé son veto et l’opération est désormais compromise.
La fédération belge conteste l'analyse du Sporting
Selon un communiqué dont disposent notamment The Athletic et plusieurs médias belges, la fédération indique : « Zeno Debast ne sera pas disponible pour les quarts de finale. Son club, le Sporting CP, a informé le joueur qu’il n’était pas jugé apte à jouer d’un point de vue médical. Cette évaluation diffère de celle du staff médical des Red Devils ainsi que des instances médicales et d’assurance de la FIFA. »
Une situation pour le moins curieuse, la décision finale sur l’utilisation des joueurs en tournoi relevant normalement du staff technique et du service médical de la fédération. Contre l’Espagne, Nathan Ngoy et Brandon Mechele devraient donc à nouveau former la charnière centrale.
Juste avant la rencontre à Los Angeles, une nouvelle réunion entre les représentants du club et de la fédération est prévue pour clarifier la marche à suivre en cas de qualification. Si la Belgique crée la surprise en battant l’Espagne, elle retrouvera la France en demi-finale.
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