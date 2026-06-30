Que s’est-il vraiment passé ? Un corner tiré par Nathaniel Brown est arrivé au second poteau, où Tah a marqué de la tête. Après consultation du VAR, l’arbitre a-t-il invalidé ce but ? Il a jugé qu’un duel anodin entre Anton et Gill constituait une faute de l’Allemand et a donc annulé la réalisation de la 102^e minute.

« On ne peut que constater que cette décision est absolument incompréhensible », a réagi l’expert arbitral de la chaîne ZDF, Kinhöfer, avant d’ajouter : « Je suis sans voix. »

Ittrich, qui occupe le même poste que Kinhöfer pour MagentaTV, a également souligné : « Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni bousculade, ni poussée, ni retenue. » Il ne s’agit donc « pas d’une erreur d’arbitrage manifeste. L’intervention (du VAR, ndlr) n’était pas justifiée et le but était valable. »

L’ancienne protection accordée aux gardiens dans la surface des cinq mètres, là où Anton est intervenu, « n’existe plus », a poursuivi Ittrich. « Il ne l’a pas saisi par le bras, il ne l’a pas repoussé et ne l’a pas retenu. » Il a par ailleurs souligné que l’arbitre de terrain Jayed aurait pu s’en tenir à sa perception initiale malgré l’intervention du VAR. « Pour moi, c’est une mauvaise décision », conclut Ittrich.



