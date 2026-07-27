Si l'arbitre interrompt le jeu pour soigner le gardien de but et fait appel au staff médical, l'entraîneur de l'équipe ne disposera que de 10 secondes pour désigner un joueur en dehors du terrain, lequel devra quitter l'aire de jeu pendant une minute entière après la reprise.

Le nom du joueur doit être communiqué au quatrième arbitre dans le délai imparti, et si aucun choix n'est effectué, c'est le capitaine de l'équipe qui quittera automatiquement le terrain pour une minute.

En revanche, si le gardien blessé est remplacé, l'équipe ne sera pas concernée par cette sanction.

À lire aussi : Un tournant a rouvert un dossier clos, la confiance du Real Madrid grandit au sujet de Rodri

