Une décision majeure pour Kylian Mbappé ! L'attaquant du Real Madrid s'apprête à quitter Nike après près de 20 ans de collaboration, en pleine Coupe du monde, alors que les grandes marques se bousculent pour lui proposer des contrats de sponsoring

À l'approche de la date butoir, les géants du monde du sport se positionnent pour passer à l'action. Adidas, rival de longue date de Nike, avait déjà tenté de débaucher Mbappé avec une offre qui aurait dépassé de 20 millions d'euros son précédent contrat avec Nike. Bien que cette tentative ait échoué à l'époque, la marque allemande revient aujourd'hui sur le devant de la scène avec une vigueur renouvelée.

Elle n'est pas la seule à s'y intéresser, puisque Under Armour et plusieurs autres grands fabricants d'équipements suivent également la situation de près. La bataille pour obtenir la signature de Mbappé représente bien plus qu'un simple contrat de chaussures ; c'est une lutte pour s'adjuger le visage le plus commercialisable du football mondial après son transfert très médiatisé au Real Madrid.