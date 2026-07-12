Après les quarts de finale, le tableau des demi-finales de la Coupe du monde 2026 est connu : France-Espagne, mardi à 21 h, et Angleterre-Argentine, mercredi à 21 h. Fait marquant : pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, les quatre premières nations du classement FIFA atteignent les demi-finales, dans cet ordre : 1) l’Argentine, 2) l’Espagne, 3) la France et 4) l’Angleterre.





Les pronostics ont donc été confirmés : ces quatre formations, désignées favorites avant le coup d’envoi par la presse, les supporters et les bookmakers, ont tenu leur rang et répondu aux attentes. L’Argentine, l’Espagne, la France et l’Angleterre demeurent ainsi les principales prétendantes au titre, devançant le Brésil, le Portugal et l’Allemagne.



