Nagelsmann, lui, est resté médusé par la décision, se saisissant la tête entre les mains. Même après cette élimination dramatique, sa colère ne s'est pas dissipée. « C'est une blague ! Je ne sais pas ce qu’il a pu voir», a-t-il déclaré sur Magenta, avant de rappeler sur ZDF la décision controversée de l’Euro 2024 à domicile, où le VAR n’était pas intervenu malgré une main évidente de Marc Cucurella.
« C’est une situation similaire. Il y a des matchs où l’on est capable de marquer beaucoup de buts, et il y en a d’autres qu’il faut gagner à la dure. Et celui-là, on l’aurait probablement gagné à la dure », s’est emporté Nagelsmann : « Je viens de revoir la scène : ce n’est pas seulement un scandale, c’est un scandale total. Ce n’est même pas un début de faute. »
Son équipe a pourtant peiné face à des Paraguayens défensifs et organisés pendant 120 minutes, et a même été menée 0-1 à la mi-temps après l'ouverture du score de Julio Enciso.
Kai Havertz a rapidement égalisé après la reprise (54^e minute), mais le score est resté bloqué à 1-1 jusqu’à la fin du temps réglementaire. En début de prolongation, l’équipe de la DFB a alors poussé pour marquer le but de l’avantage, afin d’éviter de se retrouver aux tirs au but avec la menace d’une élimination précoce. Le but de Tah, injustement refusé, aurait donc été d’autant plus important.
Le scénario redouté s’est concrétisé : l’Allemagne a manqué la moitié de ses six tentatives lors de la séance de tirs au but et a été logiquement éliminée dès les seizièmes de finale.
Pour la troisième édition consécutive, l’équipe nationale échoue ainsi dès le premier tour d’une Coupe du monde. L’Allemagne, autrefois redoutable équipe de tournoi, est désormais en quête de renouveau.