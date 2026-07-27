Le football pourrait connaître un nouveau changement dans les lois du jeu, après que les autorités du football anglais ont décidé de tester une mesure inédite visant à mettre fin à l'une des ruses tactiques les plus controversées de ces dernières années : l'exploitation de la blessure du gardien de but pour interrompre le jeu et offrir aux entraîneurs l'occasion de réorganiser leurs équipes ou de briser le rythme de l'adversaire. Et si l'expérience s'avère concluante, elle pourrait ouvrir la voie à une adoption à l'échelle mondiale au cours des prochaines saisons.
Traduit par
Une décision historique qui va changer le jeu : la Premier League met fin à la ruse des gardiens de but
Une expérience officielle en Angleterre
La Premier League, la ligue anglaise de Championship, la Fédération anglaise, la National League et la Women's Super League ont approuvé la mise en place d'une nouvelle expérimentation après avoir obtenu l'accord de l'International Football Association Board (IFAB).
Cette expérimentation fera ses débuts lors de la rencontre entre Tranmere et Rochdale, dans le cadre du tour préliminaire de la Carabao Cup, tandis que le championnat australien s'apprête à tester une version similaire, mais avec l'obligation pour le capitaine de l'équipe de toujours quitter le terrain.
À lire aussi : l'action du Brésil a tout résumé, l'entraîneur du Maroc explique comment Bouaddi peut réussir au Real ou à City
Comment fonctionnera la nouvelle règle ?
Si l'arbitre interrompt le jeu pour soigner le gardien de but et fait appel au staff médical, l'entraîneur de l'équipe ne disposera que de 10 secondes pour désigner un joueur en dehors du terrain, lequel devra quitter l'aire de jeu pendant une minute entière après la reprise.
Le nom du joueur doit être communiqué au quatrième arbitre dans le délai imparti, et si aucun choix n'est effectué, c'est le capitaine de l'équipe qui quittera automatiquement le terrain pour une minute.
En revanche, si le gardien blessé est remplacé, l'équipe ne sera pas concernée par cette sanction.
À lire aussi : Un tournant a rouvert un dossier clos, la confiance du Real Madrid grandit au sujet de Rodri
Pourquoi cette idée a-t-elle vu le jour ?
Ces dernières saisons, on a vu se répandre le recours de certains gardiens à une prétendue blessure ou à une demande de soins, ce qui permet à l'ensemble des joueurs de se regrouper autour de l'entraîneur pour recevoir des consignes tactiques, ou donne à l'équipe l'occasion de casser le rythme de l'adversaire lorsque celui-ci est à son meilleur niveau.
Cette méthode a suscité des critiques récurrentes, parmi lesquelles les déclarations de l'entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, qui a accusé Gianluigi Donnarumma d'exploiter les règles pour interrompre le jeu et briser l'élan de son équipe.
Combler la faille plutôt que sanctionner l'entraîneur
Les instances organisatrices estiment que la nouvelle mesure aura un effet dissuasif préventif, car elle obligera l'équipe à jouer à dix pendant une minute, ce qui rend le recours à ce stratagème moins avantageux, en particulier dans les dernières minutes des matchs.
L'idée s'appuie sur la règle actuelle qui impose à tout joueur de champ recevant des soins hors du terrain d'y rester une minute avant de revenir.
À lire aussi : Völler à propos des changements de l'Allemagne : Klopp ne surprendra personne avec cette décision
Exceptions à la sanction
Selon la BBC, la sortie d'un joueur du terrain ne sera pas exigée dans les cas suivants :
Si le gardien de but confirme qu'il n'a pas besoin de soins et qu'il n'a pas été la cause de l'arrêt du jeu.
En cas de contact entre le gardien et l'un des joueurs de son équipe.
Si le gardien a besoin de soins immédiats en raison d'une blessure évidente.
Si le gardien saigne.
S'il subit une blessure grave ou une commotion cérébrale nécessitant son remplacement.
Deviendra-t-elle une règle mondiale ?
La British Broadcasting Corporation a confirmé que le nouveau système sera évalué au cours de la saison, le conseil de l'International Football Association Board devant en étudier les résultats lors de ses prochaines réunions.
Si l'expérience s'avère concluante, la règle pourrait être définitivement intégrée aux lois du jeu à compter de la saison 2027-2028, afin d'être appliquée dans les différentes compétitions à travers le monde.
À lire aussi : Un nouvel indice du départ de Bounou ? Un gardien européen aux portes d'Al-Hilal
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles