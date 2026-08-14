Une crise précoce frappe le Real, et Mourinho trouve sa bouée de sauvetage

Une fois de plus, les blessures affectent la ligne défensive du Real Madrid, à l'approche du coup d'envoi du championnat d'Espagne.

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, dispose de 5 défenseurs dans l'effectif professionnel, mais deux d'entre eux manqueront le match d'ouverture face à l'Espanyol, à savoir Éder Militão et Raúl Asencio, en raison de blessures.

Le journal AS a indiqué que le Real Madrid disputera ses premiers matchs avec le trio défensif composé de Dean Huijsen, Antonio Rüdiger et Ibrahima Konaté.

Konaté a rejoint les entraînements lundi dernier, et il aura devant lui deux semaines ainsi qu'un match amical durant la période de préparation face à Schalke, afin d'atteindre sa meilleure condition physique avant le début de la Liga.

Quant à Huijsen, qui, bien qu'ayant souffert d'une légère fatigue l'ayant empêché de participer au premier test officiel, arrive d'une saison où il a été le défenseur central le plus utilisé au sein de l'équipe, après avoir disputé 40 matchs.

Le troisième choix, quant à lui, est Rüdiger, dont une blessure au genou a réduit sa disponibilité la saison dernière, mais il a d'ores et déjà pu disputer 45 minutes lors du match amical face à Ferencváros, et a débuté comme titulaire face au Deportivo.