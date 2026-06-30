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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

Une débâcle en Coupe du monde provoquée par un véritable scandale lié au VAR ! Julian Nagelsmann et l’équipe d’Allemagne estiment avoir été privés du but de la victoire contre le Paraguay

Coupe du monde
Allemagne vs Paraguay
Allemagne
Paraguay
J. Nagelsmann
W. Anton
J. Tah

Jonathan Tah a marqué en prolongation de ce huitième de finale de Coupe du monde, finalement perdu de manière dramatique contre le Paraguay, ce qui semblait être le but libérateur pour l’Allemagne – jusqu’à l’intervention du VAR.

L’arbitre marocain Jalal Jayed a été invité à consulter l’écran de bord-ligne pour revoir un duel entre le défenseur allemand Waldemar Anton et le gardien paraguayen Orlando Gill.

Après avoir visionné les images, l’arbitre marocain a annulé le but qui aurait porté le score à 2-1, suscitant l’incompréhension non seulement du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann et de l’ensemble du banc allemand, mais aussi des anciens arbitres de haut niveau Patrick Ittrich et Thorsten Kinhöfer.

  • Que s’est-il vraiment passé ? Un corner tiré par Nathaniel Brown est arrivé au second poteau, où Tah a marqué de la tête. Après consultation du VAR, l’arbitre a-t-il invalidé ce but ? Il a jugé qu’un duel anodin entre Anton et Gill constituait une faute de l’Allemand et a donc annulé la réalisation de la 102^e minute.

    « On ne peut que constater que cette décision est absolument incompréhensible », a réagi l’expert arbitral de la chaîne ZDF, Kinhöfer, avant d’ajouter : « Je suis sans voix. »

    Ittrich, qui occupe le même poste que Kinhöfer pour MagentaTV, a également souligné : « Pour moi, c’est trop pointilleux. Bien sûr, il y a un contact avec le gardien. Mais je ne vois ni bousculade, ni poussée, ni retenue. » Il ne s’agit donc « pas d’une erreur d’arbitrage manifeste. L’intervention (du VAR, ndlr) n’était pas justifiée et le but était valable. »

    L’ancienne protection accordée aux gardiens dans la surface des cinq mètres, là où Anton est intervenu, « n’existe plus », a poursuivi Ittrich. « Il ne l’a pas saisi par le bras, il ne l’a pas repoussé et ne l’a pas retenu. » Il a par ailleurs souligné que l’arbitre de terrain Jayed aurait pu s’en tenir à sa perception initiale malgré l’intervention du VAR. « Pour moi, c’est une mauvaise décision », conclut Ittrich.


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    Nagelsmann est furieux après l’intervention du VAR : « C’est une blague ! »

    Nagelsmann, lui, est resté médusé par la décision, se saisissant la tête entre les mains. Même après cette élimination dramatique, sa colère ne s'est pas dissipée. « C'est une blague ! Je ne sais pas ce qu’il a pu voir», a-t-il déclaré sur Magenta, avant de rappeler sur ZDF la décision controversée de l’Euro 2024 à domicile, où le VAR n’était pas intervenu malgré une main évidente de Marc Cucurella.

    « C’est une situation similaire. Il y a des matchs où l’on est capable de marquer beaucoup de buts, et il y en a d’autres qu’il faut gagner à la dure. Et celui-là, on l’aurait probablement gagné à la dure », s’est emporté Nagelsmann : « Je viens de revoir la scène : ce n’est pas seulement un scandale, c’est un scandale total. Ce n’est même pas un début de faute. »

    Son équipe a pourtant peiné face à des Paraguayens défensifs et organisés pendant 120 minutes, et a même été menée 0-1 à la mi-temps après l'ouverture du score de Julio Enciso.

    Kai Havertz a rapidement égalisé après la reprise (54^e minute), mais le score est resté bloqué à 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire. En début de prolongation, l’équipe de la DFB a alors poussé pour marquer le but de l’avantage, afin d’éviter de se retrouver aux tirs au but avec la menace d’une élimination précoce. Le but de Tah, injustement refusé, aurait donc été d’autant plus important.

    Le scénario redouté s’est concrétisé : l’Allemagne a manqué la moitié de ses six tentatives lors de la séance de tirs au but et a été logiquement éliminée dès les seizièmes de finale.

    Pour la troisième édition consécutive, l’équipe nationale échoue ainsi dès le premier tour d’une Coupe du monde. L’Allemagne, autrefois redoutable équipe de tournoi, est désormais en quête de renouveau.

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