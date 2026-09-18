Isak a qualifié son transfert retentissant à Liverpool de « décision facile ». Le joueur de 26 ans a quitté Newcastle pour le Merseyside lors du dernier jour du mercato, en septembre 2025, dans une énorme déclaration d’intention.

Son arrivée s’est accompagnée d’un montant de transfert record en Grande-Bretagne de 125 millions de livres sterling, ce qui a fait peser de lourdes attentes sur ses épaules. Cependant, sa première saison très attendue à Anfield ne s’est pas exactement déroulée comme prévu.

Isak a d’abord eu du mal à trouver son rythme sous le maillot rouge, n’inscrivant que trois buts en championnat. Une grave fracture de la jambe a ensuite écarté l’international suédois des terrains de décembre à avril, perturbant fortement sa première année sous les projecteurs d’Anfield.