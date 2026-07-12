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Lionel Messi Kylian Mbappe World CupGetty/GOAL
Gianluca Minchiotti

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Une Coupe du monde prestigieuse : les quatre premières nations du classement FIFA se retrouvent en demi-finale, et chacune a déjà conquis au moins une fois le titre suprême

Coupe du monde
Argentine
France
Espagne
Angleterre

Les pronostics et l’histoire ont parlé : pas de surprise, les favoris ont imposé leur loi.

Après les quarts de finale, le tableau des demi-finales de la Coupe du monde 2026 est connu : France-Espagne, mardi à 21 h, et Angleterre-Argentine, mercredi à 21 h. Fait marquant : pour la première fois dans l’histoire de la Coupe du monde, les quatre premières nations du classement FIFA atteignent les demi-finales, dans cet ordre : 1) l’Argentine, 2) l’Espagne, 3) la France et 4) l’Angleterre.


Les pronostics ont donc été confirmés : ces quatre formations, désignées favorites avant le coup d’envoi par la presse, les supporters et les bookmakers, ont tenu leur rang et répondu aux attentes. L’Argentine, l’Espagne, la France et l’Angleterre demeurent ainsi les principales prétendantes au titre, devançant le Brésil, le Portugal et l’Allemagne.


  • De plus, ce sera seulement la troisième fois dans l’histoire de la Coupe du monde que les quatre demi-finalistes auront tous déjà remporté au moins une Coupe du monde. Voici les précédents :


    1970 – Italie, Allemagne, Uruguay, Brésil

    1990 – Italie, Argentine, Allemagne, Angleterre

    2026 – France, Espagne, Angleterre, Argentine


    Un Mondial d’exception, donc, où, outre les stars (Messi, Mbappé, Kane, Dembélé, Bellingham, Haaland), brillent également les sélections les plus fortes et les plus titrées de l’histoire.



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