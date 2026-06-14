Selon le journal espagnol AS, ce pays d’Amérique du Sud aurait officiellement sollicité les autorités américaines pour obtenir leur accord.
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Une décision pour le moins surprenante : l’Argentine envisagerait d’exclure 13 000 de ses propres supporters de la Coupe du monde
Selon la liste officielle diffusée par le gouvernement argentin, 13 000 parents défaillants sont aujourd’hui identifiés pour ne pas avoir réglé leurs pensions alimentaires.
L’exécutif estime qu’un parent incapable de assumer ses obligations financières envers ses enfants ne devrait pas pouvoir utiliser ses ressources pour assister à des rencontres de la Coupe du monde.
« S’ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade », assène Jorge Macri, maire de la capitale Buenos Aires.
Cette position intransigeante s’inscrit dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Safe Stands », qui vise à identifier et à sanctionner les parents défaillants.
Selon le gouvernement argentin, 1 166 personnes sont déjà dans le viseur des enquêteurs.
Ce pays d’Amérique du Sud a transmis une liste aux autorités judiciaires américaines afin d’intercepter les personnes en défaut de pension alimentaire qui tenteraient d’assister à un match de la Coupe du monde en cours.
Depuis l’extension de l’initiative « Safe Stands » en 2023, cette mesure a reçu un large soutien au sein de la société argentine. Selon les statistiques officielles, plus de quatre millions de spectateurs ont été contrôlés lors de 1 328 matchs de football, et 1 166 personnes suspectes ont été identifiées, donnant lieu à des interdictions de stade.
Tenante du titre, l’Argentine figure à nouveau parmi les favoris de la Coupe du monde, qui se déroule aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Dans la nuit de mardi à mercredi (3 h, heure allemande), l’Albiceleste entamera la phase de groupes face à l’Algérie, avant d’affronter l’Autriche et la Jordanie.