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« Une décision facile » : Alexander Isak se confie sur son transfert record à Liverpool et sur la manière dont il a surmonté son cauchemar de blessures
Une arrivée record à Anfield
Isak a qualifié son transfert retentissant à Liverpool de « décision facile ». Le joueur de 26 ans a quitté Newcastle pour le Merseyside lors du dernier jour du mercato, en septembre 2025, dans une énorme déclaration d’intention.
Son arrivée s’est accompagnée d’un montant de transfert record en Grande-Bretagne de 125 millions de livres sterling, ce qui a fait peser de lourdes attentes sur ses épaules. Cependant, sa première saison très attendue à Anfield ne s’est pas exactement déroulée comme prévu.
Isak a d’abord eu du mal à trouver son rythme sous le maillot rouge, n’inscrivant que trois buts en championnat. Une grave fracture de la jambe a ensuite écarté l’international suédois des terrains de décembre à avril, perturbant fortement sa première année sous les projecteurs d’Anfield.
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Aucun regret concernant le transfert dans le Merseyside
Malgré ses difficultés du début et un long passage à l'infirmerie, l'attaquant insiste sur le fait qu'il n'a jamais douté de son choix. Interrogé sur un éventuel regret concernant ce transfert très médiatisé la saison dernière, Isak s'est montré totalement catégorique dans sa réponse.
« Non, jamais. Je ne penserais jamais comme ça », a-t-il déclaré à The Football Interview de BBC Sport. « [Liverpool] est un immense club, et tout ce qui concerne le club le rendait assez évident. Et l'ambition du club, ainsi que sa volonté de me faire venir, ont aussi joué un grand rôle. »
Promesses non tenues à St James' Park
La préparation du transfert record d’Isak a été loin d’être simple. L’attaquant a totalement manqué la préparation estivale de Newcastle, sur fond d’intenses spéculations autour de son avenir au club.
Il a plutôt passé du temps à s’entraîner dans son ancien club, la Real Sociedad, pour entretenir sa condition physique. Isak a révélé que des promesses qui lui avaient été faites pendant son passage à St James' Park avaient été « rompues », ouvrant finalement la voie à son lucratif transfert à Liverpool.
Revenant sur sa longue rééducation après sa fracture de la jambe, il a déclaré : « [La fracture de la jambe] a été difficile. Tous ceux qui ont connu une blessure de longue durée le savent. Mais d’un autre côté, quand on est dans une bonne période et qu’on se sent bien, on n’a pas vraiment tendance à regarder en arrière parce que cela n’apporte pas grand-chose. »
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De nouveau à plein régime
Isak récolte désormais les fruits de son travail acharné en coulisses. De nouveau pleinement en forme et à son meilleur niveau, il a réalisé un début de saison de Premier League tonitruant.
En seulement quatre matches de championnat cette saison, l’attaquant suédois a déjà trouvé le chemin des filets à trois reprises. Ce total impressionnant égale déjà l’ensemble de son bilan en championnat lors de sa première saison, gâchée par les blessures, preuve qu’il a définitivement laissé ses difficultés de départ derrière lui.
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