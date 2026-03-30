Une cour française rejette la demande d'indemnisation de 104 millions de livres sterling déposée par Cardiff City suite au décès d'Emiliano Sala

Cette décision a été accueillie avec soulagement par les représentants du FC Nantes, qui ont toujours soutenu que le club n'était en rien responsable de la logistique du vol ni de l'accident qui s'est produit. Les avocats Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil ont publié une déclaration commune à l'issue du verdict, dans laquelle ils se sont déclarés satisfaits de l'issue de cette procédure qui s'est étalée sur plusieurs années.

Le communiqué indiquait : « Le FC Nantes n'est en aucun cas responsable de la tragédie qui s'est produite, et nous sommes heureux que le tribunal ait entendu notre argumentation et l'ait confirmé en termes très clairs. »

La décision du tribunal stipule que l'amende infligée à Cardiff est payable immédiatement, que le club gallois choisisse ou non de porter l'affaire devant les instances d'appel.