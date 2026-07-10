Selon un communiqué dont disposent notamment The Athletic et plusieurs médias belges, la fédération indique : « Zeno Debast ne sera pas disponible pour les quarts de finale. Son club, le Sporting CP, a informé le joueur qu’il n’était pas jugé apte à jouer d’un point de vue médical. Cette évaluation diffère de celle du staff médical des Red Devils ainsi que des instances médicales et d’assurance de la FIFA. »

Une situation pour le moins curieuse, la décision finale sur l’utilisation des joueurs en tournoi relevant normalement du staff technique et du service médical de la fédération. Contre l’Espagne, Nathan Ngoy et Brandon Mechele devraient donc à nouveau former la charnière centrale.

Juste avant la rencontre à Los Angeles, une nouvelle réunion entre les représentants du club et de la fédération est prévue pour clarifier la marche à suivre en cas de qualification. Si la Belgique crée la surprise en battant l’Espagne, elle retrouvera la France en demi-finale.