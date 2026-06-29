Une course au Soulier d’or de la Coupe du monde historique : pourquoi Lionel Messi, Kylian Mbappé et Erling Haaland défient l’histoire – et comment cela pourrait influencer l’attribution du Ballon d’Or

Lionel Messi n’était pas titulaire face à la Jordanie lors de la 3^e journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Pourtant, il avait encore un rôle à jouer. Le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, n’avait pas de raison valable de le faire entrer en jeu. À ce moment-là, l’Argentine avait laissé filer son avance de deux buts pour n’en conserver qu’un, et un léger doute pouvait s’insinuer dans l’esprit des Albicelestes. Pourtant, ce match ne semblait pas nécessiter la présence de Messi.

Pourtant, Messi en avait envie. Ou, du moins, c’est ainsi qu’il a joué. En un peu plus de 20 minutes captivantes passées sur le terrain après son entrée en jeu, l’Argentin a changé la donne. Lorsqu’il est entré sur la pelouse, l’atmosphère a changé, l’ambiance s’est transformée. Et, bien sûr, il y a eu ce moment-là. Yazeed Abulaila aurait-il dû arrêter le coup franc de Messi à la 80e minute ? Peut-être. Le ballon passait un peu trop près de lui. Un léger mouvement aurait suffi.

Pourtant, le ballon lui a filé entre les mains. Et en un clin d’œil, l’Argentine a réalisé une phase de poules parfaite. Messi s’est également forgé une infime avance dans la course au Soulier d’or. Les Souliers d’or sont des choses étranges, en général. Bien souvent, le joueur qui marque le plus de buts ne remporte pas la Coupe du monde. En effet, les trois dernières équipes vainqueurs de la Coupe du monde ne comptaient pas dans leurs rangs le joueur ayant marqué le plus de buts du tournoi. Les buts ne sont pas toujours synonymes de succès collectif.

Pourtant, dans un football contemporain où l’exploit individuel compte autant que la gloire collective, les buts pèsent plus que jamais. Ils servent de repère et, en Coupe du monde, d’indicateur d’excellence personnelle. On ne se hisse pas au sommet en échouant. Le Mondial 2026 s’annonce d’ailleurs comme une véritable course au sommet : Messi, Mbappé et Haaland, chacun pour un objectif différent, transforment leurs buts en véritables déclarations d’intention. De quoi régaler les amateurs de grands récits individuels.

Les Coupes du monde ont toujours laissé place à ce genre d’histoires individuelles.