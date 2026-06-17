Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
US-POLITICS-ECONOMY-MILKENAFP
Nino Duit

Traduit par

Une curiosité américaine pourrait-elle servir de source d’inspiration ? Pourtant, une innovation majeure de cette Coupe du monde, imposée par la FIFA, n’a pas encore été évoquée

Coupe du monde
FEATURES

Malgré un nouveau plus bas historique dans les sondages de popularité lors de cette Coupe du monde, la FIFA parvient encore à capter les projecteurs comme jamais auparavant.

Dès la cérémonie d’ouverture à Mexico, un immense logo de la FIFA a survolé le stade Aztèque avant d’être solennellement illuminé par un feu d’artifice au-dessus des tribunes, tandis que le président Gianni Infantino affichait un sourire satisfait.

  • Entre les distances gigantesques, le coût prohibitif des billets et l’incertitude politique liée à la présidence de Donald Trump, la Fédération internationale de football (FIFA) organise en Amérique du Nord une Coupe du monde peu accueillante pour les supporters. Parallèlement, l’instance s’impose plus que jamais au cœur de l’identité visuelle de la compétition. Son logo est omniprésent, davantage que lors des éditions précédentes.

    Dans le logo officiel de la Coupe du monde, aucune référence aux pays hôtes n’apparaît : on y distingue seulement le chiffre 26, le trophée et, en dessous, le logo de la FIFA. Par le passé – à l’exception de la Coupe du monde 1974 en Allemagne –, le pays organisateur occupait toujours une place prépondérante dans le logo. Apparu pour la première fois lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, il écarte désormais totalement les pays hôtes du visuel principal.

    D’autres détails confirment cette tendance : lors des retransmissions télévisées, seul le logo de la FIFA apparaît en fond d’écran avant les rediffusions, et les panneaux de signalisation dans les villes hôtes mentionnent « FIFA » plutôt que « World Cup ».

    • Publicité
  • FIFAGetty Images

    Aux États-Unis, le terme « FIFA » est couramment utilisé comme synonyme de « Coupe du monde ».

    La FIFA semble vouloir imposer son nom comme synonyme de sa compétition phare. Cette tendance viendrait du pays hôte, les États-Unis, où le terme « football » renvoie aussi bien au « soccer » qu’au football américain. Sur place, on entend souvent : « Regardons un match de la FIFA ce soir ! » On entend ainsi des phrases telles que : « Let's watch the FIFA match tonight ! » La chaîne de restauration rapide McDonald's, sponsor officiel « restaurant » de la FIFA, utilise d’ailleurs le slogan suivant dans ses publicités : « Come for Fries, Stay for FIFA ».

    Cette singularité s’expliquerait par une habitude linguistique héritée des grandes ligues américaines, où l’on parle traditionnellement de la NBA, de la NFL, de la NHL ou de la MLB plutôt que de basket-ball, football américain, hockey sur glace ou baseball.

    Dans nos contrées, le sigle « FIFA » renvoie davantage à la série de jeux vidéo d’Electronic Arts qu’à l’instance mondiale, même si ce dernier usage irrite la FIFA. En 2023, EA a refusé de renouveler son contrat en raison de droits de licence jugés trop élevés, et l’instance a alors interdit l’utilisation de son nom sur les jeux. Depuis, la franchise s’appelle officiellement EA Sports FC.

  • Voici les vainqueurs des dix dernières Coupes du monde.

    Année de la compétitionChampion du monde
    2022Argentine
    2018France
    2014Allemagne
    2010Espagne
    2006Italie
    2002Brésil
    1998France
    1994Brésil
    1990Allemagne
    1986Argentine