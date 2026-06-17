Entre les distances gigantesques, le coût prohibitif des billets et l’incertitude politique liée à la présidence de Donald Trump, la Fédération internationale de football (FIFA) organise en Amérique du Nord une Coupe du monde peu accueillante pour les supporters. Parallèlement, l’instance s’impose plus que jamais au cœur de l’identité visuelle de la compétition. Son logo est omniprésent, davantage que lors des éditions précédentes.

Dans le logo officiel de la Coupe du monde, aucune référence aux pays hôtes n’apparaît : on y distingue seulement le chiffre 26, le trophée et, en dessous, le logo de la FIFA. Par le passé – à l’exception de la Coupe du monde 1974 en Allemagne –, le pays organisateur occupait toujours une place prépondérante dans le logo. Apparu pour la première fois lors de la Coupe du monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, il écarte désormais totalement les pays hôtes du visuel principal.

D’autres détails confirment cette tendance : lors des retransmissions télévisées, seul le logo de la FIFA apparaît en fond d’écran avant les rediffusions, et les panneaux de signalisation dans les villes hôtes mentionnent « FIFA » plutôt que « World Cup ».