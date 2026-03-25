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Une décision majeure pour Kylian Mbappé ! L'attaquant du Real Madrid s'apprête à quitter Nike après près de 20 ans de collaboration, en pleine Coupe du monde, alors que les grandes marques se bousculent pour lui proposer des contrats de sponsoring
L'ère Nike de Mbappé touche à sa fin
La collaboration entre Kylian Mbappé et Nike s'étend sur près de 20 ans, depuis que le Français n'avait que huit ans. Cependant, selon des informations du Parisien, le capitaine de l'équipe de France envisage sérieusement de changer d'horizon lorsque son contrat actuel arrivera à échéance le 30 juin. Ce moment est particulièrement délicat, car il tombe en plein milieu de la Coupe du monde 2026, un événement où Mbappé sera au centre de l'attention mondiale alors qu'il jouera pour les Bleus.
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Mesures d'urgence pour la Coupe du monde
Pour éviter un désastre marketing pendant le tournoi, Nike et la Fédération française de football (FFF) auraient convenu d’une prolongation d’un mois. Cela garantit que Mbappé portera le célèbre « swoosh » tout au long de la compétition en Amérique du Nord. Toutefois, les perspectives à long terme laissent présager une rupture imminente. En tant qu'icône mondiale au Real Madrid, l'entourage de Mbappé estime que sa valeur marchande dépasse désormais largement les termes de son contrat datant d'il y a dix ans, ce qui déclenche une course effrénée à la recherche d'un nouveau sponsor principal.
Adidas et Under Armour sont en tête de la course
À l'approche de la date butoir, les géants du monde du sport se positionnent pour passer à l'action. Adidas, rival de longue date de Nike, avait déjà tenté de débaucher Mbappé avec une offre qui aurait dépassé de 20 millions d'euros son précédent contrat avec Nike. Bien que cette tentative ait échoué à l'époque, la marque allemande revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec une vigueur renouvelée.
Elle n'est pas la seule à s'y intéresser, puisque Under Armour et plusieurs autres grands fabricants d'équipements suivent également la situation de près. La bataille pour obtenir la signature de Mbappé représente bien plus qu'un simple contrat de chaussures ; c'est une lutte pour s'adjuger le visage le plus commercialisable du football mondial après son transfert très médiatisé au Real Madrid.
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Une entrée inattendue sur le marché du prêt-à-porter décontracté
À l'instar du passage de Roger Federer chez Uniqlo, certaines informations laissent entendre que Mbappé pourrait s'orienter vers un partenariat axé sur le lifestyle. On se souvient que Federer avait mis fin à son partenariat avec Nike en 2018 après 24 ans de collaboration, lui qui avait débuté avec la marque à l'âge de 13 ans, en 1994.
Aujourd’hui, l’un des trois favoris pour Mbappé ne serait pas un fabricant de vêtements de sport traditionnel, ce qui laisse présager une évolution similaire vers le marché « casual ». Qu’il choisisse un géant du football ou une icône de la mode, la Coupe du monde 2026 marquera un tournant décisif dans l’image de marque mondiale de Mbappé pour la prochaine décennie.