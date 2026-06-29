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Thomas Hindle

Traduit par

Une course au Soulier d’or de la Coupe du monde historique : pourquoi Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland défient l’histoire – et comment cela pourrait influencer l’attribution du Ballon d’Or

Coupe du monde
Argentine
France
FEATURES
Analysis
L. Messi
Kylian Mbappé
H. Kane
C. Ronaldo
Vinicius Junior
E. Haaland
F. Balogun
Brésil
Norvège
États-Unis

Le Soulier d’or ne garantit pas toujours le succès collectif, mais la course à ce titre individuel s’annonce, cet été, comme l’une des plus captivantes de ces dernières années.

Lionel Messi n’était pas titulaire face à la Jordanie lors de la 3^e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pourtant, il avait encore un rôle à jouer. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, n’avait pas de raison valable de le faire entrer en jeu. À ce moment-là, l’Argentine avait laissé filer son avance de deux buts pour n’en conserver qu’un, et un léger doute pouvait s’insinuer dans l’esprit des Albicelestes. Pourtant, ce match ne semblait pas nécessiter la présence de Messi.

Pourtant, Messi en avait envie. Ou, du moins, c’est ainsi qu’il a joué. En un peu plus de 20 minutes captivantes passées sur le terrain après son entrée en jeu, l’Argentin a changé la donne. Lorsqu’il est entré sur la pelouse, l’atmosphère a changé, l’ambiance s’est transformée. Et, bien sûr, il y a eu ce moment-là. Yazeed Abulaila aurait-il dû arrêter le coup franc de Messi à la 80e minute ? Peut-être. Le ballon passait un peu trop près de lui. Un léger mouvement aurait suffi.

Pourtant, le ballon lui a filé entre les mains. Et en un clin d’œil, l’Argentine a réalisé une phase de poules parfaite. Messi s’est également forgé une infime avance dans la course au Soulier d’or. Les Souliers d’or sont des choses étranges, en général. Bien souvent, le joueur qui marque le plus de buts ne remporte pas la Coupe du monde. En effet, les trois dernières équipes vainqueurs de la Coupe du monde ne comptaient pas dans leurs rangs le joueur ayant marqué le plus de buts du tournoi. Les buts ne sont pas toujours synonymes de succès collectif.

Pourtant, dans un football contemporain où l’exploit individuel compte autant que la gloire collective, les buts pèsent plus que jamais. Ils servent de repère et, en Coupe du monde, d’indicateur d’excellence personnelle. On ne se hisse pas au sommet en échouant. Le Mondial 2026 s’annonce d’ailleurs comme une véritable course au sommet : Messi, Mbappé et Haaland, chacun pour un objectif différent, transforment leurs buts en véritables déclarations d’intention. De quoi régaler les amateurs de grands récits individuels.

Les Coupes du monde ont toujours laissé place à ce genre d’histoires individuelles.

  • James Rodriguez 2014 World CupGetty

    Un prix qui célèbre les grands moments du football

    La Coupe du monde 2014 a offert un spectacle de haut vol. Ponctuée de matchs captivants et de buts d’anthologie, elle a couronné un vainqueur méritant : l’Allemagne. En ce sens, l’édition a été un succès.

    Pourtant, l’édition 2014 restera sans doute marquée par un instant d’exception. En huitièmes de finale, alors que la Colombie affronte l’Uruguay, le ballon arrive dans les pieds de James Rodríguez. La solution la plus simple aurait été de le faire circuler, de chercher une passe ou de le contrôler. Au lieu de cela, le milieu offensif l’a contrôlé de la poitrine, l’a laissé retomber sur son pied gauche, puis l’a propulsé dans la lucarne depuis 25 yards. Ce but a remporté le Prix Puskas cette année-là et reste l’un des plus beaux de l’histoire de la Coupe du monde.

    Car tel est, au fond, le cœur de ces tournois : une succession de moments. Un bon indicateur de l’âge des supporters de football n’est pas seulement la première Coupe du monde dont on se souvient, mais plus précisément le premier but de Coupe du monde dont on se souvient. Pour toute une génération, ce souvenir restera celui de 2014 et de la volée de James. Il a marqué cinq autres buts lors de cette Coupe du monde et a remporté le Soulier d’or. Ce fut son tournoi, grâce à ce moment précis. Et le Soulier d’or résumait tout cela en un seul prix. Il s’agit, en effet, d’une distinction individuelle qui récompense une succession de moments d’inspiration solitaire.

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  • Kylian Mbappe France 2022Getty Images

    Est-ce qu'elle remporte des Coupes du monde ?

    On peut toutefois se demander si cela est révélateur de la réussite d’une équipe. Depuis le tournoi de 2002, où Ronaldo a remporté le Soulier d’or, aucune équipe vainqueur de la Coupe du monde n’a compté dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition. Mbappé l’a remporté en 2022. Kane l’a remporté en 2018. Rodríguez l’a décroché en 2014. Thomas Müller l’a remporté en 2010. Miroslav Klose a terminé en tête du classement en 2006. Aucun d’entre eux n’a soulevé le trophée cette année-là. Si l’on examine les derniers lauréats, leur influence sur la réussite de leur équipe est donc assez mitigée.

    Mbappé l’a remporté en 2022, ses statistiques ayant été dopées par son triplé en finale. L’Argentine était la meilleure équipe ce jour-là, mais on ne pouvait guère demander davantage à Mbappé, d’un point de vue purement offensif, lors de ce match. Harry Kane l’a emporté en 2018, principalement grâce à un triplé face au Panama en phase de groupes. Mais la réalité du tournoi est que Kane s’est éteint dans les moments clés et que l’Angleterre a mérité sa défaite contre la Croatie en demi-finale. La Colombie de Rodríguez, outsider pétillant, a finalement cédé en quarts. Thomas Müller a été couronné en 2010, mais l’Allemagne a été éliminée en demi-finale par l’Espagne, futur championne.

    Il faut remonter à 2002 et à Ronaldo, qui a mené le Brésil au titre mondial malgré des blessures potentiellement carrière-terminantes, pour trouver un cas où le sacre du meilleur buteur s’est doublé d’un triomphe collectif. Cette performance, l’une des plus complètes de l’histoire de la Coupe du monde – huit réalisations, dont un doublé en finale et le but décisif en demi-finale –, lui a valu le Ballon d’Or.



  • Erling Haaland(C)Getty Images

    Un sport d’équipe où les prétendants de qualité ne manquent pas.

    La vérité, c’est que le football s’est depuis transformé en un sport d’équipe plus marqué que jamais. Les sélections les plus performantes ne sont pas forcément celles qui alignent le plus de stars, mais celles qui sont le mieux équilibrées. L’Argentine est efficace parce qu’elle compense le faible engagement défensif de Messi en mettant en place un système qui exalte ses qualités offensives et couvre ses faiblesses sans ballon.

    L’Espagne excelle en phase de possession et reste bien structurée sans ballon. La France, elle, applique des tactiques plus difficiles à cerner, mais ses milieux de terrain infatigables et ses arrières latéraux disciplinés libèrent ses attaquants. L’engagement d’Ousmane Dembélé est d’ailleurs plus évident sous le maillot bleu.

    Pourtant, le football vit un tournant unique, une sorte de choc entre deux époques. Messi et Cristiano Ronaldo disputent sans doute leurs dernières Coupes du monde, tandis que la génération suivante de superstars atteint déjà sa pleine maturité. Aujourd’hui, sept attaquants de classe mondiale peuvent légitimement viser le titre : Messi, Mbappé, Erling Haaland, Dembélé, Vinicius Jr, Harry Kane et Ronaldo. Il ne serait donc pas surprenant de voir l’un d’eux l’emporter.

  • Messi-Mbappe(C)Getty Images

    Messi contre Mbappé ?

    Messi caracole en tête du classement des buteurs avec six réalisations et demeure logiquement le grand favori. Moins omniprésent ces derniers temps, l’Argentin, bientôt 39 ans, montre toutefois des signes de baisse de régime. Pourtant, il a inscrit trois buts contre l’Algérie, deux face à l’Autriche puis un troisième face à la Jordanie, avec une facilité déconcertante.

    Ses prochains adversaires potentiels – avec tout le respect que l’on leur doit – semblent tout aussi susceptibles de subir la magie de Messi. Le Cap-Vert a créé la surprise en tenant l’Espagne à distance, mais l’Argentine partira grande favorite. En cas de victoire, elle affrontera l’Australie ou l’Égypte. Dans le même quart de tableau, le Ghana, la Colombie, la Suisse et l’Algérie pourraient offrir des rencontres riches en buts. Messi a déjà battu le record du nombre de buts marqués en carrière en Coupe du monde dans ce tournoi et pourrait atteindre la barre des dix réalisations avant même les quarts de finale.

    Et puis il y a Mbappé, devenu le grand rival de Messi en Coupe du monde. Ils se sont croisés à deux reprises dans cette compétition. Mbappé avait remporté le premier duel, en huitièmes de finale 2018, avec un doublé qui l’avait révélé au monde. Messi a pris sa revanche lors de la finale 2022, même si Mbappé avait inscrit un triplé.

    Le Français n’a pas encore retrouvé sa meilleure forme, ce qui peut sembler paradoxal au vu de ses quatre buts marqués lors des deux premiers matchs de la France et de ses deux passes décisives. Il lui manque encore quelques repères. Les Bleus ne sont pas encore tout à fait au point : les déplacements sont perfectibles et la complicité entre les joueurs est en cours de construction. La Suède semble toutefois une proie de choix. Et l’instinct de Mbappé dans les grands matchs devrait suffire pour lancer un sérieux défi.

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    Les autres prétendants

    Derrière, la meute des prétendants reste dense et aucun candidat ne peut être écarté d’emblée. Harry Kane a pourtant pris les devants dès l’entame : deux buts inscrits lors du premier match des Three Lions, même si son premier penalty a dû être retiré après un raté initial. Il a ensuite gâché une occasion en or en tirant au-dessus lors du deuxième match, avant de retrouver le chemin des filets lors du troisième. Il ne s’est toutefois pas encore créé le genre d’occasions qui feraient de lui un véritable prétendant au titre. Haaland, lui, a inscrit quatre buts lors de ses deux premiers matchs, puis a été mis au repos pour le dernier match de groupe de la Norvège.

    Vinicius Jr. constitue également une menace sérieuse : s’il veut emmener la Seleção loin, il devra confirmer son efficacité, supérieure à celle des précédents grands tournois (quatre buts en trois matchs, soit le double de son meilleur total, deux buts, à la Copa América 2024). Il y a aussi Ronaldo. Son rôle au sein de l’équipe du Portugal est déroutant. Il ne semble plus vraiment intéressé par les passes ni par le jeu collectif. Il est rare de voir un joueur de cette envergure adopter une approche aussi individualiste. Son bilan en phase à élimination directe est plutôt faible. Mais quand il est sur le terrain, il se trouve toujours au bon endroit pour marquer. Et même à 41 ans, il reste redoutable.

    Côté outsiders, Folarin Balogun brille avec les États-Unis ; une performance convaincante contre la Bosnie-Herzégovine l’installerait durablement dans la course. Enfin, Brian Brobbey, en feu avec les Pays-Bas, ne doit pas être sous-estimé.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    L'effet « Ballon d'Or » : quelle suite ?

    Pour certains prétendants, cependant, remporter le Soulier d’or aura une signification un peu plus particulière. Kane devrait être considéré comme l’un des favoris pour le Ballon d’Or, mais l’absence de succès du Bayern de Munich en Ligue des champions jouera en sa défaveur. Mbappé a été le meilleur buteur de la Liga, mais le fait que le Real Madrid n’ait remporté aucun trophée nuira à sa candidature. Le PSG d’Ousmane Dembélé a raflé tous les titres nationaux, mais l’international français a-t-il brillé suffisamment sur le plan individuel pour conserver son trophée ? Enfin, il y a Messi. Historiquement, la MLS n’est pas perçue comme un vivier pour le Ballon d’Or. Un Soulier d’Or et un sacre en Coupe du monde suffiront-ils à le replacer dans la course, malgré l’absence de prestige domestique ?

    Ce qui rend le débat si captivant, c’est que chacun peut apprécier, savourer et discuter ces performances. Les Soulier d’Or ne garantissent pas toujours un triomphe collectif, mais ils signalent des performances individuelles de premier plan. Or, ce sont précisément ces éclats que nous retenons en Coupe du monde. Mbappé, Haaland, Messi, Ronaldo, Vinicius, Kane : l’élite mondiale inscrit régulièrement pour son pays et alimente ainsi la légende.

    C’est précisément ce dont rêvent les fans de football. Tous ne pourront pas soulever le trophée cet été, et finalement aucun n’y parviendra. Mais s’ils atteignent le niveau requis pour décrocher le Soulier d’or, alors 2026 nous offrira à coup sûr de nombreux moments inoubliables.