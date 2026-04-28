Une décision cruciale à l’approche de la Coupe du monde ? Le Bayern Munich accélère les négociations pour le contrat d’Harry Kane

Selon plusieurs sources, le club le plus titré d’Allemagne aurait reçu des signaux positifs de la part de l’attaquant et de sa famille, représentée par son frère Charlie et son père Pat. Il est de notoriété publique que le Bayern souhaite prolonger sa collaboration avec Kane, et l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge l’a réaffirmé.

« Tout le monde sait qu’il disposait d’une clause libératoire. Il ne l’a pas invoquée, ce qui signifie qu’il restera sans aucun doute à Munich. Comme prévu, les dirigeants du club vont maintenant le rencontrer après la saison dans le but clair de prolonger son contrat », a déclaré Rummenigge à t-online dans une interview publiée lundi.

En marge du déplacement du Bayern à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le PSG, le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette position : « Kalle l’a dit, et c’est la position du club. Nous en avons discuté avec Harry. Avant la Coupe du monde, nous nous assoirons autour d’une table pour trouver une solution », a-t-il déclaré.