Une décision pour le moins surprenante : l’Argentine envisagerait d’exclure 13 000 de ses propres supporters de la Coupe du monde

Selon la liste officielle diffusée par le gouvernement argentin, 13 000 parents défaillants sont aujourd’hui identifiés pour ne pas avoir réglé leurs pensions alimentaires.

L’exécutif estime qu’un parent incapable de assumer ses obligations financières envers ses enfants ne devrait pas pouvoir utiliser ses ressources pour assister à des rencontres de la Coupe du monde.

« S’ils ne subviennent pas aux besoins de leurs enfants, ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade », assène Jorge Macri, maire de la capitale Buenos Aires.

Cette position intransigeante s’inscrit dans le cadre de l’initiative gouvernementale « Safe Stands », qui vise à identifier et à sanctionner les parents défaillants.