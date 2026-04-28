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Une décision cruciale à l’approche de la Coupe du monde ? Le Bayern Munich accélère les négociations pour le contrat d’Harry Kane
Selon les informations disponibles, Kane restera sans aucun doute à Munich.
Selon plusieurs sources, le club le plus titré d’Allemagne aurait reçu des signaux positifs de la part de l’attaquant et de sa famille, représentée par son frère Charlie et son père Pat. Il est de notoriété publique que le Bayern souhaite prolonger sa collaboration avec Kane, et l’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge l’a réaffirmé.
« Tout le monde sait qu’il disposait d’une clause libératoire. Il ne l’a pas invoquée, ce qui signifie qu’il restera sans aucun doute à Munich. Comme prévu, les dirigeants du club vont maintenant le rencontrer après la saison dans le but clair de prolonger son contrat », a déclaré Rummenigge à t-online dans une interview publiée lundi.
En marge du déplacement du Bayern à Paris pour la demi-finale aller de la Ligue des champions contre le PSG, le directeur sportif Max Eberl a confirmé cette position : « Kalle l’a dit, et c’est la position du club. Nous en avons discuté avec Harry. Avant la Coupe du monde, nous nous assoirons autour d’une table pour trouver une solution », a-t-il déclaré.
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Kane se transforme en un avant-centre créateur au Bayern
Kane a quitté Tottenham Hotspur pour Munich à l’été 2023 dans le cadre d’un transfert estimé à 100 millions d’euros et a depuis inscrit 138 buts en 141 matchs. Pourtant, le capitaine de l’Angleterre est devenu bien plus qu’un simple buteur pour le Bayern. Sous la houlette de l’entraîneur Vincent Kompany, le joueur de 32 ans a opéré une « nouvelle transformation » pour devenir un « attaquant créatif », explique Rummenigge, soulignant le rôle central de Kane dans le style de jeu du FCB.
Sous contrat jusqu’en 2027, il pourrait, en l’absence de prolongation, négocier librement son départ dès janvier. Récemment, l’attaquant a affirmé se sentir « comme à la maison » à Munich, une déclaration qui éloigne l’hypothèse d’un retour immédiat en Premier League, souvent évoqué pour lui permettre d’attaquer le record de buts tous temps d’Alan Shearer.
Un retour possible en Premier League ?
L’ancien et légendaire attaquant de Newcastle occupe toujours la première place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire du football anglais, avec 260 réalisations. Derrière lui, Harry Kane – porté par ses performances sous les couleurs de son ancien club, Tottenham – n’est plus qu’à 47 unités du record. Fin 2023, Shearer lui-même a suggéré que l’attaquant pourrait faire son retour.
« Connaissant Harry, je sais qu’il veut battre mon record », a déclaré Shearer. « Mais je ne sais pas quelle est sa situation ni s’il restera en Allemagne. Oui, qu’il reste là-bas encore deux ou trois ans ! »
De son côté, Kane a récemment réaffirmé son engagement envers le Bayern et fait état d’une évolution de son état d’esprit. « Si vous m’aviez posé la question quand j’ai rejoint le Bayern, j’aurais répondu que je reviendrais un jour. Après deux ans, les choses ont un peu changé. Mais je ne dirais pas que je ne reviendrai jamais. Pour l’instant, je me concentre pleinement sur le Bayern. »
La saison 2025-2026 de Kane en chiffres
Jeux (toutes compétitions confondues) 45 Buts 53 Passes décisives 6 Minutes jouées 3 555 minutes jouées