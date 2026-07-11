Si l’on devait retenir un mot pour résumer la Coupe du monde 2026 au Canada, ce serait « premières ». Même en terminant deuxièmes de leur groupe, les Canadiens sont devenus la première nation organisatrice à disputer un match à l’étranger.

Il s’agissait de la première Coupe du monde masculine disputée par le Canada sur son propre sol. Lors du premier tour, l’équipe a décroché son premier point, signé sa première victoire et inscrit ses premiers buts. Un succès retentissant contre l’Afrique du Sud lui a ensuite offert sa première qualification en phase à élimination directe, avant que le Maroc ne mette fin à son parcours après une première mi-temps prometteuse.





Le football canadien n’est plus le même qu’avant le coup d’envoi de la compétition : jamais autant de Canadiens n’avaient suivi une Coupe du monde. Au moment où l’équipe nationale masculine a quitté la scène, 28,2 millions de téléspectateurs uniques (69 % de la population) avaient regardé au moins un match.

Vancouver et Toronto ont été saluées comme deux des meilleures villes hôtes, avec des stades presque toujours pleins et trois rencontres historiques pour les Rouges.

Même si cette Coupe du monde pourrait marquer un tournant pour le football canadien, il y a des raisons d’être à la fois optimiste et sceptique quant à son avenir. GOAL passe ces éléments en revue ici.