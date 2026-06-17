Dès la cérémonie d’ouverture à Mexico, un immense logo de la FIFA a survolé le stade Aztèque avant d’être solennellement illuminé par un feu d’artifice au-dessus des tribunes, tandis que le président Gianni Infantino affichait un sourire satisfait.
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Une curiosité américaine pourrait-elle servir de source d’inspiration ? Pourtant, une innovation majeure de cette Coupe du monde, imposée par la FIFA, n’a pas encore été évoquée
Entre les distances gigantesques, le coût prohibitif des billets et l’incertitude politique liée à la présidence de Donald Trump, la Fédération internationale de football (FIFA) organise en Amérique du Nord une Coupe du monde peu accueillante pour les supporters. Parallèlement, l’instance s’impose plus que jamais au cœur de l’identité visuelle de la compétition. Son logo est omniprésent, davantage que lors des éditions précédentes.
Dans le logo officiel de la Coupe du monde, aucune référence aux pays hôtes n’apparaît : on y distingue seulement le chiffre 26, le trophée et, en dessous, le logo de la FIFA. Par le passé – à l’exception de la Coupe du monde 1974 en Allemagne –, le pays organisateur occupait toujours une place prépondérante dans le logo. Apparu pour la première fois lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, il écarte désormais totalement les pays hôtes du visuel principal.
D’autres détails confirment cette tendance : lors des retransmissions télévisées, seul le logo de la FIFA apparaît en fond d’écran avant les rediffusions, et les panneaux de signalisation dans les villes hôtes mentionnent « FIFA » plutôt que « World Cup ».
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Aux États-Unis, le terme « FIFA » est couramment utilisé comme synonyme de « Coupe du monde ».
La FIFA semble vouloir imposer son nom comme synonyme de sa compétition phare. Cette tendance viendrait du pays hôte, les États-Unis, où le terme « football » renvoie aussi bien au « soccer » qu’au football américain. Sur place, on entend souvent : « Regardons un match de la FIFA ce soir ! » On entend ainsi des phrases telles que : « Let's watch the FIFA match tonight ! » La chaîne de restauration rapide McDonald's, sponsor officiel « restaurant » de la FIFA, utilise d’ailleurs le slogan suivant dans ses publicités : « Come for Fries, Stay for FIFA ».
Cette singularité s’expliquerait par une habitude linguistique héritée des grandes ligues américaines, où l’on parle traditionnellement de la NBA, de la NFL, de la NHL ou de la MLB plutôt que de basket-ball, football américain, hockey sur glace ou baseball.
Dans nos contrées, le sigle « FIFA » renvoie davantage à la série de jeux vidéo d’Electronic Arts qu’à l’instance mondiale, même si ce dernier usage irrite la FIFA. En 2023, EA a refusé de renouveler son contrat en raison de droits de licence jugés trop élevés, et l’instance a alors interdit l’utilisation de son nom sur les jeux. Depuis, la franchise s’appelle officiellement EA Sports FC.
Voici les vainqueurs des dix dernières Coupes du monde.
Année de la compétition Champion du monde 2022 Argentine 2018 France 2014 Allemagne 2010 Espagne 2006 Italie 2002 Brésil 1998 France 1994 Brésil 1990 Allemagne 1986 Argentine