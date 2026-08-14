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Une crise précoce frappe le Real, et Mourinho trouve sa bouée de sauvetage

Real Madrid
Espanyol Barcelone vs Real Madrid
Espanyol Barcelone
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J. Mourinho
M. Rivas
J. Martinez
Espagne

La crise en défense centrale préoccupe Mourinho avant le coup d'envoi de la Liga

Une fois de plus, les blessures affectent la ligne défensive du Real Madrid, à l'approche du coup d'envoi du championnat d'Espagne.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, dispose de 5 défenseurs dans l'effectif professionnel, mais deux d'entre eux manqueront le match d'ouverture face à l'Espanyol, à savoir Éder Militão et Raúl Asencio, en raison de blessures.

Le journal AS a indiqué que le Real Madrid disputera ses premiers matchs avec le trio défensif composé de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté.

Konaté a rejoint les entraînements lundi dernier, et il aura devant lui deux semaines ainsi qu'un match amical durant la période de préparation face à Schalke, afin d'atteindre sa meilleure condition physique avant le début de la Liga. 

Quant à Huijsen, qui, bien qu'ayant souffert d'une légère fatigue l'ayant empêché de participer au premier test officiel, arrive d'une saison où il a été le défenseur central le plus utilisé au sein de l'équipe, après avoir disputé 40 matchs.

Le troisième choix, quant à lui, est Rüdiger, dont une blessure au genou a réduit sa disponibilité la saison dernière, mais il a d'ores et déjà pu disputer 45 minutes lors du match amical face à Ferencváros, et a débuté comme titulaire face au Deportivo.

  • imago-sport-1080792551.jpgBranislav Racko

    Le Castilla résout le problème défensif du Real Madrid

    Mais alors que la saison n'a pas encore débuté et que certains joueurs sont à l'infirmerie, les craintes reviennent hanter les supporters du Real Madrid. Et lorsque les crises s'intensifient, les grandes solutions apparaissent. Cette fois, c'est l'académie du club qui l'a fournie.

    L'équipe réserve du Real Madrid détient une solution qui bénéficie de la confiance de Mourinho : Joan Martínez et Mario Rivas ont tous deux commencé titulaires lors des deux premiers matchs de la période estivale. 

    L'entraîneur portugais a salué le niveau du duo défensif, tout en leur demandant dans le même temps de travailler sur certains aspects qui ont besoin d'être améliorés.

    Toutefois, l'un d'eux devra compléter la liste du match en tant que quatrième défenseur central au coup d'envoi de la Liga.

    Joan Martínez est surnommé le « nouveau Ramos ». C'est le joyau que le club s'emploie à polir à Valdebebas. L'autre atout, c'est Mario Rivas : le défenseur central a inscrit son premier but avec l'équipe première face à Ferencváros, après s'être élevé avec une grande assurance pour convertir le centre d'Alexis Ceria dans les filets. 

    Mourinho lui a accordé une place de titulaire face à la Fiorentina et à Ferencváros, et l'a laissé souffrir face à Moise Kean, considérant cela comme une partie de son processus d'apprentissage et d'acquisition d'expérience. Il lui a également adressé le même message que celui qu'il avait adressé à Joan.

    Au bout du compte, le staff technique des Merengues aborde le début de saison avec un nombre très limité d'options dans l'axe défensif, mais l'équipe de la Castilla présente deux grandes options qui ont brillé durant la période de préparation, afin d'aider l'équipe première à affronter l'Espanyol.

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