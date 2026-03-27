« Une crainte constante » : le retour de Frank Lampard à Chelsea pourrait se concrétiser, l'ancien attaquant de Coventry admettant qu'un troisième mandat à la tête des Blues ne peut être exclu

Avec 648 apparitions sous le maillot de Chelsea en tant que joueur – au cours desquelles il a inscrit 211 buts et remporté la Premier League, la Ligue des champions et la Ligue Europa –, ses liens affectifs avec l'ouest de Londres allaient inévitablement ramener Lampard sur cette voie à un moment ou à un autre.

Après avoir fait ses preuves à Derby, Chelsea l'a rappelé à l'été 2019. Son mandat n'a duré que jusqu'en janvier 2021, les résultats et les performances réguliers s'avérant difficiles à obtenir. Un appel à l'aide inattendu a été lancé à Lampard en avril 2023.

Assumant le rôle d'entraîneur par intérim à Stamford Bridge, son mandat difficile de 11 matchs s'est soldé par huit défaites et une seule victoire. Lampard est resté éloigné des bancs de touche jusqu'à son retour en Championship avec Coventry en novembre 2024.

Il y a fait un travail remarquable, menant les Sky Blues en tête du classement de deuxième division alors qu'ils cherchent à mettre fin à 25 ans d'exil de l'élite anglaise. Il reste toutefois à voir si Lampard prendra les rênes de l'équipe parmi l'élite, alors qu'un nouveau passage à Chelsea est évoqué – l'avenir de l'actuel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, étant remis en question.