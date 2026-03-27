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« Une crainte constante » : le retour de Frank Lampard à Chelsea pourrait se concrétiser, l'ancien attaquant de Coventry admettant qu'un troisième mandat à la tête des Blues ne peut être exclu
Lampard a redoré son blason d'entraîneur à Coventry
Avec 648 apparitions sous le maillot de Chelsea en tant que joueur – au cours desquelles il a inscrit 211 buts et remporté la Premier League, la Ligue des champions et la Ligue Europa –, ses liens affectifs avec l'ouest de Londres allaient inévitablement ramener Lampard sur cette voie à un moment ou à un autre.
Après avoir fait ses preuves à Derby, Chelsea l'a rappelé à l'été 2019. Son mandat n'a duré que jusqu'en janvier 2021, les résultats et les performances réguliers s'avérant difficiles à obtenir. Un appel à l'aide inattendu a été lancé à Lampard en avril 2023.
Assumant le rôle d'entraîneur par intérim à Stamford Bridge, son mandat difficile de 11 matchs s'est soldé par huit défaites et une seule victoire. Lampard est resté éloigné des bancs de touche jusqu'à son retour en Championship avec Coventry en novembre 2024.
Il y a fait un travail remarquable, menant les Sky Blues en tête du classement de deuxième division alors qu'ils cherchent à mettre fin à 25 ans d'exil de l'élite anglaise. Il reste toutefois à voir si Lampard prendra les rênes de l'équipe parmi l'élite, alors qu'un nouveau passage à Chelsea est évoqué – l'avenir de l'actuel entraîneur des Blues, Liam Rosenior, étant remis en question.
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Lampard pourrait-il revenir à Chelsea pour un troisième mandat en tant qu'entraîneur ?
Lorsqu’on lui a demandé s’il craignait que Lampard ne parte, Morrison – s’exprimant via Freebets.com, le site des offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL dans une interview exclusive : « On craint toujours que Frank Lampard ne rejoigne Chelsea. Je pense que Frank Lampard est un brillant entraîneur. Pour être honnête, le travail qu’il a accompli à Coventry a été exceptionnel. Et bien sûr, tout le monde sait que Frank est une légende à Chelsea grâce à sa carrière de joueur, mais il a fait un travail formidable en rejoignant Coventry et en menant l’équipe là où elle en est cette saison – à deux doigts d’un retour en Premier League.
« Il y aura toujours beaucoup de rumeurs, et de nombreux clubs vont se tourner vers Frank Lampard pour qu’il devienne leur entraîneur. Même [Crystal] Palace, cet été, s’intéressera probablement à Frank Lampard. Sa cote est en très haute ce moment-là. Il mérite tout le crédit : il a été exceptionnel depuis son arrivée à Coventry. »
Coventry sait que Lampard risque de susciter de l'intérêt
Même si Lampard jouit actuellement d’une excellente réputation, alors que les Sky Blues espèrent remporter le titre en 2026, l’entraîneur de 47 ans a suffisamment d’expérience pour savoir que les opinions peuvent changer rapidement dans le monde du football. Si Coventry venait à connaître un mauvais départ en Premier League la saison prochaine, l’entraîneur se verrait alors confronté à des questions plus délicates.
Dans cette optique, Morrison a ajouté, lorsqu’on lui a demandé s’il fallait saisir les opportunités lorsqu’elles se présentaient – plutôt que d’attendre et d’espérer que tout se passe pour le mieux : « Il faut saisir sa chance. Je pense donc que si un club comme Chelsea venait à nouveau frapper à sa porte, il aurait du mal à refuser, même s’il est fidèle à Coventry pour l’instant.
« Et Coventry en est probablement conscient, mais c’est ainsi que fonctionne le football, car ces opportunités ne se présentent pas toujours. Mais pour l’instant, ce ne sont que des rumeurs, n’est-ce pas ? Je pense qu’il est entièrement concentré sur la promotion de Coventry en Premier League et sur son retour en tant qu’entraîneur de Premier League. »
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Les plans de transfert se concrétisent à l'approche de la montée
Si les Sky Blues veulent franchir ce cap, avec Lampard toujours aux commandes, il faudra investir massivement lors du mercato estival – Sunderland et Leeds ayant démontré, lors de la saison 2025-2026, ce qu’il est possible d’accomplir grâce à un recrutement judicieux.
Morrison, qui a passé deux ans à Coventry entre 2008 et 2010, a ajouté : « Le président doit dépenser de l’argent. S’il ne le fait pas, la saison sera longue et l’entraîneur mécontent. Il faut aller de l’avant et investir. Même si les joueurs qui vous ont fait progresser ont fait un travail formidable, il faut un effectif important pour rivaliser en Premier League. Le saut entre le Championship et la Premier League est énorme.
« Vous avez vu comment Sunderland a dépensé de l’argent, Leeds a dépensé de l’argent. Ces deux équipes semblent en mesure de se maintenir cette saison – enfin, Sunderland est définitivement sauvé. Leeds est toujours dans la course, mais je pense quand même qu’ils s’en sortiront. Et il faut dépenser de l’argent pour rivaliser avec ces grands clubs. Sunderland a recruté des joueurs exceptionnels et se trouve désormais dans la première moitié du classement. C’est une saison exceptionnelle. Donc oui, si Coventry est promu, je pense qu’ils savent qu’ils devront dépenser de l’argent. »
Il reste sept matchs à disputer à Coventry cette saison. Le premier d’entre eux verra Derby faire un court déplacement de l’Est vers les West Midlands le 3 avril. L’équipe de Lampard compte neuf points d’avance en tête du classement, et 11 d’avance sur Ipswich, troisième, ce qui signifie qu’il ne lui manque que quelques bons résultats pour assurer sa promotion automatique.